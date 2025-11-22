Ostavlja suprugu s troje djece zbog odmora s roditeljima: 'Ovo je više od bezobrazluka'

Priča jedne majke, podijeljena na popularnom forumu Reddit, izazvala je burnu raspravu nakon što se požalila na suprugovu odluku da otputuje na odmor isključivo sa svojim roditeljima, ostavljajući nju samu s troje djece i golemom odgovornošću. Kako prenosi PEOPLE.com, situacija je dodatno komplicirana činjenicom da njihova kći za to vrijeme mora na operaciju očiju.

Autorica objave objasnila je kako su njezini svekar i svekrva pozvali supruga na odmor, naglasivši kako žele da to bude putovanje samo za njih i njihove sinove – njezinog supruga i njegova dva mlađa brata.

To bi značilo da ona ostaje kod kuće s njihovo troje djece, preuzimajući sve obaveze na sebe. Kao da to nije dovoljno, upravo u razdoblju suprugovog izbivanja njihova kći ima zakazanu operaciju očiju. Suprug joj je priznao kako se osjećao "pritisnutim" da pristane na putovanje.

"Ljutita sam na njega već tri dana jer je pristao otići", napisala je. "On smatra da bih to već trebala preboljeti. Je li u pravu?"

Zgroženi komentatori

U komentarima, velika većina korisnika stala je na stranu majke, složivši se da je njezin bijes potpuno opravdan. Mnogi su istaknuli kako je odlazak na odmor dok vlastito dijete mora na operaciju gotovo neoprostiv čin.

"Iskreno, jedno je otići na put dok je sve u najboljem redu, ali njegova kći ima operaciju. Što ako dođe do komplikacija?" napisao je jedan korisnik. "Kao partneru, ovo je više od bezobrazluka, za mene bi ovo bila kap koja je prelila čašu. Također, kakvi su to djed i baka koji se brinu za svoje unuke tako što im odvode sustav podrške?"

Druga osoba naglasila je da je jedna stvar to što suprug bira svoje roditelje umjesto supruge, ali potpuno druga to što napušta svoje dijete koje ide na ozbiljan zahvat.

'Razgovarala bih s odvjetnikom za razvod'

Neki komentari bili su još oštriji, sugerirajući da je ovakvo ponašanje razlog za ozbiljno preispitivanje braka.

"On bira svoje roditelje umjesto tebe, ali to je manji problem. Njegovo dijete ide na operaciju očiju, a on će biti izvan zemlje? To je ključna stvar i ja bih, u najmanju ruku, razgovarala s odvjetnikom za razvod da vidim koje su mi opcije", stoji u jednom od najpopularnijih komentara.

Korisnik je nastavio s oštrim pitanjem za autoricu: "Stvarno razmisli o ovome: kako se osjećaš u braku s muškarcem koji napušta svoju djecu zbog besplatnog odmora? Jer to je upravo ono što on radi. Ljut sam zbog tebe, nemoj me krivo shvatiti, ali on to radi i svojoj djeci. Vašoj djeci. Nadam se da je ovo lažna objava jer mi od same pomisli na to dođe mučno".

Pragmatičan savjet kao moguće rješenje

Ipak, neki su ponudili i konkretnije savjete, predlažući da autorica razgovara sa suprugom o organizaciji pomoći dok ga nema, te da njegovi roditelji snose trošak te pomoći.

"Neću ti odmah reći da tražiš razvod, ali moraš znati da su se žene razvodile i za manje", napisao je treći korisnik. "Ako je ovakvo ponašanje uobičajeno, onda imate puno veće probleme. Ako nije, možda biste trebali razgovarati o organizaciji čuvanja djece u njegovoj odsutnosti."

"Njegovi roditelji već plaćaju njegov odmor. Možda bi htjeli platiti i dadilju da preuzme njegov dio tereta, kad ga je on već tako spreman svaliti tebi na leđa?" dodao je, ostavljajući autoricu, ali i čitatelje, s puno materijala za razmišljanje o prioritetima u partnerskim i obiteljskim odnosima.

