Otvoreni brakovi i veze postaju trend: 'To ne znači varanje ako su svi s time upoznati'

Sve veća prisutnost etičke nemonogamije u javnom prostoru dovodi u pitanje ustaljene predodžbe o monogamiji i ideju da svatko ima samo jednog "pravog" partnera.

Prema izvješću aplikacije za upoznavanje Feeld za 2024. godinu, 24 posto anketiranih milenijalaca navodi etičku nemonogamiju kao preferirani model odnosa. Istovremeno, između 75 i 80 posto pripadnika generacije milenijalaca, generacije X i baby boomera priznaje kako je barem jednom razmišljalo o otvorenoj vezi.

Rastuća popularnost etičke nemonogamije (ENM) donosi i izazove, budući da ne postoji univerzalan pristup koji bi odgovarao svima. Ovaj model odnosa obuhvaća širok spektar pojmova, pravila i dogovora, od poliamorije do svinganja i otvorenih veza, piše Cosmopolitan.

Što je etička nemonogamija?

"Etička nemonogamija podrazumijeva više romantičnih ili seksualnih odnosa uz znanje i pristanak svih uključenih", objašnjava znanstvenica za seksualnost i odnose dr. Zhana Vrangalova. Ključna riječ je etička. "Etički dio odnosi se na svijest, iskrenost i transparentnost između svih strana", dodaje Vrangalova. Dakle, skrivanje ili tajenje informacija u suprotnosti je s načelima ENM-a i smatra se prevarom. U zdravim nemonogamnim odnosima, svi znaju sve što se dogodilo ili barem ono što su odabrali znati.

Seksualna terapeutkinja dr. Jenni Skyler predlaže da se etička nemonogamija zamisli kao krovni pojam za brojne načine na koje je moguće voljeti više ljudi istovremeno.

"Poliamorija, svinganje i otvorene veze su sve oblici ENM-a, ali se međusobno razlikuju", napominje. Jedna stvar im je zajednička: prakticiranje ovih odnosa ne znači varanje, sve dok su svi uključeni s time upoznati i suglasni. Licencirana bračna i obiteljska terapeutkinja Rachel Wright, koja radi s nemonogamnim parovima, dodaje da sloboda i fleksibilnost privlače sve više ljudi ovom stilu odnosa. "Ljudi žude za vezama koje su namjerne, a ne automatske", objašnjava.

Nemonogamne strukture postoje u različitim kulturama stoljećima i postale su stigmatizirane tek kada su kolonizacija i religija nametnule monogamiju kao "normu". Upravo zato Wright preferira izostaviti pojam "etička" i jednostavno je nazivati nemonogamijom. "Etika proizlazi iz načina na koji ljudi prakticiraju odnos, a ne iz same strukture", pojašnjava Wright. Dok monogamija podrazumijeva dvoje odraslih partnera, etička nemonogamija otvara mogućnosti za različite oblike ljubavi, povezanosti i zajednice. Kako kaže Vrangalova, ne radi se o kršenju pravila, već o njihovom zajedničkom stvaranju.

Foto: Shutterstock

Vrste nemonogamnih odnosa

Iako svi navedeni pojmovi pripadaju spektru etičke nemonogamije, važno je razlikovati njihova značenja. Razlike se najčešće očituju u motivaciji pojedinaca, načinu povezivanja i vrsti odnosa koje traže. Kako ističe stručnjakinja s Feelda Ruby Rare, nije nužno poznavati svaku definiciju: "Samo trebate pronaći ono što vama odgovara."

Poliamorija

Naziv poliamorija doslovno znači "mnoge ljubavi", što precizno opisuje njezinu suštinu. Vrangalova je opisuje kao otvorenost prema više romantičnih veza, ne samo seksualnih. Wright dodaje da se poliamorija obično odnosi na "namjerne, predane veze" u kojima je fokus na emocionalnoj intimnosti, a ne samo na usputnim susretima.

Rare napominje da, iako mnogi poliamorni ljudi strukturiraju svoje veze oko parova (poput primarnog partnera i drugih s kojima izlaze), to nije jedina opcija. "Postoji mnogo nemonogamnih ljudi koji su solo ili prakticiraju takve veze. Radi se o autonomiji i povezanosti, a ne o hijerarhiji", kaže.

Svinganje

Svinganje je prvenstveno usmjereno na seksualnu, a ne na emocionalnu razmjenu. "Svinganje smatram rekreacijskim seksom. Postoji 'soft swinging', gdje ste vi i vaš partner u istoj prostoriji s drugim parom, ali imate seks samo jedno s drugim dok gledate. 'Full swinging' je potpuna razmjena partnera, a to može uključivati i trojac", dodaje Skyler.

Za razliku od poliamorije, svinganje je obično zajedničko iskustvo između postojećih parova. Kako navodi Wright, manje se radi o emocionalnoj povezanosti, a više o zajedničkom istraživanju.

