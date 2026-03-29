Danas se slavi Cvjetnica: Znate li zašto se blagoslivljaju maslinove grančice?

U nedjelju, 29. ožujka 2026. godine, Crkva i vjernici diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, proslavit će Cvjetnicu ili Nedjelju Muke Gospodnje. Taj dan, kojim započinje Veliki tjedan, vrhunac korizmenog vremena i priprave za najveći kršćanski blagdan Uskrs, u sebi nosi duboku simboliku. Cvjetnica je istovremeno dan slavlja i radosti, ali i dan koji nas uvodi u tišinu i ozbiljnost Kristove muke i smrti.

Ovaj blagdan, bogat narodnim običajima koji se prenose s koljena na koljeno, spomen je na Isusov svečani ulazak u Jeruzalem. Prema zapisima iz Evanđelja, narod ga je dočekao kao kralja, mašući palminim i maslinovim grančicama te prostirući svoje haljine putem kojim je prolazio, kličući: "Hosana Davidovu sinu! Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!".

Odakle ime Cvjetnica?

Iako se u liturgiji spominje kao Nedjelja Muke Gospodnje ili Nedjelja palmi, u hrvatskom se narodu najviše ukorijenio naziv Cvjetnica. On potječe iz drevnog običaja blagoslivljanja zelenila i prvog proljetnog cvijeća, koje je simboliziralo buđenje prirode i novog života. U krajevima gdje nisu rasle palme ili masline, narod je u crkvu nosio ono što mu je priroda u rano proljeće nudila.

Tako se u primorskim krajevima, posebice u Dalmaciji, na blagoslov tradicionalno nose maslinove i palmine grančice, dok se u kontinentalnoj Hrvatskoj za blagoslov pripremaju grančice drijenka, bršljana ili popularne "cica-mace" (vrba ive). Time se kršćanska simbolika ispreplela s prastarim narodnim vjerovanjima o pobjedi proljeća nad zimom, odnosno života nad smrću.

Običaji koji žive i danas

Proslava Cvjetnice nezamisliva je bez niza živopisnih običaja koji se razlikuju od kraja do kraja, ali u svojoj suštini nose istu poruku vjere, nade i zajedništva.

Zašto blagoslivljamo maslinove grančice?

Središnji događaj dana je svečana procesija i blagoslov grančica. Vjernici se okupljaju ispred crkve gdje svećenik blagoslivlja grančice koje su donijeli, nakon čega u ophodu ulaze u crkvu na svetu misu. Blagoslovljene grančice imaju posebno značenje; nose se kući kao sveti znak i čuvaju tijekom cijele godine.

Narodna predaja kaže da one štite dom i obitelj od zla, bolesti, groma i svake druge nesreće. Zato se zataknu za raspelo, svetu sliku, ogledalo ili se stave na prozor. U nekim se krajevima dio blagoslovljenih grančica nosio i u polja, vinograde ili staje kako bi se osigurao dobar urod i zdravlje stoke.

U okolici Dubrovnika razvila se posebna umjetnost pletenja palminih listova u složene oblike zvane pome, koje su prava mala remek-djela pučke pobožnosti. Stare, prošlogodišnje grančice nikada se ne bacaju, već se spaljuju, a njihov se pepeo često koristi za obred pepeljenja na Čistu srijedu iduće godine.

Umivanje u cvijeću za zdravlje i ljepotu

Jedan od najljepših i najpoetičnijih hrvatskih običaja vezanih za Cvjetnicu jest umivanje u cvijeću. U subotu navečer ili rano ujutro na samu Cvjetnicu, djeca bi nabrala prvo proljetno cvijeće, najčešće ljubičice, jaglace i drijemovce, te ga potopila u posudu s vodom.

Ujutro bi se svi ukućani, od najmlađeg do najstarijeg, umili tom cvjetnom vodom. Vjerovalo se da će im taj ritual osigurati zdravlje, svježinu i ljepotu tijekom cijele godine. Ovaj običaj, koji spaja kršćansku simboliku čistoće duše s pretkršćanskim slavljenjem proljeća, i danas se njeguje u mnogim obiteljima.

Cvjetnica je, stoga, puno više od obične nedjelje. Ona je dan koji nas uvodi u najsvetije dane kršćanstva, podsjećajući nas na pobjedu života, ali i na žrtvu koja joj je prethodila. Kroz njezine običaje, Hrvatska čuva ne samo svoju vjeru, već i dragocjenu kulturnu baštinu koja povezuje generacije i svjedoči o neraskidivoj vezi čovjeka, prirode i duhovnosti.

