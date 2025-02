Macan: Milanović je odlično poentirao u jednom. Svaki Hrvat mogao je gledati sa suzom u oku

Zoran Milanović danas je prisegnuo drugi put za predsjednika Republike Hrvatske. Nakon prisege, održao je govor u kojem je, između ostalog, rekao da je "samo nama i nikome osim nas stvarno stalo do naše zemlje".

"Druge države i nacije u pravilu nam ne žele zlo i ne rade protiv nas", rekao je i naveo da "se prestanemo zanositi iluzijama da će se netko izvana pobrinuti za nas kad nam bude teško". Govorio i o braniteljima rekavši da "ćemo njima zauvijek biti dužni i ... da taj dug nikad ne možemo u potpunosti vratiti." Rekao je i da unatoč rastu BDP-a, prevelik broj ljudi živi na rubu dostojanstva, istaknuo je važnost Hrvata u BiH rekavši da je i naša moralna dužnost založiti se za njih.

Neizravno je osudio veličanje NDH, za svjetska zbivanja naveo da "nema potrebe da se ishitreno guramo u prve redove u stvarima koje ne možemo znatnije utjecati", a da "mirotvorstvo i miroljubivost nisu sinonimi za naivnost".

Njegov govor i inauguraciju komentirao je RTL-ov politički komentator Krešimir Macan koji je odmah i bez zadrške rekao: "Svaki Hrvat mogao je gledati inauguraciju sa suzom u oku - čista petica""

"Inauguracija je bila domoljubna, suverenistička i emotivna. Predstavila se tu cijela Hrvatska. Sam govor je bio vrlo solidan, državnički, pro futuro, jasno je osudio što neće podržati - usudio je NDH, podržao branitelje i podržao Hrvate u BiH. Poslao je jasne poruke da nas čekaju izazovna vremena i da tu moramo biti, uvjetno rečeno, sebični i gledati svoje interese pa interese drugi. Ništa loše u tome. Nisam vidio nikakvu strelicu prema nikome, osim prema mrziteljima, šovinistima i ma i onih koji žele oživjeti NDH i DZS."

Macan navodi da se Milanović u govoru obraćao svima, da je osudio društvene mreže te da se jako založio za uključivost.

"Poslao je poruku 'nemojmo se isključivati', a u dobrim vremenima da ne bude samo nekima dobro, nego da bude svima dobro. To je poruka 'idemo biti solidarni, njegujmo obiteljske vrijednosti i onda će svima biti dobro'. Time je poslao poruku da ne dozvolimo da nas moderni svijet rastoči jer smo mali i da sami moramo brinuti o svom interesu, da neće Trump brinuti o nama", rekao je Macan.

'Poruke su jasne'

Navodi da je Milanović odlično poentirao kad je rekao da smo "mali", ali da smo se izborili kad je trebalo i da ćemo se opet izboriti kad zatreba te da ćemo se znati braniti.

"Zato trebamo vojsku i dao nam je taj osjećaj ponosa. Tu je bila i kritika Plenkoviću jer Milanović smatra da nam ne treba slijepa slijedba jer nas je to u povijesti odvela krivo i znamo da su to one Radićeve 'guske u magli'. Poruke su jasne, a to je da idemo vidjeti što možemo napraviti kao mali i pritom staviti sebe na prvo mjesto. Tu je i poruka da budemo solidarni, pa će nam biti dobro", smatra Macan.

Dolazak generala Markača, Gotovine i Čermaka u publici također je po njemu jaka poruka podrške te je Milanović u govoru naveo da braniteljima ne možemo nikad platiti za njihov doprinos. "On ih je stavio na pijedesetal i to je bio užitak za uho svakog branitelja", navodi Macan.

Na pitanje je li u govoru raščistio komunikacijske šumove prema onima koji zagovaraju obiteljske, pa i vjerske, vrijednosti i to odašiljući poruke očuvanja obitelji i solidarnosti u društvu, rekao je: "On je poslao bolje poruke nego ih inače šalju ti krugovi u javnosti".

Prema regiji je poslao dobrosusjedske poruke i da je jasno rekao da ne možemo jedni bez drugih. Navodi da je dao snažnu podršku Hrvatima u BiH i da tu radi zapravo na istom frontu kao i Plenković, iako je možda dojam drugačiji, te da je to velika promjena u odnosu kad je Milanović bio premijer.

"Tko god da je gledao, imao je suverenističku inauguraciju svim ikonama kao što su generali. Njegova supruga Sanja Musić Milanović bila je prekrasna, sve je bilo baš lijepo i decentno. Govor je bio jako jasan i da su poruke jasno prenesene", smatra Macan.

Osvrnuo se i na nastup Filipinke kojoj je majka iz Međimurja ocijenivši to jako simpatičnim.

"Milanović je govorio o uključivosti i s njezinim nastupom potvrdio poruku uključivosti. Jasno je rekao da Hrvatska mora biti kuća otvorena za sve", rekao je. Pohvalio je što je pozvao Peđu Grbina, bivšeg čelnika SDP-a na inauguraciju, ali je ipak rekao da je odabir zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da dođe u tenisicama "granično", iako smo od njega naviknuli da je stalno u njima.

Dodao je i da je odlazak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića na višednevni put u Egipat samo pokušaj da ne mora pravdati zašto nije bio danas na Pantovčaku.