Na TikToku i Instagramu postoje mnogi trikovi za čišćenje. Iako su neki izvrsni, postoje i oni koji ne štede vrijeme niti su isplativi. Stručnjakinja za čišćenje Hallie Gray otkrila je svoje jeftine trikove za čišćenje koji uključuju samo nekoliko sastojaka, piše Express.

Hallie je otkrila kako da sami napravite sredstva za čišćenje od jeftinih sastojaka koje skoro svi imamo u kuhinjskim ormarićima, a zahvaljujući kojima će vaš dom biti blistavo čist.

Vodikov peroksid

Možda nikad prije niste čuli za njega, no on može učiniti čuda u vašem domu. Vodikov peroksid djeluje kao dezinficijens i može se koristiti na nekoliko načina za čišćenje, a evo koji su to!

Fuge

Pomiješajte vodikov peroksid sa sodom bikarbonom da napravite pastu. Zatim je nanesite na fuge, ostavite nekoliko minuta i izribajte četkicom za zube.

Zahodska školjka

Ulijte pola šalice vodikova peroksida u WC školjku i ostavite da odstoji 20 minuta. Zatim izribajte kako biste dezinficirali i posvijetlili školjku.

Izbjeljivač za rublje

Dodajte šalicu vodikovog peroksida u perilicu rublja. To će pomoći povećati snagu izbjeljivanja deterdženta za pranje rublja.

Maslinovo ulje

Ne samo da je maslinovo ulje izvrsno za salate i ostale delicije, već može poslužiti i kao odlično sredstvo za poliranje.

Namještaj

Sve što trebate učiniti je pomiješati dva dijela maslinovog ulja s jednim dijelom limunovog soka. Nanesite mješavinu na drveni namještaj mekom krpom kako biste ga ulaštili i zaštitili.

Nehrđajući čelik

Nanesite malu količinu maslinovog ulja na krpu i polirajte predmete od nehrđajućeg čelika kako biste uklonili sve mrlje i otiske prstiju.

Kukuruzni škrob

Odličan je za kuhanje i djeluje kao sredstvo za zgušnjavanje umaka. Međutim, jeste li znali da je dobar za upijanje masnoće i poliranje površina?!

Sredstvo za čišćenje stakla

Pomiješajte žlicu kukuruznog škroba s četvrtinom šalice tople vode. Ovu mješavinu koristite za čišćenje prozora i ogledala za sjaj bez mrlja.

Mrlje na tepihu

Prije svega, morat ćete posuti kukuruzni škrob na svježu masnu mrlju. Zatim ostavite da odstoji 15 do 20 minuta i usisajte.

