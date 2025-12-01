Skupljalo prašinu 400 godina: Izgubljeno remek-djelo prodano za gotovo tri milijuna eura

Slika koja je stoljećima skupljala prašinu u jednoj pariškoj vili, pogrešno smatrana tek djelom učenika iz radionice slavnog majstora, pokazala se kao autentično, davno izgubljeno remek-djelo baroknog velikana Petera Paula Rubensa. Na nedjeljnoj aukciji u Versaillesu, ovo iznimno djelo pod nazivom "Krist na križu" prodano je za impresivnih 2,94 milijuna eura (uključujući naknade), višestruko premašivši početne procjene i očekivanja stručnjaka.

Ovaj događaj nije samo trijumf za aukcijsku kuću Osenat, već i jedan od najznačajnijih trenutaka u svijetu umjetnosti ove godine, potvrđujući da se u privatnim zbirkama i dalje kriju neprocjenjiva blaga koja čekaju da budu ponovno otkrivena.

Od "bezvrijedne" kopije do milijunskog iznosa

Priča o ovom otkriću nalikuje scenariju filmskog trilera. Slika je pronađena u rujnu 2024. godine tijekom rutinske inventure u jednoj privatnoj gradskoj vili u prestižnom 6. pariškom arondismanu. Kada je aukcionar Jean-Pierre Osenat prvi put ugledao platno, ono je bilo prekriveno slojevima prljavštine, skriveno od očiju javnosti više od četiri stoljeća.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U prvim trenucima, djelo je procijenjeno s velikom dozom opreza. Naime, Peter Paul Rubens vodio je veliku i produktivnu radionicu u Antwerpenu, gdje su njegovi učenici i asistentni često izrađivali slike prema njegovim nacrtima ili dovršavali njegove skice. Zbog toga se prvotno smatralo da je riječ o "radioničkom uratku" manje vrijednosti, čija se cijena na tržištu rijetko kreće iznad 10.000 eura.

"Odmah sam imao predosjećaj u vezi s ovom slikom," izjavio je Osenat, prisjećajući se trenutka otkrića. "Učinio sam sve što sam mogao kako bih je dao na provjeru i autentifikaciju." Njegov instinkt pokazao se ispravnim. Ono što je na prvi pogled djelovalo kao još jedna religijska scena iz 17. stoljeća, zapravo je bilo djelo samog majstora, nastalo u razdoblju kada je bio na vrhuncu svoje stvaralačke moći.

Znanstvena potvrda autentičnosti

Put do potvrde autorstva nije bio jednostavan. Ključnu ulogu u procesu odigrao je Rubenianum u Antwerpenu, vodeći svjetski autoritet za proučavanje Rubensova djela. Njemački povjesničar umjetnosti i profesor Nils Büttner, jedan od najuglednijih stručnjaka za flamanski barok, detaljno je proučio sliku prije same aukcije.

Foto: Profimedia

Autentičnost je potvrđena kombinacijom povijesnih istraživanja i najsuvremenijih znanstvenih metoda. Rendgenske snimke i mikroskopska analiza pigmenata otkrile su tehničke detalje svojstvene isključivo Rubensu.

Analiza slojeva boje donijela je presudne dokaze. Naime, u područjima koja prikazuju put (inkarnat), pronađeni su ne samo bijeli, crni i crveni pigmenti, već i specifični plavi i zeleni tonovi. Upravo je ta neobična upotreba hladnih tonova za postizanje realističnosti ljudske kože bila jedan od tehničkih potpisa slavnog flamanskog majstora, nešto što kopisti i učenici rijetko su uspijevali vjerno imitirati.

Jedinstven prikaz Kristove muke

Osim tehničke izvedbe, slika je posebna i po svojoj ikonografiji. Iako je Rubens često slikao raspeća, ovo djelo dimenzija 105,5 x 72,5 centimetara razlikuje se od njegovih monumentalnih oltarnih pala.

"Ovo je jedina slika na kojoj Rubens prikazuje krv i vodu kako teku iz bočne rane Krista," objasnio je profesor Büttner. Dodao je kako majstor rijetko prikazivao "raspetog Krista kao mrtvo tijelo na križu". Za razliku od poznate slike "Krist na križu" koja prikazuje cijelu scenu s dvojicom razbojnika i mnoštvom, ovo novopronađeno djelo fokusira se na usamljenost i tišinu smrti.

Prizor je dramatičan i intiman. Jean-Pierre Osenat opisao je djelo kao "sam početak baroknog slikarstva", ističući kako je prikaz Krista "izoliran, blistav i živo se ističe nasuprot tamnom i prijetećem nebu". Takva kompozicija sugerira da slika nije bila namijenjena za crkveni oltar, već vjerojatno za privatnog kolekcionara koji ju je koristio za osobnu pobožnost i kontemplaciju.

Povijesni put slike: Od Rubensa do Bouguereaua

Provenijencija, odnosno povijest vlasništva slike, dodatno je potvrdila njezinu autentičnost. Iako se djelu izgubio trag početkom 1600-ih godina, povjesničari su znali za njegovo postojanje zahvaljujući gravuri koju je izradio jedan od Rubensovih suvremenika. Ta gravura služila je kao dokaz o postojanju kompozicije, iako original nitko nije vidio stoljećima.

Istraživanje je otkrilo fascinantan podatak: slika je u 19. stoljeću bila u vlasništvu Williama-Adolphe Bouguereaua, slavnog francuskog akademskog slikara. Činjenica da je jedan od najvažnijih slikara klasicizma posjedovao djelo baroknog majstora govori o trajnoj vrijednosti Rubensova rada. Slika je potom prešla u ruke njegove kćeri, Henriette Vincens-Bouguereau, te je generacijama ostala u obitelji, sve dok nije završila u pariškoj vili gdje je nedavno pronađena.

Stručnjak za umjetnine Eric Turquin naglasio je pred prepunom dvoranom u Versaillesu kako je ovo otkriće iznimno rijetko. "Slika je praktički nestala početkom 17. stoljeća," rekao je Turquin, objašnjavajući uzbuđenje koje je vladalo među kolekcionarima.

Aukcijska groznica u Versaillesu

Sama aukcija bila je napeta. Iako je aukcijska kuća procijenila vrijednost slike na iznos između 1,5 i 2 milijuna eura, interes kolekcionara brzo je podigao cijenu. Konačna cijena postignuta udarcem čekića iznosila je 2,3 milijuna eura, što se s uračunatim porezima i naknadama popelo na konačnih 2,94 milijuna eura (približno 3,1 milijuna američkih dolara).

Ovaj iznos višestruko nadmašuje skromnih 10.000 eura, koliko bi slika vrijedila da je doista bila riječ samo o radu iz radionice. Prodaja u Versaillesu još je jednom potvrdila da tržište umjetnina i dalje gladuje za djelima starih majstora, posebno onima koja dolaze s besprijekornom potvrdom autentičnosti i zanimljivom poviješću.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Pečeni pileći batak i zabatak s kremom od cvjetače