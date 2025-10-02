NAPREDAK ILI PRIJETNJA? /

Hollywood na nogama, Emily Blunt podržala pobunu: 'Gotovi smo. Ovo je stvarno zastrašujuće'

Hollywood na nogama, Emily Blunt podržala pobunu: 'Gotovi smo. Ovo je stvarno zastrašujuće'
Foto: Profimedia

Stvorena da postane 'nova Scarlett Johansson', digitalna glumica postala je simbol borbe za dušu Hollywooda i budućnost ljudske umjetnosti

2.10.2025.
10:32
Antonela Ištvan
Profimedia
Hollywood je navikao na tehnološke revolucije, no pojava Tilly Norwood, potpuno AI-generirane glumice, izazvala je potres kakav se ne pamti. Stvorena s ambicijom da postane "nova Scarlett Johansson", ova digitalna kreacija nije dočekana kao inovacija, već kao egzistencijalna prijetnja koja je ujedinila glumce, sindikate i kreativce u snažnom otporu. Slučaj Tilly Norwood postao je simbol borbe za dušu industrije zabave i budućnost umjetnosti.

Tko je Tilly Norwood?

Tilly Norwood je prva "digitalna zvijezda" studija Xicoia, AI odjela produkcijske kuće Particle6, koju je osnovala nizozemska glumica i tehnologinja Eline Van der Velden. Predstavljena je javnosti u rujnu 2025. na Zurich Summitu, gdje je Van der Velden otkrila da su u pregovorima s talent agencijama o zastupanju Tilly. Njezin debi dogodio se u kratkoj komediji "AI Commissioner", u potpunosti stvorenoj pomoću deset AI alata, uključujući scenarij koji je napisao ChatGPT. Tvrdnja da korištenje Tilly može smanjiti troškove produkcije za čak 90% samo je dolila ulje na vatru.

Hollywood na nogama, Emily Blunt podržala pobunu: 'Gotovi smo. Ovo je stvarno zastrašujuće'
Foto: Profimedia

"Ovo je stvarno, stvarno zastrašujuće"

Reakcija Hollywooda bila je trenutačna i brutalna. "Gospode, gotovi smo. Ovo je stvarno, stvarno zastrašujuće," izjavila je nominirana za Oscara Emily Blunt. Glumci poput Melisse Barrere i Natashe Lyonne pozvali su na bojkot svake agencije koja bi potpisala ugovor s Tilly, dok je Sophie Turner ("Igra prijestolja") kratko poručila: "Wow... ne, hvala." Mara Wilson, zvijezda filma "Matilda", postavila je ključno etičko pitanje: "Što je sa stotinama živućih mladih žena čija su lica spojena da bi se nju stvorilo? Niste mogli zaposliti neku od njih?"

Obrana kreatorice i odgovor sindikata

Suočena s lavinom kritika, Eline Van der Velden branila je svoj projekt, nazivajući Tilly "umjetničkim djelom", a ne zamjenom za ljudsko biće. Usporedila ju je s animacijom i lutkarstvom, tvrdeći da AI otvara nove kreativne mogućnosti. "AI likove treba prosuđivati kao dio vlastitog žanra, po vlastitim zaslugama, a ne uspoređivati ih izravno s ljudskim glumcima," poručila je.

Međutim, najmoćniji glas u industriji, sindikat SAG-AFTRA, koji predstavlja 160.000 izvođača, imao je znatno drugačiji stav. "Da budemo jasni, 'Tilly Norwood' nije glumica. To je lik generiran računalnim programom koji je obučen na radu bezbrojnih profesionalnih izvođača – bez dopuštenja ili naknade," stoji u njihovoj izjavi. Sindikat je naglasio da takve kreacije "nemaju životno iskustvo, nemaju emocija" i da predstavljaju "korištenje ukradenih izvedbi kako bi glumci ostali bez posla."

Hollywood na nogama, Emily Blunt podržala pobunu: 'Gotovi smo. Ovo je stvarno zastrašujuće'
Foto: Profimedia

Vrh ledenog brijega: Strahovi u središtu povijesnog štrajka

Kontroverza oko Tilly Norwood nije izoliran slučaj, već kulminacija strahova koji godinama tinjaju u filmskoj industriji. Ti su strahovi bili u središtu povijesnog štrajka scenarista i glumaca 2023. godine. Jedan od ključnih zahtjeva bio je upravo regulacija korištenja umjetne inteligencije, posebice prakse studija da skeniraju lica statista za jednokratnu naknadu, a zatim traže pravo na neograničeno korištenje njihovih digitalnih replika.

Izboreni ugovor postavio je važne presedane, zahtijevajući informirani pristanak i pravednu kompenzaciju za korištenje digitalnih dvojnika. No, problem je daleko širi i dotiče se nekoliko ključnih etičkih točaka. Prije svega, tu je pitanje radnih mjesta, gdje najveći rizik ne prijeti velikim zvijezdama, već takozvanoj "nevidljivoj sredini" – statistima, glasovnim glumcima i manje poznatim izvođačima koje umjetna inteligencija može najlakše zamijeniti. Usko povezan s tim je i problem autorskih prava, budući da se AI modeli treniraju na golemim bazama podataka postojećih filmova, scenarija i fotografija, što je već dovelo do tužbi za "plagijat na veliko" protiv alata poput Midjourneya. Nadalje, pitanje pristanka i vlasništva, odnosno tko posjeduje digitalnu sliku glumca i kako se ona može koristiti, postalo je centralno u raspravi. Konačno, postavlja se i pitanje autentičnosti, jer publika, kako tvrdi SAG-AFTRA, još uvijek traži ljudsku povezanost i iskustvo koje umjetna inteligencija ne može replicirati.

Slučaj Tilly Norwood, kako navodi Deadline, postao je lakmus test za budućnost Hollywooda. Iako je integracija AI alata neizbježna, snažan i jedinstven otpor kreativne zajednice pokazuje da postoji jasna granica. Ne radi se o odbacivanju tehnologije, već o postavljanju etičkih okvira koji štite ljudski rad, pristanak i kreativnost. Hollywood je poručio da, iako AI može stvoriti lice, samo čovjek može udahnuti dušu u lik. Ta je istina, za sada, temelj na kojem industrija zabave i dalje počiva.

