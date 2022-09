Svaka obitelj je drugačija pa se o njihovim životnim navikama i poštivanju partnera ne može generalizirati, ali jedna Hrvatica, devedeseto godište, je primijetila da je društvo oko nje u lošoj situaciji tako što su žene te koje sve rade.

Žene devedeseto godište sve rade

Djevojka se obratila korisnicima Reddita u vezi podjele posla te im je napisala: "Što mislite o tome da žene rade jednako kao i muškarci, a od njih se i dalje očekuje da obavljaju veliku većinu rada u kućanstvu? Eto, moja generacija, 90-te, relativno progresivna, urbana i slično. Ljudi se polako poženili, počeli dobivati klince, a nikad veću razliku između slobodnog vremena kod svojih ženskih i muških prijatelja nisam vidjela. Žena pazi na djecu, ugošćuje, kuha, sprema, a on uredno ima vremena za dodatne aktivnosti. Žene gube individualnost, hobije pa čak i samo najobičnije vrijeme za odmor, dok muškarac u vezi uglavnom ima dovoljno vremena za osobni napredak. Ako žena zatraži neku jednakost, naziva ju se zanovijetalom. Kad pitaš zašto je to tako, e, zato što je tako od kako je svijeta i vijeka. Dupli standardi, muški "entitlement", patrijarhat ili nešto treće?"

Treba postojati jednakost

Mnogi su joj rekla da jednakost mora postojati: "Nemoj ništa raditi ako neće ni on-ona, kad skuži da je gladan/na ili koliko je sve prljavo, onda će se pokrenuti bez pitanja, ako neće ni tad, odj..., svatko ima svoj ritam i način života. I daj zabrij, možete imate imati i dva ritma, iako živite skupa."

"To je više individualno od osobe do osobe i rekao bih odgoja. U mome primjeru, ja kuham, čistim i perem, jedino mi ne da da peglam. Može imati hobije koje želi. Može ići na kavu kad hoće, jedino moramo biti prilagođeni bebi. Kako i ona, tako i ja. Tako da nije tu stvar duplih standarda ili čega već, nego isključivo o tome da si normalan i da su ti kvalitetni standardi postavljeni, a ako je cura odabrala kao supruga lika koji će svaki dan visiti s pajdašima i popiti gajbu pive, onda joj nitko nije kriv osim nje same", objasnio je jedan muškarac.

Drugi muškarac je također objasnio svoj stav: "Odrasli ste, znate se dugo, pričajte, dogovorite se tko će se o čemu brinuti, tj. kako ćete se odnositi prema kućanskim poslovima u odnosu na posao. Toga se držite. Ako ne možete doći do dogovora, raziđite se. Ako su to visoka očekivanja, onda sam stvarno precijenio mentalni kapacitet prosječnog Hrvata. Ja bih osobno zajedno s partnerom održavao kuću ili stan, tako da imamo definirane podjednake uloge, ali si bez problema uskačemo ako nekome ponestane vremena."

"Nađite si muškarce koji se nalaze unutar tih 30% i što vas briga za te ostale koji ništa ne rade. Problem riješen", poručio joj je treći.

Treba razmisliti s kime se ulazi u brak

Ostali su dodali da se treba razmisliti s kime se ulazi u brak: "Pa se vi ženite i imajte djecu. Zezam se, ovo i je teška istina, znam par mladih bračnih parova s djecom i upravo ovom situacijom. Žene su uglavnom one s ozbiljnijim pristupom koje se trude dok likovi gledaju druge žene po gradu i razmišljaju o spolnim odnosima s istima (to sam vidio vlastitim očima i čuo vlastitim ušima). Tako da, treba dobro razmisliti s kime ulaziš u brak i to je stvar za koju treba dosta analize karaktera proći i s muške i sa ženske strane i uvjeriti se da bi brak uopće imao smisla. Ulaziti u brak nakon 3, 4 godine veze je smijurija teška po mom mišljenju." Na to mu je odgovorila druga osoba: "Pa što treba biti 15 godina u vezi? Ionako ti je 3 godine izvanbračne zajednice praktički brak. Što se tiče tih žena, većina je svjesna kakvi su im muževi, ali iz različitih razloga ostaju s njima."

