Zašto su elektroliti važni? Istražili smo kako kod kuće napraviti izotonični napitak

Smatraju se nevidljivim junacima našeg organizma i ključni su za gotovo svaku tjelesnu funkciju. Kako ih unosimo u tijelo i je li ih moguće nadoknaditi? Sve ove informacije posebno su bitne tijekom ljetnih dana kada vladaju velike vrućine kako bi naše tijelo ostalo u ravnoteži.

Donosimo najbitnije činjenice o elektrolitima i njihovoj važnosti za naše tijelo, ali i recept za izotonični napitak koji je njihov savršen izvor.

Što su elektroliti u krvi?

Iako zvuči kao složen znanstveni pojam, elektroliti su zapravo otopljeni minerali u tjelesnim tekućinama koji nose električni naboj. Oni su temelj komunikacije unutar našeg tijela i neophodni za brojne vitalne procese. Njihova uloga u organizmu temelji se na preciznoj kemijskoj ravnoteži.

To su esencijalni minerali poput natrija, kalija, kalcija, magnezija, klorida i fosfata. Kada se otope u vodi, razdvajaju se na pozitivno i negativno nabijene ione.

Koja je uloga eliktrolita u organizmu?

Ovi električni signali omogućuju ključne funkcije jer bez njih živci ne bi mogli slati poruke, a mišići se ne bi mogli kontrahirati.

Regulacija tekućina

Elektroliti, posebno natrij, pomažu u održavanju ravnoteže vode unutar i izvan stanica, što je ključno za hidrataciju i krvni tlak.

Funkcija živčanog sustava

Prijenos živčanih impulsa ovisi o kretanju elektrolita kroz membrane živčanih stanica.

Rad mišića

Kalcij, kalij i natrij neophodni su za kontrakciju mišića, uključujući i najvažniji mišić – srce. Poremećaji u njihovim razinama mogu uzrokovati grčeve, slabost, ali i opasne srčane aritmije.

Održavanje pH ravnoteže

Pomažu u održavanju stabilne kiselosti (pH vrijednosti) krvi, što je presudno za normalno funkcioniranje enzima i tjelesnih procesa.

Zbog njihove presudne uloge za cjelokupno zdravlje, održavanje ravnoteže elektrolita ključno je za prevenciju brojnih zdravstvenih problema. Njihov disbalans može biti znak dehidracije, ali i ozbiljnijih zdravstvenih stanja koja zahtijevaju medicinsku pažnju.

Koja hrana može utjecati na neravnotežu elektrolita u tijelu?

Višak elektrolita, posebice natrija, često je povezan s prehranom bogatom prerađenom hranom. Namirnice koje mogu doprinijeti povišenim razinama uključuju:

Prerađena i brza hrana - Smrznuta jela, čips, krekeri i brza hrana sadrže izrazito visoke količine natrija (i soli) koji se koristi kao konzervans i pojačivač okusa.

Smrznuta jela, čips, krekeri i brza hrana sadrže izrazito (i soli) koji se koristi kao konzervans i pojačivač okusa. Suhomesnati proizvodi i konzervirana hrana - Salame, hrenovke, slanina i konzervirane juhe ili povrće često su natopljeni solju što može dovesti do disbalansa elektrolita u tijelu.

Salame, hrenovke, slanina i konzervirane juhe ili povrće često su natopljeni solju što može dovesti do disbalansa elektrolita u tijelu. Prekomjerno soljenje - Dodavanje prevelikih količina kuhinjske soli jelima može lako dovesti do viška natrija u organizmu, pogotovo ako je unos tekućine nedovoljan.

Niski elektroliti u krvi događaju se zbog prekomjernog znojenja, povraćanja, proljeva ili unosa prevelike količine vode bez nadoknade minerala. Osim toga tome doprinosi unos alkohola, gaziranih pića i hrane koja nije bogata mineralima u velikim količinama.

Neuravnoteženi elektroliti u tijelu

Stanje elektrolita u krvi precizan je pokazatelj zdravlja. Kada su razine previsoke ili preniske, dolazi do neravnoteže koja može uzrokovati niz simptoma, od blagih do po život opasnih.

Povišeni elektroliti u krvi

Povišene razine najčešće su posljedica dehidracije, problema s bubrezima ili određenih lijekova.

