Vjenčanje je jedan od najvažnijih dana u životu svakog para. Budući mladenci se trude da sve bude pod kontrolom i kako su zamislili. No, jedan je kum mladencima ukrao pozornost zaprosivši svoju djevojku, a povrh svega, zatražio je da njemu i djevojci puste njihovu pjesmu, što je potaknulo i druge parove da učine isto, piše Kurir.

Anonimni je kum nedavno postao omražena osoba na Redditu nakon što je mladoženja ispričao kako je odabrao baš trenutak govora na svadbi da zaprosi svoju djevojku. Mladoženja je, kaže, nakon toga s mladenkom napustio svadbu, a korisnike na Redditu pitao je li pogriješio.

"Imali smo dobro vjenčanje dok nisu počele zdravice", objasnio je, dodavši da je tijekom svoje njegov kum odlučio zaprositi svoju djevojku.

"Rekla je 'da' i nastao je pakao", istaknuo je te je otkrio da su nakon toga on i njegova novopečena supruga otišli s vlastite svadbe.

'Koji sebični kum!'

"Mislim da nitko nije ni primijetio" rekao je, dodavši da ga je tek tri dana kasnije netko od rodbine pitao gdje su nestali i zašto se nisu ni pozdravili.

"Sada nas svi naši rođaci zovu i govore nam da smo nezreli i da bismo trebali biti sretni jer je naše vjenčanje potaknulo ljude da budu romantični", požalio se.

"Pola računa za svadbu pošaljite kumu", netko je napisao. "Bila bih bijesna da me moj dečko zaprosi na tuđem vjenčanju. To je neoriginalno, nema neko posebno značenje za našu vezu i osjećala bih se pod pritiskom da pristanem. Osim toga, to je ružno prema novopečenim mladencima", komentirala je jedna žena.

"Koji sebični kum!", zaključio je drugi. "Definitivno ti trebaju bolji prijatelji", primijetio je jedan od reditora.