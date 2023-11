Nema univerzalnog odgovora na pitanje jesu li intimni odnosi važni za preživljavanje braka ili veze. To ovisi o fizičkim željama, osobnim uvjerenjima i prirodi odnosa. Neke veze ne mogu funkcionirati bez intimnih odnosa, dok u drugima, pak, oni nisu uopće važni te su rijetki, piše portal Moje vrijeme.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakav će biti advent u Splitu? Na natječaj za kućice nitko se nije javio jer cijena je pretjerana

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Intimnost u zrelim godinama prestaje zbog bolesti ili gubitka interesa ili oboje, no problem nastaje kad jedan od partnera još uvijek želi imati intimne odnose te se on onda može osjećati nezadovoljno i frustrirano.

Redakciji gore navedenog portala se javio gospodin Josip (55) čija je supruga izgubila želju za intimnošću nakon više operacija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vitalan sam, zdrav, s puno slobodnog vremena. U braku sam više od deset godina i živim u predgrađu. Supruga je potpuno nemoćna zbog više operacija žlijezda. Nema želje za intimnošću i to traje već pet godina", otkrio je.

'Nisam nikakav bolesnik niti perverznjak'

Josip kaže da i dalje ima svoje potrebe te da mu supruga dozvoljava da ima ljubavnice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nisam nikakav bolesnik niti perverznjak, a supruga mi to dozvoljava. Teško je pronaći nekoga samo za tjelesni odnos, zaista teško, a prostitutke nisu opcija jer sam zdrav, čist i imam svoje potrebe. Molim vaše mišljenje, bit ću zahvalan", istaknuo je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Josip kaže da i dalje ima svoje potrebe te da mu supruga dozvoljava da ima ljubavnice, no ne želi plaćati prostitutke. Foto: Ilustracija

Čitatelj koji se potpisao s Garavi (76) požalio se da njegova supruga ima rak te da njih dvoje žive kao brat i sestra.

"Supruga boluje od karcinoma s metastazama. Prije mi je govorila da si pronađem drugu za druženje jer je to nju više ne zanima. Sada to više nije opcija jer smo u poodmaklim godinama. Sa suprugom živim kao brat i sestra, pomažem joj u svemu gdje i kad god je potrebno", otkrio je, no ipak se nada da će pronaći nekoga za intimna druženja.

'Ja bih još živio'

I Mato (55) tvrdi da ima sličan problem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imam isti problem. Supruga mi je bolesna sedam godina, a ja bih još živio. Rođen sam 1968. i živim u jednom malom selu", istaknuo je.

Iz portala Moje vrijeme napominju da bi pronalaženje ljubavnika ili ljubavnice moglo biti najjednostavnije rješenja, no da bi to ujedno moglo značiti kraj braka ili veze.

"Svatko za sebe zna što mu je činiti i traženje savjeta ponekad se čini kao opravdavanje već unaprijed donesene odluke", istaknuli su.