Visoka razina elektrolita, ili hiper-stanje manje je česta pojava i obično je znak nekog drugog zdravstvenog problema. Kao i manjak, višak elektrolita je izrazito opasan i može ugroziti zdravlje, zbog čega zahtijeva medicinsku pažnju. Stanje može nastati uslijed teške dehidracije, gdje se koncentracija elektrolita u krvi poveća ili zbog zatajenja bubrega, jer bubrezi gube sposobnost izlučivanja viška minerala. Osim navedenih uzroka, ovo stanje može se pojaviti nakon konzumacije određenih lijekova, stoga je bitno slijediti upute liječnika ili ljekarnika te uzimati lijekove isključivo kako je savjetovala stručna osoba.

Simptomi povišenih elektrolita:

jaka žeđ

suha usta

umor i slabost mišića

zbunjenost

razdražljivost

u težim slučajevima i grčeve mišića

povišen krvni tlak

komu

Posebno je opasna hiperkalijemija (povišen kalij), koja može dovesti do opasnih srčanih aritmija i zastoja srca.

Niski elektroliti u krvi

Do niske razine elektrolita, poznate i kao hipo-stanje, dolazi kada tijelo izgubi više elektrolita nego što unese, a događa se zbog prekomjernog znojenja, povraćanja, proljeva ili unosa prevelike količine vode bez nadoknade minerala. Ovo stanje predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik jer narušava temeljne procese u tijelu, od rada mišića do funkcije živčanog sustava. Zbog toga sportaši tijekom napornih aktivnosti često koriste sportske napitke kako bi brzo nadoknadili izgubljene minerale i održali performanse.

Simptomi:

glavobolja

mučnina, vrtoglavica

umor

slabost mišića

grčevi ili trzaji

razdražljivost

Teški slučajevi, poput jake hiponatremije (nizak natrij), mogu uzrokovati zbunjenost, napadaje i oticanje mozga.

Hipokalijemija (nizak kalij) može poremetiti srčani ritam i dovesti do mišićne paralize.

Kako nadoknaditi elektrolite u krvi?

Najbolji način za održavanje zdrave razine elektrolita je uravnotežena prehrana i pravilna hidratacija. Prirodni elektroliti nalaze se u mnogim namirnicama koje svakodnevno konzumiramo.

Nakon intenzivnog vježbanja, tijekom vrućih dana ili bolesti praćene povraćanjem i proljevom, ključno je nadoknaditi izgubljene elektrolite. To se može postići pijenjem vode, ali i konzumacijom sportskih napitaka, bistrih juha, kokosove vode ili jednostavno unosom hrane bogate mineralima.

Elektroliti u hrani

Natrij: Kuhinjska sol, masline, ukiseljeno povrće, juhe

Kuhinjska sol, masline, ukiseljeno povrće, juhe Kalij: Banane, avokado, krumpir, špinat, rajčice, agrumi

Banane, avokado, krumpir, špinat, rajčice, agrumi Kalcij: Mliječni proizvodi (jogurt, sir), zeleno lisnato povrće (kelj, brokula), sardine, bademi

Mliječni proizvodi (jogurt, sir), zeleno lisnato povrće (kelj, brokula), sardine, bademi Magnezij: Orašasti plodovi (bademi, indijski oraščići), sjemenke (bundeve, suncokreta), cjelovite žitarice, tamna čokolada i mahunarke

Orašasti plodovi (bademi, indijski oraščići), sjemenke (bundeve, suncokreta), cjelovite žitarice, tamna čokolada i mahunarke Fosfor: tuna, mlijeko, piletina, tofu, Jakobove kapice, sjemenke bundeve, kvinoja

Foto: Shutterstock

Recept za izotoničan napitak koji vraća elektrolite u organizam

Umjesto kupovnih sportskih napitaka, možete jednostavno pripremiti vlastiti izotonični napitak koji će pomoći u vraćanju ravnoteže elektrolita, nadoknaditi tekućinu i osigurati energiju.

Sastojci:

500 ml vode (obične ili kokosove)

250 ml svježe iscijeđenog soka od naranče ili limuna (izvor kalija i vitamina C)

1-2 žlice meda ili javorovog sirupa (izvor ugljikohidrata za energiju)

¼ žličice himalajske ili morske soli (izvor natrija i minerala u tragovima)

Priprema:

1. Sve sastojke stavite u bocu ili staklenku s poklopcem.

2. Dobro protresite dok se sol i med u potpunosti ne otope.

3. Napitak pijte ohlađen tijekom ili nakon fizičke aktivnosti, te kada osjetite simptome dehidracije.

