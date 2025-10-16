Ove četiri biljke najbolje uklanjaju toksine iz doma: Zrak će biti čišći, a prostor ljepši

Sobne biljke mogu donijeti niz prednosti u dom, poput uljepšavanja prostora i uklanjanje štetnih toksina. Stručnjaci za cvijeće iz firme Eflorist otkrili su ono može doprinijeti čišćem zraku u zatvorenom prostoru na nekoliko različitih načina.

"Prvo, mogu pomoći u apsorpciji toksina, jer neko cvijeće, poput sobnih biljaka, ima sposobnost apsorpcije zagađivača poput formaldehida i amonijaka, koji se obično nalaze u proizvodima za kućanstvo", rekli su.

"Također mogu pomoći u povećanju vlažnosti, jer cvijeće oslobađa vlagu u zrak, što može pomoći u borbi protiv suhoće. Osim toga, oslobađaju kisik fotosintezom, budući da cvijeće apsorbira ugljikov dioksid i oslobađa kisik, to poboljšava svježinu vašeg unutarnjeg okruženja", istaknuli su.

Osim toga, mogu pružiti prirodni miris, pa umjesto korištenja umjetnih mirisa i osvježivača zraka, možete koristiti svježe cvijeće kao prirodan način da vaš dom miriše svježe, piše Express.

Stručnjaci su podijelili popis četiri najbolje biljke koje možete unijeti u svoj dom za čišći i svježiji zrak.

Foto: Pexels

1. Spatifilum

To je jedan od najučinkovitijih cvjetova ili sobnih biljaka za pročišćavanje zraka. Spatifilum je poznat po uklanjanju opasnih toksina poput formaldehida, benzena i ugljičnog monoksida.

"Toliko da ih istraživanje NASA-e identificira kao jednu od najboljih sobnih biljaka za pročišćavanje zraka. Također uspijevaju u uvjetima slabog osvjetljenja, što ih čini jednostavnima za njegu, tako da čak i početnici vrtlari i ljubitelji cvijeća mogu uživati ​​u blagodatima spatifiluma", objasnili su stručnjaci

2. Orhideje

One su fantastičan izbor za poboljšanje kvalitete zraka, jer mogu apsorbirati štetne kemikalije poput ksilena, toluena i formaldehida koje se mogu naći u zraku.

Foto: Pexels

Također, orhideje noću oslobađaju kisik, što ih čini izvrsnom opcijom za spavaće sobe. Lako ih je održavati jer im je potrebna voda samo svakih sedam do deset dana.

3. Lavanda

"Poznata po svom umirujućem mirisu, lavanda može pomoći u smanjenju stresa, a istovremeno poboljšava kvalitetu zraka, što je čini jednom od najboljih biljaka za pročišćavanje zraka", rekli su stručnjaci.

"Lavanda može pomoći u filtriranju onečišćujućih tvari u zraku i prirodno oslobađa prekrasan, umirujući miris, eliminirajući potrebu za bilo kakvim sintetičkim osvježivačima zraka u vašem domu", dodali su.

4. Jasmin

"Cvjetovi jasmina ispuštaju sladak miris i mogu poboljšati kvalitetu sna i smanjiti stres, jer potiču opuštanje", objasnili su stručnjaci.

Dodali su da je jasmin, također, izvrstan cvijet koji proizvodi kisik, a istovremeno apsorbira formaldehid, benzen, trikloretilen i ksilen.

