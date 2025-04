Thompson rasprodao Hipodrom, a internet gori od urnebesnih memeova: Koji vam je omiljeni?

Nakon što su u petak, 28. ožujka, krenule u prodaju karte za dugoočekivani koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, koji će se održati 5. srpnja 2025., zavladala je prava pomama među njegovim obožavateljima. Interes je bio toliko velik da su ulaznice planule u rekordnom roku, a sustavi za prodaju karata su u nekoliko navrata čak padali zbog navale. Na prodajnim mjestima formirali su se dugi redovi, a oni koji su se odlučili na online kupovinu morali su imati strpljenja – satima su čekali u virtualnim redovima, ne gaseći ekran i nadajući se da će baš njima pripasti ta dragocjena ulaznica. Zbog iznimne potražnje i tehničkih poteškoća, Thompsonov tim odlučio je privremeno zaustaviti prodaju, što je izazvalo razočaranje tisuća fanova koji nisu uspjeli doći do svojih ulaznica. No, već u četvrtak stigla je nova doza dobre vijesti – ulaznice su ponovno puštene u prodaju, a reakcije publike bile su još brže i burnije nego prije. Društvene mreže preplavljene su komentarima, a nisu izostale ni brojne šale i memovi koji su dodatno podgrijali atmosferu. Donosimo najsmješnije memeove od početka kupnji karata do danas.