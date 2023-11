Žene s naših prostora na forumu su otkrile što je po njima savršen muškarac. Naime, jedan Srbin postavio je pitanje "Djevojke i žene, što je za vas savršeni muškarac?", piše Mondo.

"I ako ne postoji savršeno, djevojke, što bi za vas bilo nešto najbliže? Nešto što želite da vaš muškarac ima. Osoba za koju biste se udali sutra. Što je to sve što tražite u partneru, izgled, posao, sposobnost, maniri…", zanimalo je Srbina koji je na popularnom forumu pokrenuo žustru raspravu.

Uskoro su se zaredali odgovori na njegovo pitanje, a neki su forumaši bili brutalno iskreni.

"Donedavno sam mislila da je to osoba koja će me razumjeti kao nitko dosad, s kojom ću se poklopiti mentalno, fizički i duhovno. Da ćemo imati slične interese i da ćemo dopunjavati jedno drugo, da ćemo učiti jedno od drugog. Naravno, na sve to da će me fizički privlačiti do kraja života, a o manirama i poslu da ne pričam", napisala je jedna forumašica.

"Savršenstvo se ne nalazi, to se gradi. Morate zajedno odrastati i stvarati jedno drugo. Svatko od vas mora u vezu uložiti kvalitetan sirov materijal da bi na kraju bili kompaktni", istaknula je jedna Srpkinja.

'Savršenstvo se ne nalazi, to se gradi'

"A onda sam shvatila da sve to ipak nije bitno dok druga strana ima volju i želju biti s vama i stvarati obitelj s vama. Tko to nema, može biti savršen koliko god hoće, odustat će nakon par prepreka. Znači uvjet je da želi uspjeti s vama. Onda će učiniti sve da trajete i da se slažete", dodala je.

Druga je imala jednostavnije objašnjenje: "Treba biti intelektualac da možemo voditi dubokoumne razgovore, ali također i sirovina pa da mi kaže 'dođi ovdje mala".

Treća je imala stav da takav muškarac treba biti osoba koja na brak i obitelj gleda na isti način kao i ona. Od ostalih stvari, podrazumijeva se emocionalna stabilnost i osjećaj odgovornosti.

"Emocionalno zreo, pametan, svestran, moralan, tolerantan, dobar smisao za humor, vrijedan, osjećajan, voli putovanja, ima neki hobi (svira/slika/kuha/…). Za posao - da radi nešto i zarađuje, da je samostalan. Da ima lijep pogled", dodala je još jedna žena. Za kraj, uslijedio je odgovor koji je natjerao ostale da se zapitaju što zapravo žele.

"Savršenstvo se ne nalazi, to se gradi. Morate zajedno odrastati i stvarati jedno drugo. Svatko od vas mora u vezu uložiti kvalitetan sirov materijal da biste na kraju bili kompaktni."

