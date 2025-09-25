Perilica rublja neće se usmrdjeti, niti će pojaviti plijesan ako napravite ovo nakon svakog pranja

Perilice rublja mogu s vremenom razviti neugodne mirise zbog plijesni i gljivica. Međutim, jedan jednostavan zadatak od dvije sekunde mogao bi u potpunosti spriječiti razvoj neugodnih mirisa unutar nje.

Ako ste primijetili da vaša perilica rublja počinje mirisati na plijesan, pokvarena jaja ili neugodno, to bi mogao biti znak nakupljanja plijesni ili zarobljene vlage. Plijesan i vlaga leglo su bakterija i gljivica, što može uzrokovati razvoj neugodnih mirisa, koji ne samo da čine vaš dom odbojnim, već mogu uzrokovati i smrad odjeće.

Ostaci deterdženta, sapuna, kose i sl., također, mogu uzrokovati neugodan miris u perilicama rublja. Srećom, postoji jednostavan način da se potpuno spriječi stvaranje neugodnog mirisa iz perilice rublja i super je jednostavan.

Brzo rješenje pojavilo se nakon što je Gillian Ashworth objavila u grupi "Savjeti za čišćenje gospođe Hinch" pitanje: "Što učiniti da perilica rublja lijepo miriše? Također, kako ukloniti crne mrlje s prednje strane gume?".

Kako spriječiti stvaranje neugodnih mirisa u perilici?

Objava je dobila mnogo odgovora, ali najčešći prijedlog bio je ostaviti vrata otvorena nakon svakog pranja. Zara Jaye je rekla: "Ostavite vrata otvorena".

Sandra Davies je odgovorila: "Da ste vrata perilice ostavili malo otvorena, ne biste dobili crne mrlje na gumi".

Jo Hooper je napisala: "Uvijek ostavljam vrata perilice rublja malo odškrinuta nakon svakog pranja, kao i ladicu. Koristim staru krpu kako bih dobro obrisala unutrašnjost gume da ne bude mokra. Imam perilicu rublja već tri godine i nema plijesni unutar gume, nova je kao kad sam je kupila! Mislim da možete koristiti bijeli ocat za ispiranje perilice rublja u jednom ciklusu!".

Jayne Morgan se složila: "Radim isto. Ostavljam vrata otvorena da zaustavim stvaranje neugodnih mirisa. Moja perilica rublja ima 15 godina, nema crnih mrlja na gumi".

Otvaranje vrata perilice rublja nakon svakog pranja omogućuje cirkulaciju zraka oko perilice, što sprječava stvaranje vlage u okruženju. Ventilacija pomaže u sprječavanju rasta bakterija i gljivica koje mogu uzrokovati neugodne mirise, piše Express.

