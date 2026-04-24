DRŽITE SE PLANA /

Započnite tjedan neopterećeni: Ovakva vikend rutina će vam olakšati radne dane

Foto: Shutterstock

Najproduktivniji vikendi nisu oni ispunjeni prekomjernim brojem aktivnosti, već oni koji omogućuju rješavanje manjih zadataka, istinski odmor i ulazak u novi radni tjedan s osjećajem spokoja

24.4.2026.
21:00
Antonela Ištvan
Pojedini vikendi završavaju s osjećajem nedovršenosti i neproduktivnosti. Brojne obaveze ostaju nerealizirane, a početak radnog tjedna dočekuje se s predosjećajem povećanih izazova. S druge strane, postoje vikendi koji, iako ne nužno ispunjeni izvanrednim događajima, rezultiraju osjećajem postignuća. Manji zadaci su uspješno obavljeni, a nedjelja navečer donosi osjećaj spokoja, a ne kaosa.

Upravo je to model produktivnog vikenda kojem mnogi teže: ne potpuna transformacija, već serija manjih, ostvarenih ciljeva koji se integriraju s odmorom, umjesto da ga narušavaju.

Subota: Planiranje i organizacija 

Temelj za neopterećen početak tjedna često leži u kratkim, fokusiranim aktivnostima tijekom subote. Umjesto dopuštanja gomilanja obaveza, preporučuje se odvojiti dvadeset do trideset minuta za pregled administrativnih zadataka. Potrebno je provjeriti kalendar za nadolazeći tjedan, zabilježiti važne sastanke ili rokove te podmiriti dospjele račune. Po isteku predviđenog vremena, aktivnost se prekida. Cilj nije izvršiti sve zadatke, već steći uvid u nadolazeće obaveze kako bi se izbjegla iznenađenja tijekom radnog tjedna, piše Expert Editor.

Jednako je učinkovita i organizacija manjeg, frekventno korištenog područja. Nije nužno provoditi opsežno čišćenje doma kako bi se postigao osjećaj reda. Umjesto toga, fokus se može staviti na radnu površinu koja je sklona nakupljanju predmeta, prostor za odlaganje odjeće ili noćni ormarić. Uređivanjem tog prostora i vraćanjem predmeta na pripadajuće mjesto postiže se trajan osjećaj zadovoljstva svaki put kada se taj prostor koristi tijekom tjedna, a da se pritom ne uzrokuje iscrpljenost.

Nedjelja: Obnavljanje energije i priprema

Mnogi odmor percipiraju kao puko odsustvo zadataka, no pristupanje odmoru kao svjesnoj aktivnosti znatno povećava njegovu učinkovitost. U suvremenom okruženju, gdje se pažnja lako gubi zbog digitalnih sadržaja, koncept "aktivnog odmora" dobiva na važnosti. To ne podrazumijeva produktivnost u konvencionalnom smislu, već ispunjavanje vremena za odmor aktivnostima koje pružaju istinsko opuštanje i regeneraciju.

Umjesto pasivnog odmora, koji često rezultira osjećajem umora, preporučuje se odabir aktivnosti koje donose ispunjenje, poput čitanja, boravka u prirodi bez fokusa na performanse ili bavljenja zanemarenim hobijem. Uspješni pojedinci ne koriste nedjelju za nadoknađivanje propuštenog posla, već za postavljanje temelja za tjedan pred sobom, koristeći je za podsjećanje na vlastite prioritete.

Nedjelja bi trebala služiti kao vrijeme za usporavanje ritma i jačanje veza s bliskim osobama. Aktivnosti poput obiteljskog ručka bez digitalnih ometanja ili telefonskog razgovora s prijateljem mogu pružiti energetsku obnovu koju je nemoguće postići isključivo kroz organizaciju zadataka.

Prije završetka vikenda, preporučljivo je posvetiti nekoliko minuta kratkoj introspektivnoj provjeri. Svrha je razmotriti nadolazeće obaveze i procijeniti postoji li mogućnost prilagodbe očekivanja, tempa ili zadataka radi olakšavanja početka tjedna. Za to nije potreban detaljan plan, već samo stanje svjesnosti o tjednu koji predstoji. Takav pristup pruža osjećaj usmjerenosti i pridonosi percepciji tjedna kao lakšeg za savladavanje. 

POGLEDAJTE VIDEO: Već ste kupili avionsku kartu, hoće li vam odmor propasti? 'Što će dalje biti? Ne možemo predvidjeti'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
