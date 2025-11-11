Početak ključne faze priprema: Evo koje biljke posaditi za bujniju nadolazeću godinu

Studeni, mjesec koji donosi hladnije dane i prirodu polako uvodi u stanje zimskog mirovanja, za vrtlare ne označava kraj sezone, već početak ključne faze priprema.

Iako se naizgled čini da se život u vrtu primirio, upravo su sadašnje aktivnosti presudne za postavljanje temelja za bujnu i plodnu nadolazeću godinu. Pravovremena sjetva otpornih kultura, sadnja trajnica te pažljiva priprema tla i zaštita osjetljivih biljaka osigurat će ne samo raniju berbu idućeg proljeća, već i vitalnost cjelokupnog vrta nakon zimskih mjeseci, piše Homes and Gardens.

Što posaditi u studenom?

Unatoč niskim temperaturama, studeni pruža značajne mogućnosti za sadnju. Moguće je obaviti sjetvu kultura kratke vegetacije za berbu svježih plodova, kao i sadnju otpornih biljaka koje uspješno prezimljuju na otvorenom.

Povrće za brzu i ranu berbu

Za postizanje brzih rezultata, preporučuje se odabir kultura otpornih na hladnoću s kratkim vegetacijskim periodom. Crvenolisne salate poput sorti "New Red Fire" ili "Red Sails" predstavljaju izvrstan odabir jer su otporne i brzo rastu, omogućujući berbu mladih listova za manje od mjesec dana. Slično vrijedi i za zimske gorušice, poput sorti "Ruby Streaks" ili "Red Giant", čiji papreni listovi unose svježinu u zimska jela. U ovu skupinu ubrajaju se i iznimno otporni matovilac te špinat, poput sorte "Giant Winter", koji se mogu sijati za berbu tijekom zime i u rano proljeće.

U kontinentalnim područjima s nižim temperaturama, nužno je osigurati zaštitu za navedene usjeve. Konstrukcija niskog tunela prekrivenog agrotekstilom ili stakleni okvir (tzv. toplo klijalište) bit će dostatna zaštita od intenzivnijih mrazeva.

Dugoročne kulture za iduću sezonu

Studeni predstavlja idealno razdoblje za sadnju češnjaka. Sadnjom u jesenskom periodu, češnjak razvija snažan korijenski sustav prije zime, što rezultira krupnijim i kvalitetnijim glavicama idućeg ljeta. Preporučuje se odabir zdravih, vanjskih režnjeva i njihova sadnja na dubinu od nekoliko centimetara, sa šiljastim vrhom okrenutim prema gore. Sličan princip primjenjuje se i na sorte luka iz lučica, koje će posađene u ovom razdoblju dati urod znatno ranije od onih posađenih u proljeće.

U područjima s blažom klimom, može se posijati i bob, posebice otporna sorta "Aquadulce", koja će omogućiti berbu već u proljeće. Ipak, na teškim i vlažnim tlima postoji rizik od truljenja sjemena.

Zaštita vrta i priprema za zimu

Pored sadnje, od presudne su važnosti i radovi na pripremi vrta za nadolazeće niske temperature. Neophodno je ukloniti sve biljne ostatke s gredica kako bi se spriječilo prezimljavanje uzročnika bolesti i štetnika. Zdravi ostaci mogu se kompostirati, dok je zaražene potrebno ukloniti iz vrta. Ovo razdoblje ujedno je i posljednja prilika za duboku jesensku obradu tla i njegovo obogaćivanje kompostom ili zrelim stajskim gnojivom.

Osjetljivim biljnim vrstama potrebno je posvetiti posebnu pozornost. Ruže je nužno zagrnuti zemljom ili kompostom radi zaštite mjesta cijepljenja, a dodatnu zaštitu pružit će i sloj suhog lišća ili grane crnogorice. Busene ukrasnih trava preporučuje se povezati kako bi se zaštitilo središte biljke od smrzavanja. Biljke u posudama koje nisu otporne na mraz potrebno je premjestiti na zaštićeno mjesto, poput negrijanog staklenika, garaže ili uz zaklonjeni zid kuće.

U segmentu ukrasnog vrta, još uvijek je moguće obaviti sadnju lukovica proljetnih cvjetnica. Mnogi hortikulturni stručnjaci smatraju studeni idealnim mjesecom za sadnju tulipana jer niže temperature tla smanjuju rizik od gljivičnih oboljenja. Ovo je također optimalno vrijeme za sadnju voćaka i ukrasnog grmlja golog korijena.

Preporučuje se iskoristiti stabilne vremenske uvjete tijekom studenog za obavljanje navedenih ključnih zadataka.