Još jedan muškarac je dao svoje mišljenje: "Krivi izbor, prekratko ili nepostojeće razdoblje zajedničkog života prije samog braka i definitivno glupost kod odluke da osoba vezu u kojoj je sluga pretvori u brak. Žao mi je, ali lijenost i zatucanost su nešto što se može lako utvrditi i prije samog braka i ako svojevoljno uđeš u brak s takvom osobom, to je tvoja krivica. Nadanja da ćeš promijeniti drugu osobu su samo iluzije, nitko se ne mijenja dramatično, samo je sposoban razviti neke navike, ali pitanje je hoće li. Ako mu je stav u startu da to nije njegov posao, teško da će se tu išta promijeniti. Sve gore navedeno sam rekao kao muško koje uredno radi kućne poslove, ali isto tako ne dozvoljavam ni situaciju da ih samo ja obavljam. Ne bi mi, doduše, bilo osobito teško ni da je takav slučaj, ali iz principa NE jer u tom slučaju odašiljem poruku da sam magare, a već sam u životu bio magare pa ni tad nisam valjao. Nikad više."

Osnovne ljudske vještine

Jedan Zadranin je napisao: "Meni je iskreno žao ljudi koji su u vezama i brakovima s takvim idiotima. Kuhanje, čišćenje, pranje robe i suđa, osobna higijena, osobne financije, održavanje nekretnine i pokretnine uključujući manje popravke (nisu svi kućni majstori naravno), su osnovne ljudske vještine i znanja. Ako si osoba, muško ili žensko preko 25 i ne znaš kako raditi ovo navedeno gore, loše si odgojen/na i nisi spreman/na za suživot s nekime. Sve što te roditelji nisu mogli ili znali kako naučiti, postoji 1000 sati YouTube video sadržaja za svaku najmanju stvar, tako da ta izlika kao "ne znam kako" su gluposti."

"Mislim da je to kako si sam napraviš. Mi se naradimo oboje po kući. Možda mi je malo lakše bilo od početka jer ga je mama očito dobro odgojila, ali da bi on pio pivo i gledao TV dok ja čistim, ne, ne", napisala je jedna žena o svom partneru.

A druga je poručila da je sve stvar odgoja: "I takvi muškarci su nečiji sinovi i njihove majke su ih tako odgojile."

Žene si same biraju

Mnogi su rekli da si žene same biraju s kime će živjeti i kako: "Ljudi će te tretirati onako kako im dopustiš. Te žene su same postavile uvjete svojih veza. Ako im trenutna situacija ne odgovara, onda moraju same nešto promijeniti, npr. razgovarati sa svojim partnerima i dopustiti im da se nauče i naviknu preuzeti dio odgovornosti, a ne smišljati izlike u ime tog partnera kako "oni to ne znaju" ili "ionako ne odrade kako treba". Ako to nisu spremne ili voljne, onda neka se nastave nositi s posljedicama svojih izbora i odluka."

"Ljudi moraju postati svjesni da su žene bile domaćice i preuzele cjelokupnu brigu oko kuće na sebe baš zato što nisu radile. Danas to više nije tako. Žene rade i sukladno s time se trebaju mijenjati pravila i oko kućanskih poslova. That being said, zašto si to dozvoljavaju? Zašto peru, čiste u nedogled i postaju mama svome mužu? Zašto su se dovele u tu situaciju. Same su birale te muževe i trebale su vrlo jasno i glasno reći da očekuju pola pola effort. Ako ja dođem ranije s posla od muža, naravno da ću ja skuhati ručak, ali nedopustivo je da se očekuje od mene da sam ja jedina kuharica. Također, ako ja već čistim, muž neka usisava. Briga oko kuće treba biti zajednički trud. Prije braka se pobrinite da imate partnera koji vas poštuje i koji se želi truditi oko vašeg zajedničkog života na svim poljima", objasnila je jedna žena.

Na kraju je jedan muškarac zaključio: "Pa te žene su pristale na to. Tko im je kriv? Pa one same. Neka se izbore za bolje. U životu ti je onako kako si sam napraviš."