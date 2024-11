Je li vaš bojler tempirana bomba? Odmah provjerite, ovo su znakovi da je neispravan!

Bojler je gotovo nezamjenjiv kućanski uređaj koji igra ključnu ulogu u našem svakodnevnom životu, osiguravajući nam toplu vodu i grijanje. Međutim, važno je biti svjestan da neispravnost ovog naizgled jednostavnog uređaja može rezultirati nizom ozbiljnih problema, a u ekstremnim slučajevima dovesti čak i do opasnih situacija koje ugrožavaju sigurnost ukućana. Iako su dramatični scenariji poput eksplozija bojlera izuzetno rijetki, ne smijemo zanemariti činjenicu da se takvi incidenti ipak događaju. Stoga je važno da svaki korisnik bojlera bude upoznat s ključnim znakovima koji mogu ukazivati na potencijalne probleme s ovim uređajem. Pravovremeno prepoznavanje tih znakova omogućuje nam da brzo i efikasno reagiramo, poduzimajući potrebne mjere kako bismo spriječili pogoršanje stanja uređaja i izbjegli potencijalno opasne nezgode.

Vrste bojlera i njihove specifičnosti

Električni bojler

Električni bojleri funkcioniraju na principu električnih grijača koji zagrijavaju vodu u spremniku. Koriste električne elemente, najčešće u obliku spiralnih grijača, koji se uranjaju direktno u vodu. Kada struja prolazi kroz grijače, oni se zagrijavaju i prenose toplinu na vodu. Termostat kontrolira temperaturu vode, uključujući i isključujući grijače prema potrebi. Općenito se smatra da su električni bojleri sigurniji za upotrebu u odnosu na druge vrste bojlera, prvenstveno zbog toga što nemaju otvoreni plamen niti koriste zapaljive plinove. Međutim, važno je napomenuti da i ovi uređaji mogu predstavljati potencijalnu opasnost u određenim situacijama. Konkretno, rizici se mogu pojaviti ako dođe do kvara električnih komponenti, poput kratkog spoja ili pregrijavanja, ili ako se razvije prekomjerni pritisak unutar spremnika vode. Stoga je nužno redovito održavanje.

Plinski bojler

Plinski bojleri su uređaji koji za zagrijavanje vode koriste prirodni plin ili propan kao gorivo. Ova vrsta bojlera radi na principu izgaranja plina, što omogućuje brzo i učinkovito zagrijavanje vode. Međutim, upravo zbog činjenice da se u njihovom radu koristi zapaljivi plin, zahtijevaju posebnu pozornost i dodatne mjere opreza. To uključuje redovite i temeljite provjere plinskih instalacija, koje moraju provoditi ovlašteni stručnjaci. Provjere obuhvaćaju inspekciju plinskih cijevi, ventila, spojeva i ostalih komponenti sustava kako bi se osiguralo da nema curenja ili drugih potencijalnih opasnosti. Uz to, vlasnici plinskih bojlera trebaju biti educirani o pravilnom rukovanju uređajem i prepoznavanju znakova koji mogu ukazivati na probleme, poput neobičnih mirisa ili zvukova.

Ključni znakovi neispravnosti bojlera

Neuobičajeni zvukovi

Električni bojler: Pucketanje ili lupanje tijekom rada bojlera mogu biti jasni indikatori potencijalnih problema. Takvi zvukovi često ukazuju na nakupljanje kamenca na grijaču, što može smanjiti učinkovitost uređaja i dovesti do njegovog preranog kvara. U težim slučajevima, mogu biti znak oštećenja samog grijača, što zahtijeva hitnu intervenciju stručnjaka.

Plinski bojler: Kod plinskih bojlera, posebnu pozornost treba obratiti na zvukove koji se javljaju prilikom paljenja uređaja. Šištanje ili bilo kakvi neuobičajeni zvukovi tijekom ovog procesa mogu ukazivati na ozbiljne probleme s plamenikom ili sustavom dovoda plina. Ovi problemi ne samo da mogu utjecati na učinkovitost bojlera, već mogu predstavljati i značajan sigurnosni rizik. Nepravilno sagorijevanje plina ili curenje mogu dovesti do opasnih situacija, stoga je od ključne važnosti da se pri pojavi takvih zvukova odmah kontaktira ovlašteni serviser.