Otvorene veze

Otvorene veze nalaze se negdje između poliamorije i svinganja. Vrangalova objašnjava da ovaj aranžman obično uključuje jedno glavno romantično partnerstvo u kojem obje osobe mogu izlaziti ili spavati s drugima. "Par zadržava status primarne veze, no partneri se zasebno upuštaju u povremene seksualne ili romantične susrete s drugima", navodi.

Skyler dodaje da otvorenost ne mora biti isključivo fizička: "Ponekad se ljudi povezuju intelektualno ili emocionalno s drugima, čak i ako održavaju glavno partnerstvo."

Foto: Shutterstock

Kako započeti razgovor o nemonogamiji?

Prvi korak prema istraživanju nemonogamije nije vanjska akcija, već introspekcija.

"Prvo naučite o svojim motivacijama, vrijednostima, strahovima i granicama", predlaže Wright. To znači razmisliti zašto vas zanima ENM i koje potrebe ili želje se nadate da će ispuniti. Žudite li za novitetima, zajednicom, emocionalnom povezanošću ili samo želite istražiti nešto novo s partnerom? Razumijevanje vlastitih motiva je ključno.

Skyler se slaže da bi znatiželja, a ne kritika, trebala voditi razgovor. "Idealno bi bilo započeti temu izvan spavaće sobe. Učinite to tijekom šetnje ili uz kavu, a ne kad su emocije već uzavrele", kaže.

Ako ste u dugoj vezi, preporučuje da počnete polako i držite stvari pod kontrolom: "Gledajte zajedno sadržaj za odrasle, posjetite lifestyle klub samo da promatrate ili istražite online forume prije nego što se upustite u fizički kontakt." Postupno uvođenje promjena omogućuje lakšu prilagodbu nego naknadno postavljanje strožih granica.

Vrangalova napominje da je tempo ključan. "Nekim parovima mogu trebati godine da od razgovora o nemonogamiji dođu do njenog prakticiranja. Ne postoji zadani vremenski okvir, ključan je otvoren i kontinuiran dijalog", napominje.

Postavljanje pravila i granica

Nakon početnih razgovora i definiranja motivacije, slijedi ključan korak - utvrđivanje granica i dogovora koji odgovaraju vama i vašem partneru ili partnerima. Otvaranje veze bez jasno definiranog plana može biti rizičnije od prebrzog ulaska u takav odnos. Međutim, važno je napomenuti kako pojam "pravila" možda nije najprikladniji.

"Ne volim riječ pravila. Pravila nam obično daje netko drugi. Granice su za nas same, ali kada govorimo o nemonogamiji, ono što obično mislimo su dogovori unutar veze", kaže Wright. To su pregovoreni sporazumi između partnera o tome kako će stvari funkcionirati, i oni se mogu (i trebaju) mijenjati s vremenom.

Prema Wright, korisno je započeti s definiranjem dogovora oko tema kao što su:

Seksualno zdravlje i zaštita

Učestalost viđanja s drugim ljudima

Dijeljenje informacija (koliko detalja želite znati?)

Mjesta na kojima se nalazite s drugima

Emocionalna povezanost nasuprot isključivo fizičkoj

Vrangalova dodaje da je ova faza pregovora ključna: "Hoćete li se viđati s drugim ljudima samo radi seksa ili ćete s njima izlaziti ozbiljnije? Hoćete li se viđati s drugima zajedno, odvojeno ili oboje? Koliko ćete informacija o drugim partnerima dijeliti međusobno?" Odgovaranje na ova pitanja unaprijed stvara jasnoću i pomaže izbjeći nesporazume kasnije.

Bez obzira na specifičan oblik ENM-a, svrha dogovora nije ograničavanje, već osiguravanje sigurnosti, poštovanja i informiranosti svih uključenih strana.

Foto: Shutterstock

Savjeti za snalaženje u ne-monogamiji

Uspješno vođenje razgovora o etičkoj nemonogamiji već je značajan korak. Jednom kada započnete s istraživanjem, važno je imati na umu da je ENM proces koji zahtijeva praksu, a ne postizanje savršenstva.

Wright naglašava da su strpljenje i komunikacija ključni, ali i da ne treba paničariti ako stvari postanu komplicirane. "Budite strpljivi, idite polako i komunicirajte više nego što se čini potrebnim. Očekujte pogreške i koristite ih kao prilike za popravak odnosa", savjetuje. Ljubomora, uspoređivanje i ranjivost nisu znakovi da nešto radite pogrešno – oni su dio procesa.

Skyler dodaje da se razine entuzijazma obično ne podudaraju savršeno. "Gotovo uvijek je jedna osoba uzbuđenija od druge, stoga se morate kretati tempom sporije osobe", kaže.

Vrangalova naglašava da je "etički" ključna riječ. "ENM kao struktura ne isključuje mogućnost loših namjera. Stoga se pobrinite da jasno komunicirate svoje potrebe i granice, a zatim zaista slušajte kada vaši partneri čine isto", zaključuje.

