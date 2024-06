Što se tiče čišćenja, postoje dijelovi našeg doma koje ostavljamo za zadnji čas, a često to bude čišćenje vrata tuš kabine koja oduzima puno vremena koje je potrebno da bi ih doveli do prvobitnog sjaja. Dok neki imaju naviku čistiti vrata tuš kabine nakon svakog korištenja, ostali čekaju dok prljavština ne postaje primjetna.

Ako vrata tuš kabine nikako da dočekaju čišćenje, može doći do ozbiljnih zdravstvenih problema, a pogotovo pate oni alergični na plijesan koja se s vremenom stvori na rubovima. U ovom ćete članku saznati kako brzo i kvalitetno očistiti kamenac, ali i plijesan koja se ovakvim načinom čišćenja više ne bi trebala vraćati.

Kako očistiti vrata tuš kabine od kamenca?

Jedan je korisnik Reddita otišao na forum kako bi potražio savjet o najbržem rješavanju kamenca s tuš kabine.

"Probao sam razne proizvode i ne ide. Izgleda gore kad se osuši", pisao je na Redditu.

Evo što mu ostali korisnici ove društvene mreže odgovorili.

Malo octa čuda radi

"Pošpricajte malo octa i ostavite da odstoji nekoliko minuta prije ribanja i ispiranja. Trebalo bi biti puno bolje", komentirao je jedan, a drugi je dodao: "Sredstvo za čišćenje stakla… Očistite višak krpom i obrišite ručnikom od mikrovlakana."

Neki su se pak okrenuli najjednostavnijim metodama čišćenja tuš kabine, a kako kaže jedan korisnik, pomaže, piše express.

"Za svaki dan prvo koristimo čarobnu spužvicu, a zatim čistač prozora. Znam da zvuči čudno, a ne zamjenjuje dubinsko čišćenje, ali se rješava mrlja… Probao sam toliko stvari", pisao je treći.

Spužva s drškom

Isti je problem imala jedna majka koja se oglasila na Facebooku, rekavši kako je pronašla idealno rješenja za kamenac, a riječ je o spužvi s drškom.

"Isprobala sam toliko proizvoda za čišćenje stakla u tuš kabini i ništa nije upalilo. Onda sam vidjela post o učinkovitosti kuhinjske spužve s drškom, deterdženta i sredstva za ispiranje posuđa i pomislila - samo se jednom živi", napisala je majka na Facebooku i objavila fotografije tuš kabine prije i poslije čišćenja.

Foto: Facebook

Gdje kupiti spužve s drškom?

Inače, takve spužvice s drškom možete nabaviti u svakom supermarketu i vrlo su praktične. Drška ima čep koji skinete i u nju ulijete sredstvo za čišćenje, a potom se pritiskanjem spužve na površinu ono samo dozira. Te su spužvice namijenjene za pranje lonaca i tanjura, ali pokazale su se odličnima i za čišćenje prozora, zrcala i tuš kabine.

"Da, promijenilo mi je život. Najbolji trik za čišćenje ikad", napisala je jedna žena u komentarima, a druga je dodala: "Isprobala sam trik danas i zaista je najučinkovitiji za koji sam čula."

Odokativna mjera

Dramatična razlika u čistoći govori sama za sebe i dokaz je da ova tri sastojka koja se nikad ne biste sjetili unijeti u kupaonicu imaju moć uklanjanja i najtvrdokornijih mrlja.

"Eh, da, prljava voda koja odlazi na drugoj fotki je od stakla", napomenula je.

Stotine komentara naslagale su se u ispod njezine objave, a ljude je zanimalo u kojem je omjeru pomiješala deterdžent za suđe i sredstvo za ispiranje. "Odokativno sam stavila malu količinu sastojaka u ručku od spužve i dodala vode do kraja", odgovorila je majka.

Kako očistiti tuš kabinu od plijesni?

Kamenac kao takav je možda ružno za vidjeti, ali neće škoditi vašem zdravlju, dok bi plijesan mogla. To je obično crna (ponekad ružičasta ili zelena) naslaga koju možete vidjeti oko rubova vrata tuša, gdje se staklo spaja s okvirom i to je gljivica. Može uzrokovati bolest, osobito kod ljudi alergičnih na plijesan, piše How Stuff Works.

Klor ili vodikov peroksid

Plijesan možete riješiti s pomoću klora ili vodikov aperoksida. Oba dezinficijensa će vam pomoći da očistite plijesan tuš kabine, a djeluje tako da ga poprskate i obrišite, nije potrebno ribati. Ako imate veći problem s plijesni, možda ćete morati ponoviti nanošenje sredstva nekoliko puta.

Međutim, ako se plijesan uvuče iza brtve (drži vodu unutar tuš kabine) bilo bi ju dobro zamijeniti. Jednom kad se plijesan ondje vrati, vrlo ju je teško ukloniti. Kako biste spriječili povratak plijesni, ostavite vrata tuš kabine otvorena onda kada ju ne koristite kako bi zrak mogao cirkulirati. Također razmislite o upotrebi spreja protiv plijesni nakon svakog tuširanja.