Curenje vode

Električni bojler: Curenje vode oko električnih spojeva ili iz samog spremnika bojlera je ozbiljan problem koji zahtijeva hitno rješenje. Ova pojava najčešće ukazuje na prisutnost korozije unutar uređaja ili mehaničko oštećenje komponenti. Korozija može biti posljedica dugotrajnog izlaganja vlazi ili kemijskih reakcija unutar spremnika, dok mehanička oštećenja mogu nastati uslijed promjena tlaka, starenja materijala ili nepravilnog rukovanja. U oba slučaja, curenje može dovesti do daljnjeg pogoršanja stanja uređaja, smanjenja njegove učinkovitosti, pa čak i do potencijalnih sigurnosnih rizika povezanih s električnim instalacijama u vlažnom okruženju.

Plinski bojler: Kod plinskih bojlera, curenje oko spojeva ili pojava kondenzacije oko dimnjaka su indikatori koji zahtijevaju brzu reakciju. Ovi znakovi često ukazuju na probleme s instalacijom ili na nepravilnosti u radu sustava. Curenje oko spojeva može biti rezultat labavih veza, istrošenih brtvi ili korozije, što može dovesti do istjecanja plina ili vode. S druge strane, kondenzacija oko dimnjaka može ukazivati na neadekvatno odvođenje dimnih plinova, što može rezultirati nakupljanjem opasnih plinova u prostoru ili smanjenjem učinkovitosti uređaja. U oba slučaja, ovi problemi mogu značajno utjecati na sigurnost i funkcionalnost plinskog bojlera, te zahtijevaju stručnu procjenu i intervenciju kako bi se spriječile potencijalno opasne situacije i osiguralo pravilno funkcioniranje uređaja.

Foto: Freepik

Promjena boje vode

Električni bojler: Pojava smeđe vode iz bojlera najčešće je jasan indikator korozije električnog grijača. Ova promjena boje nastaje kada čestice hrđe, koje se stvaraju uslijed oksidacije metalnih dijelova grijača, dospiju u vodu. Korozija ne samo da utječe na kvalitetu vode, već može značajno smanjiti učinkovitost grijača i skratiti njegov životni vijek. U ekstremnim slučajevima, jako korodirani grijač može predstavljati sigurnosni rizik zbog mogućnosti električnog kvara. Stoga je važno redovito provjeravati boju vode koja izlazi iz bojlera i promptno reagirati na prve znakove promjene.

Plinski bojler: Kod plinskih bojlera, promjena boje vode također može biti znak ozbiljnih problema, najčešće ukazuje na koroziju izmjenjivača topline. Izmjenjivač topline je ključna komponenta plinskog bojlera koja prenosi toplinu od izgaranja plina na vodu. Kada dođe do korozije ovog dijela, čestice hrđe mogu dospjeti u vodu, mijenjajući njenu boju. Ova pojava ne samo da utječe na kvalitetu vode, već može značajno smanjiti učinkovitost cijelog sustava grijanja. Dodatno, korozija izmjenjivača topline može dovesti do curenja, što predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik kod plinskih uređaja. Zbog toga je važno na vrijeme reagirati na bilo kakve promjene u boji ili kvaliteti vode.

Znakovi koji ukazuju na moguću eksploziju

Miris i zvukovi

Električni bojler: Jedan od najalarmantnijih znakova potencijalne opasnosti kod električnih bojlera jest pojava mirisa zapaljene plastike ili dima koji dolazi iz električnih komponenti uređaja. Ovaj miris često je rezultat pregrijavanja ili kratkog spoja u električnim dijelovima, što može ukazivati na ozbiljan kvar koji zahtijeva hitnu intervenciju. Takva situacija predstavlja neposrednu opasnost od požara i ne smije se ignorirati.

Plinski bojler: Kod plinskih bojlera, ključni znak za uzbunu je karakterističan miris plina koji podsjeća na trula jaja. Ovaj miris je namjerno dodan u plin kako bi se olakšalo otkrivanje curenja, s obzirom na to da je prirodni plin sam po sebi bez mirisa. Pojava ovog mirisa u blizini bojlera ili u prostoriji gdje se on nalazi ukazuje na potencijalno curenje plina, što predstavlja izuzetno opasnu situaciju zbog rizika od eksplozije. Uz to, neobično glasno paljenje plamenika prilikom pokretanja bojlera također je zabrinjavajući znak. Ovaj zvuk može ukazivati na probleme s plamenikom ili sustavom paljenja, što može dovesti do nepravilnog sagorijevanja plina i stvaranja ugljičnog monoksida.

Prekomjerno zagrijavanje

Električni bojler: Prekomjerno zagrijavanje električnih instalacija ili neispravan termostat predstavljaju ozbiljne sigurnosne rizike. Pregrijavanje može biti posljedica preopterećenja sustava, oštećenih žica ili neispravnih komponenti, što može dovesti do požara ili čak eksplozije. Neispravan termostat može uzrokovati nekontrolirano zagrijavanje vode, stvarajući opasan pritisak unutar spremnika. Oba scenarija zahtijevaju hitnu pažnju stručnjaka.

