Hrvatska pod najezdom smrdljivih martina: Uz mali oprez možete ih se jednostavno riješiti

S dolaskom jeseni i svježijih dana, dok se priroda sprema za zimski san, jedan se nezvani gost pokušava uvući u toplinu naših domova. Riječ je o smrdljivom martinu, kukcu štitastog oblika koji, iako bezopasan za ljude i kućne ljubimce, može postati prava napast zbog svoje brojnosti i, naravno, izrazito neugodnog mirisa koji ispušta kada se osjeti ugroženim.

Službeni naziv jedne od vrsta smrdljivih martina je smeđa mramorasta stjenica (lat. Halyomorpha halys) te se radi o invazivnoj vrsti koja u potrazi za skloništem od zime ulazi u kuće kroz najmanje pukotine. U posljednjih par dana po društvenim mrežama i medijima Hvati se žale na "dosad neviđenu najezdu" smrdljivih martina.

Srećom, postoji niz provjerenih metoda kojima možete spriječiti njihov ulazak i učinkovito ukloniti one koji su se već uspjeli uvući.

Kako se riješiti smrdljivih martina?

Ključ borbe protiv smrdljivih martina leži u sprječavanju njihovog ulaska. Prije nego što temperature značajno padnu, posvetite vrijeme detaljnom pregledu svog doma i poduzmite sljedeće korake, piše Real Simple.

Zatvorite sve pukotine i otvore

Smrdljivi martini mogu se provući kroz iznenađujuće male otvore. Pažljivo pregledajte vanjske zidove i zabrtvite sve pukotine kvalitetnim silikonskim ili silikonsko-lateks brtvilom. Posebnu pažnju obratite na područja oko prozora i vrata, cijevi za instalacije, dimnjaka te ispod krovnih streha. Popravite oštećene mreže na prozorima i vratima jer su one prva linija obrane.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Smanjite privlačnost vanjske rasvjete

Kao i mnoge druge kukce, i smrdljive martine privlači svjetlost. Tijekom večeri ugasite vanjska svjetla koja nisu nužna, a unutar doma navucite zavjese ili rolete kako biste spriječili širenje svjetlosti prema van. Dobar trik je zamjena standardnih bijelih žarulja žutima, koje su im znatno manje privlačne.

Uredite okućnicu

Okoliš vaše kuće također igra važnu ulogu. Redovito podrezujte grane drveća i grmlja koje dodiruju kuću, jer im služe kao most za lakši pristup. Drva za ogrjev skladištite najmanje šest metara od kuće i podignite ih od tla. Uklanjanjem korova i odumrle vegetacije smanjujete mjesta na kojima se mogu skrivati.

Učinkovite metode uklanjanja smrdljivih martina iz doma

Ako su smrdljivi martini već pronašli put do vašeg doma, važno je znati kako ih se riješiti bez aktiviranja njihovog "obrambenog mehanizma", tj. neugodnog mirisa.

Nikada ih ne gnječite!

Prvi instinkt mnogih je zgnječiti kukca. Kod smrdljivih martina to je najgora moguća opcija. Kada ih se zgnječi, ispuštaju kemikaliju neugodnog mirisa koja se dugo zadržava u prostoru. Štoviše, stručnjaci upozoravaju da taj miris može djelovati kao alarmni feromon koji privlači druge jedinke.

Usisavač kao najbolji saveznik

Najjednostavniji i najčišći način uklanjanja smrdljivih martina je usisavač. Nježno ih usisajte s prozora, zavjesa ili zidova. Kako ne bi ispuzali natrag ili kako se miris ne bi proširio iz uređaja, vrećicu odmah nakon usisavanja izvadite, čvrsto zavežite i bacite u vanjski kontejner za smeće.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Kako napraviti zamku za smrdljive martine koja dokazano djeluje?

Istraživači s američkog sveučilišta Virginia Tech proveli su studiju koja je dokazala da je najučinkovitija zamka ona koju možete napraviti sami, i to od stvari koje vjerojatno već imate kod kuće. Pokazalo se da je ova metoda čak 14 puta učinkovitija od komercijalnih zamki koje mogu koštati i do 50 eura.

Uzmite veću aluminijsku posudu za pečenje.

Napunite je vodom i dodajte nekoliko kapi deterdženta za pranje posuđa.

Postavite posudu u zamračenu prostoriju i iznad nje upalite stolnu lampu.

Svjetlost će privući smrdljive martine, a kada slete u posudu, deterdžent će razbiti površinsku napetost vode i oni će se utopiti bez mogućnosti bijega i ispuštanja mirisa.

Prirodni načini odbijanja smrdljivih martina

Ako preferirate prirodna rješenja, postoji nekoliko mirisa koje smrdljivi martini izbjegavaju.

Sprej od češnjaka

Pomiješajte dvije šalice vode s četiri žličice češnjaka u prahu. Dobro protresite i poprskajte tekućinu po okvirima prozora, pragovima i drugim ulaznim točkama.

Eterična ulja

Mirisi metvice, limunske trave i lavande djeluju kao prirodni repelenti. Nekoliko kapi ulja pomiješajte s vodom u boci s raspršivačem i tretirajte područja oko prozora i vrata.

Dijatomejska zemlja

Ovaj prirodni prah, siguran za ljude i ljubimce ako se koristi prehrambena varijanta, djeluje smrtonosno na kukce. Pospite tanak sloj po prozorskim daskama, pragovima i drugim mjestima gdje ste ih primijetili.

Iako mogu biti izrazito dosadni, smrdljivi martini su više smetnja nego stvarna prijetnja. Uz malo truda oko prevencije i primjenu ispravnih metoda uklanjanja, možete osigurati da vaš dom ostane ugodno i mirisno utočište tijekom hladnijih mjeseci. U slučaju teške i dugotrajne infestacije, uvijek je najbolje rješenje potražiti pomoć profesionalne službe za suzbijanje štetočina.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica razotkriva ključne mitove o prehrani: 'Ovo su dvije najveće zablude koje sam čula'