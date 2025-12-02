Pitate se koliko često trebate prati pidžamu? Znanstvenica riješila veliku dilemu

Bilo da za spavanje birate zavodljivi negliže ili udobni dvodijelni komplet, pidžame su neizostavan dio noćne rutine ljudi diljem svijeta. No, pitanje koje često izaziva nedoumice, pa čak i žustre rasprave, glasi: koliko često bismo ih zapravo trebali prati?

Ovo naizgled banalno pitanje podijelilo je korisnike društvenih mreža, pri čemu jedni tvrde da je svakodnevno mijenjanje pidžame "ludo i nepotrebno", dok drugi smatraju da je sve manje od toga nehigijenski. Prema pisanju portala Daily Mail Online, prethodna istraživanja pokazala su da prosječni Britanac nosi istu pidžamu i do dva tjedna bez pranja.

No, je li to prihvatljivo sa zdravstvenog stajališta? Dr. Primrose Freestone, izvanredna profesorica kliničke mikrobiologije na Sveučilištu u Leicesteru, odlučila je stati na kraj nagađanjima i ponuditi stručan odgovor.

Prati pidžamu svaki dan ili svaka tri dana?

Dr. Freestone objašnjava kako je idealan scenarij mijenjanje pidžame svaki dan. Međutim, ako se tuširate neposredno prije odlaska u krevet i niste skloni prekomjernom znojenju, taj se rok u krajnjem slučaju može produžiti na tri do četiri nošenja.

Ipak, upozorava da većina ljudi, uzastopnim nošenjem iste odjeće za spavanje, riskira neugodne tjelesne mirise, pa čak i razvoj infekcija.

"Što se osoba više znoji, to pidžama brže poprima neugodan miris, što znači da bi se noćna odjeća trebala mijenjati svakodnevno", ističe dr. Freestone.

Prava bura reakcija na internetu

Pitanje higijene spavanja izazvalo je pravu buru reakcija na internetu. S jedne strane nalaze se zagovornici apsolutne čistoće koji smatraju da je nošenje pidžame više od jednom ili dvaput jednostavno neprihvatljivo.

Jedan je korisnik platforme X napisao: "Vjerojatno spadam u one koji rasipaju vodu jer svaku noć oblačim svježu pidžamu, a posteljinu mijenjam tjedno". Drugi su se nadovezali pitanjima o znoju i mirisima intimnih dijelova tijela, čudeći se kako netko može spavati u istoj odjeći tjedan dana.

S druge strane, mnogi su ostali šokirani spoznajom da ljudi toliko često peru pidžame. "Mislio sam da se pidžama nosi cijeli tjedan? Pa to služi samo za spavanje", glasio je jedan od komentara, dok se drugi korisnik našalio kako je mislio da je pidžama "tjedna pretplata, a ne dnevna obveza". Neki se pak oslanjaju na staromodni test njuha – ako se još uvijek osjeti deterdžent, pidžama je spremna za još jednu noć.

Nevidljivi svijet bakterija u vašem krevetu

Unatoč opuštenom stavu mnogih, dr. Freestone upozorava da bismo o higijeni pidžama trebali razmišljati puno ozbiljnije. Pidžame su u izravnom kontaktu s kožom koja je prirodno prekrivena milijunima bakterija, gljivica i virusa.

Čak i ako vam nije vruće, ljudsko tijelo tijekom noći proizvede oko pola litre znoja. Ta vlaga završava u tkanini pidžame, stvarajući toplo i vlažno okruženje koje je savršeno za razmnožavanje mikroorganizama. Mikrobi se hrane mrtvim stanicama kože, znojem i uljima koja se nakupljaju na tkanini, a nusproizvod njihova metabolizma su kemikalije neugodna mirisa.

Ako imate naviku jesti u pidžami, situacija postaje još gora jer mrvice hrane postaju dodatni "švedski stol" za bakterije.

Neugodna istina o fekalnim tvarima

Osim znoja, postoji još jedan, mnogo neugodniji izvor kontaminacije. Dr. Freestone ističe da ispuštanje vjetrova tijekom noći u pidžamu izbacuje mikroskopske količine fekalnih tvari.

"Većina ljudi svakodnevno na donjem rublju ima nekoliko miligrama fekalija kao posljedicu ispuštanja vjetrova. Pomnožite to s nekoliko dana nošenja iste pidžame i dobit ćete ozbiljnu razinu nečistoće o kojoj treba voditi računa", objašnjava mikrobiologinja.

Ovo nije samo estetski problem, prljava pidžama može postati stvarni zdravstveni rizik. Istraživači s Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu otkrili su da posteljina i pidžame mogu širiti infekcije, uključujući norovirus i stafilokok, osobito jer su u izravnom kontaktu s genitalijama.

Također, nakupljene stanice kože hrane grinje, čiji izmet može izazvati alergijske reakcije i napadaje astme. Gljivice poput Aspergillus fumigatus također mogu bujati u takvim uvjetima, što predstavlja opasnost za osobe s oslabljenim imunitetom.

Kako pravilno prati pidžamu?

Ako želite biti sigurni da ste uklonili sve prijetnje, pranje na niskim temperaturama neće biti dovoljno. Iako će hladnija voda ukloniti vidljivu prljavštinu i dio znoja, ona neće ubiti otporne bakterije.

Stručnjaci savjetuju pranje na temperaturi od najmanje 60 °C. Ako materijal vaše pidžame ne podnosi visoke temperature, preporučuje se korištenje sredstva za dezinfekciju rublja.

"Za dodatnu sigurnost, sušenje u sušilici na visokoj temperaturi ili glačanje parom iznimno su učinkoviti načini za uništavanje bakterijskih i virusnih patogena", zaključuje dr. Freestone.

Dakle, iako se svakodnevno pranje može činiti kao veliki posao, zdravstvene prednosti redovitog mijenjanja noćne odjeće su neupitne. Možda je vrijeme da preispitate svoje navike i pidžamu počnete tretirati s istom pažnjom kao i donje rublje.