Plinski bojler: Nepravilno sagorijevanje plina ili neispravan termostat kod plinskih bojlera mogu imati ozbiljne posljedice. Nepravilno sagorijevanje može rezultirati stvaranjem opasnog ugljičnog monoksida, bezmirisnog i potencijalno smrtonosnog plina. Također može dovesti do prekomjernog zagrijavanja komponenti bojlera, povećavajući rizik od požara. Neispravan termostat, s druge strane, može uzrokovati pregrijavanje vode i stvaranje prevelikog pritiska u sustavu, što u ekstremnim slučajevima može dovesti do eksplozije. Oba problema zahtijevaju hitnu intervenciju ovlaštenog servisera.

Konstantno otvoren sigurnosni ventil

Električni bojler: Konstantno otvoren sigurnosni ventil može biti jasan indikator prekomjernog pritiska unutar sustava, što je često posljedica neispravnog termostata. Ova situacija zahtijeva hitnu pažnju jer previsok pritisak može dovesti do ozbiljnih oštećenja bojlera ili, u ekstremnim slučajevima, do opasnih kvarova. Neispravan termostat može uzrokovati nekontrolirano zagrijavanje vode, što rezultira povećanjem pritiska iznad sigurnosnih granica. U takvim situacijama, sigurnosni ventil se aktivira kako bi spriječio potencijalno opasno nakupljanje pritiska, ali njegova konstantna otvorenost ukazuje na to da problem i dalje postoji.

Plinski bojler: Kod plinskih bojlera, konstantno otvoren sigurnosni ventil je ozbiljan znak problema s regulacijom temperature ili pritiska u sustavu grijanja. Ova pojava može ukazivati na nekoliko potencijalnih problema, uključujući neispravan termostat, probleme s ekspanzijskom posudom ili kvar na regulatoru pritiska. Nepravilna regulacija temperature može dovesti do prekomjernog zagrijavanja vode, što povećava pritisak u sustavu. S druge strane, problemi s regulacijom pritiska mogu biti posljedica začepljenja u sustavu, nepravilnog rada cirkulacijske pumpe ili drugih mehaničkih kvarova. U oba slučaja, konstantno otvaranje sigurnosnog ventila je mehanizam zaštite koji sprječava potencijalno opasno povećanje pritiska, ali istovremeno ukazuje na potrebu za hitnom profesionalnom intervencijom.

Foto: Freepik

Preventivne mjere i održavanje

Za električne bojlere, koji su postali neizostavan dio mnogih kućanstava zbog svoje praktičnosti i relativne sigurnosti, postoji niz specifičnih preventivnih mjera koje vlasnici trebaju redovito provoditi. Ove mjere nisu samo preporuke, već nužni koraci za osiguravanje dugotrajnog i sigurnog rada uređaja.

Redovita provjera električnih instalacija

Čišćenje grijača od kamenca

Provjera termostata i sigurnosnih ventila

Održavanje temperature između 50-60 °C

Zamjena magnezijske anode prema potrebi

Za plinske bojlere, koji su široko rasprostranjeni u mnogim kućanstvima zbog svoje učinkovitosti i brzine zagrijavanja vode, postoji niz specifičnih preventivnih mjera koje su od ključne važnosti za sigurno i dugotrajno korištenje. Ovi uređaji, koji za svoj rad koriste prirodni plin ili propan, zahtijevaju posebnu pažnju i redovito održavanje kako bi se osigurala njihova optimalna funkcionalnost i, što je najvažnije, sigurnost korisnika.

Godišnji pregled plinskih instalacija

Čišćenje plamenika i dimnjaka

Provjera rada sigurnosnih sustava

Kontrola pritiska u sustavu

Redovito održavanje detektora plina

Što učiniti u slučaju problema?

Za električne bojlere postoji niz specifičnih koraka koje treba poduzeti u slučaju problema.

Isključite bojler iz struje

Zatvorite dovod vode

Kontaktirajte ovlaštenog električara

Ne dirajte električne komponente

Za plinske bojlere također postoji niz specifičnih mjera koje su od ključne važnosti u slučaju problema.

Zatvorite dovod plina

Otvorite prozore za ventilaciju

Ne palite električne prekidače

Odmah pozovite plinskog servisera

Redovito održavanje i pravovremeno reagiranje na prve znakove problema ključni su za sigurno korištenje bojlera. Nemojte zanemarivati upozoravajuće znakove jer posljedice mogu biti vrlo ozbiljne. Ulaganje u preventivno održavanje uvijek je bolje i jeftinije rješenje od saniranja posljedica kvara ili eksplozije.

