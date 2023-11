Alicia Tucker progovorila je o stvarima koje je željela znati, a na koje je nitko nije upozorio prije nego što je postala intimna sa svojim sadašnjim suprugom Johnom. Oni su, naime, oboje bili nevini prije svoje prve bračne noći, piše The Mirror.

Alicia i John odlučili su pričekati do braka s intimnim odnosima te redovito dijele videozapise o svojoj vezi, a daju i "kršćanske savjete za spojeve".

"Može biti puno, svo iščekivanje koje vodi do bračne noći. Dakle, sastavila sam popis od pet stvari koje biste trebali znati prije bračne noći", rekla je Alicia.

Ona se osjećala neugodno dok je pričala, no ipak je dala kratki pregled svega što bi žena trebala učiniti prije velikog dana - i noći. Najprije je naglasila da biste trebali "prije toga razgovarati" s partnerom kako biste smirili živce.

'Ako ne ide super glatko, samo se nasmijte'

"Dakle, ako ste nervozne zbog toga što će vas prvi odnos možda boljeti, svakako recite to svom zaručniku", istaknula je Alicia. Jedan od načina za rješavanje ovoga je, tvrdi ona, zajedničko tuširanje, jer je, po njoj, to dobar način da si "olakšate".

Alicia je, također, upozorila žene da se pomokre nakon intimnog odnosa. "Važno je pomokriti se. Tako lako možete dobiti spolno prenosivu bolest ako se ne pomokrite nakon intimnog odnosa jer se tijekom njega izlučiti puno tekućine i ako to ode u krivo područje, možete vas jako boljeti", istaknula je.

Osim praktičnih, postoji još jedna tabu tema o kojoj ljudi ne govore puno kad imaju prvi odnos. Alicia je upozorila da može biti i krvi, no kazala je da je to normalno. "Ako je neugodno, ako ne ide super glatko, samo se nasmijte. To je veliki dio iskustva intimnosti", kazala je.

I za kraj, Alicia je istaknula da je najvažnije u cijeloj situaciji "opustiti se i uhvatiti svaki trenutak".

"Tako je teško kada vam je adrenalin jako visok i to je novo iskustvo koje priželjkujete cijeli život, a emocije su vam toliko visoke da je stvarno teško biti prisutan. Pokušajte se opustiti i iskoristite svaki trenutak umjesto da budete previše u svojoj glavi i ne budete prisutni - bit ćete tako sretni zbog toga poslije jer ćete se sjećati te noći", otkrila je Alicia.