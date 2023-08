Dan vjenčanja bi trebao biti najsretniji dan u životu svake djevojke, imajući u obzir da o njemu maštaju od malih nogu. Pripreme kreću mjesecima unaprijed kako bi savršeni dan protekao u najboljem mogućem raspoloženju.

Međutim, nekada, a zapravo gotovo nikada ne ide sve po planu pa se često događa da dođe do nepredviđenih događaja koji mogu uništiti taj savršeni dan. Ovakav slučaj imala je i mladenka iz Srbije, piše Kurir.

Majka joj je uništila dan

Na portalu Ispovesti.com jedna Srpkinja je anonimno otkrila kako joj je majka uništila njezin najsretniji dan, zbog čega je rasplakala mnoge. Ispričala je da ju je majka napustila kada je imala 12 godina te da od tada nije imala kontakt s njom, sve do njezinog vjenčanja, kada je napunila 26 godina.

"Majka me ostavila kad mi je bilo 12 godina. Na dan vjenčanja, 14 godina kasnije, izabrali smo otvoreno mjesto i jedino je manja kapija sprječavala da netko uđe. Ipak, nismo ni računali da će itko doći. No, tu kapiju je preskočila jedna starija žena, sijede kose, lica bijelog kao avet i shvatila sam da je to moja majka. Bila je pijana i vidno uznemirena. Plakala je i molila me da joj oprostim", započela je djevojka ispovijest.

Mladenka u suzama

"Bila je sva u nekim modricama, obučena u krpe, nije izgledala kao ona sređena dama koju sam davno poznavala. Uništila mi je najljepši dan u životu, a za 14 godina nije se sjetila da me ikad nazove ili posjeti. Tata i muž su samo prišli da me zagrle jer sam grcala u suzama, na dan kad mi je osmijeh trebao biti najširi, osjećala sam se kao da sam pokisla. Kad sam se smirila, ona se samo poslužila s hranom sa stola i pobjegla smijući se kao neki luđak. Prošlo je dva mjeseca i još se ne mogu smiriti. Pitam se čime sam ja zaslužila takvu majku", napisala je mlada u potresnoj ispovijesti.

