Stručnjak savjetuje: Nosite slušalice dok kupujete, razlog bi vas mogao iznenaditi

Mnogi u trgovinu ulaze s jasnim planom: kupiti nekoliko osnovnih stvari i što prije izaći. No često se dogodi suprotno – izlazimo s punim vrećicama i pitanjem kako su se svi ti proizvodi uopće našli u našoj košarici. Iako nam se čini da kupujemo racionalno, istina je da trgovine koriste niz suptilnih psiholoških trikova kako bi nas potaknule na veću potrošnju.

Da to nije slučajno, potvrđuje i psiholog potrošnje prof. dr. Georg Felser, koji je za njemački BILD objasnio na koje načine trgovci utječu na ponašanje kupaca – i kako im se možemo barem djelomično oduprijeti.

Foto: Wavebreak Media Ltd/wavebreak/profimedia

Trgovci igraju na psihu i često pobjeđuju

Jedan od najčešćih trikova temelji se na strahu od gubitka. Kako objašnjava Felser, ljude je puno lakše motivirati da izbjegnu gubitak nego da ostvare dobit. Budući da trošenje novca doživljavamo kao gubitak, razne akcije, popusti i „ograničene ponude“ stvaraju dojam da zapravo štedimo, iako često kupujemo više nego što nam treba.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Psihologija kupovine krije se i u detaljima koje rijetko primjećujemo – primjerice, u glazbi. Sporiji ritam pjesama u trgovinama usporava kretanje kupaca i potiče ih da se dulje zadrže u prostoru. Glazba se pritom namjerno povezuje s određenim proizvodima: francuske šansone uz vino, božićne pjesme u prosincu ili opuštajući tonovi u odjelima s luksuznijom robom.

Upravo zato Felser savjetuje jednostavno rješenje – nošenje slušalica tijekom kupovine. Time se smanjuje utjecaj glazbe i okoline, što kupcima može pomoći da se lakše drže popisa i izbjegnu impulzivne odluke.

Ako ste se ikad pitali zašto iz trgovine rijetko izađete samo s onim po što ste došli, odgovor se često ne krije u vašoj slaboj samokontroli – nego u dobro osmišljenoj psihologiji prodaje.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Zahtjevi trgovaca o ukidanju ograničenih cijena naljutile udrugu potrošača: 'Ljudi moraju jesti'