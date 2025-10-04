Spriječite plijesan u kupaonici: Stručnjaci otkrivaju ključnu naviku koju mnogi zanemaruju

Plijesan u kupaonici čest je problem koji, jednom kada se pojavi, može biti iznimno tvrdokoran i težak za uklanjanje. No, stručnjaci tvrde da postoji jednostavan način za sprječavanje njezina nastanka.

Mnogi su svjesni da je vlaga glavni uzrok plijesni, no rijetki shvaćaju koliko se brzo ona nakuplja. Čak i kratko tuširanje može podići razinu vlage u zraku iznad 70 posto, stvarajući savršene uvjete za razvoj spora plijesni. Vlažni kutovi, mokre pločice i natopljene tkanine postaju idealno tlo za razmnožavanje, piše Express.

Važnost učestalog mijenjanja ručnika

Kada se plijesan uhvati, ne samo da može oštetiti fuge i silikonske brtve, već predstavlja i ozbiljan rizik za zdravlje. Ipak, dobra je vijest da nekoliko malih svakodnevnih navika može napraviti ogromnu razliku.

Jedan od najučinkovitijih koraka, prema mišljenju stručnjaka, odnosi se na postupanje s ručnikom nakon brisanja. Stručnjaci iz tvrtke Villeroy & Boch preporučuju da ručnik odmah nakon upotrebe stavite na topli radijator ili grijač za ručnike. Tako se suši znatno brže, što sprječava stvaranje plijesni u vlažnoj tkanini.

"Ručnike za tuširanje trebalo bi mijenjati barem jednom tjedno, a one za ruke svaka dva do tri dana. Nakon upotrebe, obavezno ih stavite na radijator da se osuše", pojasnili su.

Također su savjetovali da se ručnici nikada ne ostavljaju zgužvani na hrpi ili na podu jer tako ostaju mokri dulje vrijeme i potiču širenje spora plijesni.

Savjeti za kupaonicu bez plijesni

Osim pravilnog sušenja ručnika, postoji još nekoliko ključnih savjeta koji će vašu kupaonicu održati svježom i čistom:

Nakon svakog tuširanja otvorite prozor ili uključite ventilator kako biste omogućili izlazak vlažnog zraka.

Prebrišite pločice, staklo tuš-kabine i druge mokre površine kako biste uklonili višak vode.

Idealna temperatura u kupaonici trebala bi biti oko 23 stupnjeva Celzija kako bi se izbjeglo nakupljanje vlage.

Higrometar vam može pomoći u praćenju razine vlage, a odvlaživači na bazi soli odlično su rješenje za upijanje viška vlage iz zraka.

Nakon tuširanja, zavjesu potpuno raširite kako bi se što brže osušila i kako se u njezinim naborima ne bi stvarala plijesan.

Kupaonice bez prozora predstavljaju veći izazov, no stručnjaci kažu da je i u njima moguće spriječiti pojavu plijesni. "Moderni ventilacijski sustavi pa čak i ventilatori s povratom topline, mogu osigurati učinkovitu izmjenu zraka", navode.

