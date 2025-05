Julija i Karlo u sretnom su braku, a upoznali su se online: 'Od prvog se trenutka smijemo'

U današnjem ubrzanom načinu života, u kojemu nam često nedostaje vremena za privatni život, druženja, izlaske i upoznavanja, mnogi se nakon radnog dana najradije povlače u udobnost svog doma kako bi se odmorili. Upravo zbog toga, sve veći broj ljudi odlučuje potražiti potencijalnog partnera putem aplikacija za upoznavanje.

I dok dio korisnika osjeća nelagodu zbog mogućnosti da se iza profila kriju osobe s lošim namjerama – uključujući manipulatore, nasilnike ili čak psihopate – drugi se odlučuju okušati svoju sreću. Neki tako zaista pronađu ljubav, dok drugi nažalost dožive neugodna iskustva.

Julija i Karlo upoznali su se za vrijeme pandemije na Tinderu, on joj se prvi javio nakon čega su se ubrzo počeli viđati. Nisu koristili druge aplikacije za upoznavanje. Zagrepčanka je prije pandemije instalirala aplikaciju, ali je tek tada postala otvorenija prema novim stvarima, ohrabrila se i otišla na prvi spoj. Već njihovi prvi zajednički trenuci započeli su sa smijehom, a priznaju da su odmah shvatili da je to - to. Rodila se ljubav i logičan slijed zbivanja je bio brak.

Julija i Karlo pričaju kako su se spojili putem aplikacije za upoznavanje, što ih je privuklo jedno drugome i kako su otkrili da su jedno za drugo.

Sudbina ih je spojila

Kako na aplikacijama za upoznavanje važan prvi dojam ostavljaju fotografije, tako je Karlo učinio prvi korak kako bi upoznao Juliju koja mu se svidjela na prvi pogled.

"Na jednoj od profilnih fotografija sam bila na vrhu planine u Istri. Okruženje mu je bilo poznato pa me pitao gdje se nalazim na fotografiji i tako je započeo razgovor. Odmah sam vidjela da ima smisla za humor. Nije birao fotografije na kojima dobro izgleda, barem se meni tako činilo, a jedna od njegovih fotografija bila je u ronilačkom odijelu i to mi je bilo simpa. Dopisivali smo se svega nekoliko dana prije prvog dejta i brzo smo se dogovorili za susret. Upoznali smo se na neklasičan način, no naš prvi dejt počeo je najklasičnije moguće – našli smo se kod sata na trgu u Zagrebu", započela je Julija.

"Prvi dojam je bio jako humorističan. Karlo je na prvi dejt došao s ozlijeđenom rukom zbog nezgode koja mu se dogodila tjedan dana ranije. Rekao mi je da se namjerno ozlijedio da može probiti led s pričom o tom događaju. Led je probio, prvi dejt je započeo smijehom, a tako se i nastavilo. Mi se od prvog zajedničkog trenutka cijelo vrijeme zajedno smijemo, a to je krenulo otkad smo se upoznali. Tako da, ono što pamtim od početka je da smo se jako puno smijali i da bi naše zajedničko vrijeme uvijek proletjelo. Druga stvar koja je obilježila naše prve susrete bilo je i vrijeme kada smo se upoznali. Zbog covida su svi kafići, osim terasa (a nije uvijek sunčano) bili zatvoreni, a druge stvari su u tom dijelu pandemije ipak bile otvorene pa su prvi dejtovi bili kreativni… izložbe, kina i izleti", prisjeća se ova Zagrepčanka i dodaje: "Ostatak veze je tekao kao i svaka druga veza, ne bih rekla da je bila po ičemu drugačija zato što smo se upoznali na Tinderu. Brzo smo znali da smo kliknuli i odmah nakon prvog spoja krenuli smo se ozbiljnije viđati. Ipak, nismo nigdje žurili s koracima i uživali smo u tim prvim mjesecima upoznavanja. Počeli smo živjeti zajedno nakon godinu dana, a nakon godinu i pol smo se zaručili. To nije bilo neočekivano jer smo oboje znali da se volimo i da je to smjer u kojem idemo."

Znakovi na koje treba obratiti pažnju

Julija kaže da se troje njihovih prijatelja upoznalo online i da su trenutačno u sretnom braku, dok s druge strane ima i prijatelje koji su imali loša iskustva s aplikacijama za upoznavanje.

"Preporučili bismo i drugima da potraže partnera na aplikacijama za upoznavanje, ali da budu pametni i oprezni. Kao i sa svim drugim stvarima u životu, zašto bismo čekali da nam se život dogodi i možda onda nikad nećemo dočekati sreću? Što se tiče opreza, sugerirala bih da ne odajete osobne podatke i profile svojih društvenih mreža dok niste uživo upoznali osobu i uvjerili se da se ne radi o nekome tko ima loše namjere. Preko poruka, koliko god dugo dopisivanje trajalo, nikad ne možete u potpunosti procijeniti osobu i ona se može lažno predstavljati. Iz ovog razloga nisam fan dugog dopisivanja. Predložila bih i da vaš profil pokazuje kakva ste osoba i što tražite, koje hobije imate i kako provodite vrijeme", savjetuje Julija.

Zagrepčanka objašnjava i koji su alarmantni znakovi na koje treba obratiti pažnju: "Najveći 'red flag' je skrivanje identiteta – pseudonim umjesto imena, ako osoba ima samo jednu fotografiju koja je obrađena ili se ne vidi dobro na njoj, a isto tako i kada se osoba boji reći čime se bavi. Tada mi se čini da muškarac nešto skriva, da je možda oženjen. Provjera nakon prvog spoja je dodavanje na društvenim mrežama, tu možda možete dodatno provjeriti ove stvari ako sumnjate u nečiju priču. Kada druga strana piše prekratke odgovore, odgovara na poruke s dugim vremenskim odmakom i ne postavlja potpitanja, jasno je da ne postoji interes i da nismo kliknuli. Komunikacija mora biti dvosmjerna. Jednom mi se dečko s kojim sam se dopisivala nije javio nekoliko dana i onda je nakon toga odgovorio na poruku… Rekla sam mu da nema smisla da se dalje dopisujemo."

"Čini mi se da se na Tinderu žene nemaju potrebu prve javljati jer imaju dovoljno uleta i bez toga. Suprug nije imao iskustvo s time da mu se žena prva javi, ali on inače nije konzervativan pa ne bi imao ništa protiv toga. Vremena su danas drugačija nego prije 30 godina i okej bi mu bilo da žena preuzme inicijativu, iako je poželjno da se on prvi javi. Nismo imali loša iskustva na Tinderu prije nego što smo se upoznali. One situacije u kojima s nekim ne bih kliknula, shvatila bih kao prijateljsku kavu i priliku da nešto novo čujem i naučim", poručuje Julija.

