Ema (13) druga je u Europi, a ušla je u 10 najboljih na svijetu: 'Hrvatska i Samobor su ponosni!'

Hrvatska ima novi razlog za ponos!

Trinaestogodišnja Ema Dujmović iz Samobora ostvarila je izuzetan uspjeh za Hrvatsku na svjetskom prvenstvu u znanju kineskog jezika za neizvorne govornike u gradu Tianjinu u Kini, osvojivši 2. mjesto u Europi i plasman među 10 najboljih na svijetu na prestižnom Svjetskom prvenstvu iz kineskog jezika za osnovne škole.

Foto: Vision Promocija

Osvojila i posebnu nagradu

Riječ je o iznimno zahtjevnom i višednevnom natjecanju koje se održalo u Kini u dva grada Pekingu i Tianjinu, a u njemu je sudjelovalo 76 natjecatelja iz 63 zemlje s pet kontinenata. Konkurencija je bila nevjerojatno jaka, a upravo je europska skupina ocijenjena kao najzahtjevnija – u njoj se 27 kandidata borilo za prestižna tri mjesta.

U takvom okruženju, Ema je pokazala ne samo svoje znanje kineskog jezika, nego i nevjerojatnu širinu talenata.

Poseban trenutak natjecanja bio je kada su glavni suci, oduševljeni njezinom darovitošću, kreativnošću i svestranošću, odlučili Emi dodijeliti i posebnu nagradu za Izvrsnost. Istaknuli su kako se Ema izdvojila u svim segmentima – od lingvističkog znanja, umjetničkog izraza, do osobne elokvencije i samopouzdanja.

Foto: Vision Promocija

Emin je uspjeh inspiracija mladima

Time je postala jedna od rijetkih natjecateljica koja je uz visoki plasman osvojila i posebno priznanje stručnog žirija. Sve je očarala i svojom odjećom koju je specijalno za nju dizajnirala Kristina Burija - Krie design kojom je predstavila veliki dio našeg narodnog nasljeđa u modernom dizajnu i nezaobilaznim kockicama.

Ema se u Hrvatsku vraća u subotu u 23:50 sati (po hrvatskom vremenu), a njezin dolazak zasigurno će biti dočekan s velikim ponosom i radošću. Hrvatska i njen rodni Samobor već sada slave svoju mladu ambasadoricu znanja i kulture, koja je u najranijoj dobi dokazala kako se trud, talent i predanost mogu pretvoriti u svjetski uspjeh.

Foto: Vision Promocija

“Bravo, Ema! Hrvatska i tvoj Samobor neizmjerno su ponosni na tebe!”. Ema i njeni roditelji zahvaljuju svima koji su joj pružili podršku i bili dio ove prekrasne priče. Emin uspjeh nadilazi natjecateljske rezultate – on je inspiracija svim mladim ljudima da slijede svoje snove, vjeruju u vlastite sposobnosti i odvaže se izaći na svjetsku pozornicu.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo na noćnoj oazi dobre hrane i glazbe: Evo zašto morate posjetiti Trešnjevački plac