Sve veći broj žena na društvenim mrežama raspravlja o svojim životima 'pokornih' supruga i djevojaka u trendu koji ih je doveo do toga da napuštaju posao kako bi se brinule o svojim partnerima puno radno vrijeme.

Među tisućama videozapisa na internetu nalaze se oni koji prikazuju kućanice iz SAD-a i UK-a koje raspravljaju o tome koliko su sretne što su odbacile feminizam i zamijenile ga 'ženstvenošću', odlučivši se odreći financijske neovisnosti i kontrole i zamijeniti ih kućanskim poslovima i podređenošću svojim muževima i dečkima.

Podređene muškarcima

Poznata žena iz Britanije Alena Kate Pettitt, osnivačica lifestyle web stranice The Darling Academy, napisala je na svom blogu da je naučila voljeti sebe i svoju osobnost nakon što ju je rana kriza srednjih godina ostavila emocionalno slomljenu, kada se pitala se zašto je svijet, usprkos svim svojim prilikama, učinio da se osjeća tako nezadovoljno svojim životom i kako su njezini navodni “moderni i osnažujući” izbori uništili njezino samopoštovanje. Odbacila je svoju stresnu londonsku karijeru radi 'tradicionalnog života domaćice u Cotswoldsu', što uključuje džeparac koji joj daje suprug, a koji, ako je škrta s troškovima, smije zadržati za sebe. Prema Aleninim riječima, nikad nije bila sretnija.

S druge strane, pokorna supruga Jasmin Brown je na pitanje u videu što pokorna žena radi za svog muškarca rekla: "Sve. Samo sam se pobrinula da on dobije sve stvari koje želi, a ja mu čitam misli. Dakle, to je kao da te poznajem i proučavam, znam kakav si ujutro. Znam kakav si oko podneva. Znam kad si u ovakvom raspoloženju, znam kako misliš prije nego što me ikada možeš nešto zamoliti. Već radim na tome."

Zatim je dodala: "Znaš, volim ga vidjeti kako jede obrok koji ja skuham. Volim ga vidjeti svake noći kako lakše spava, češkam leđa svom čovjeku dok spava."

Pocketwatch iz Ujedinjenog Kraljevstva nedavno je podijelila video s naslovom 'učinimo suprugu ponovno prioritetom'. Video sadrži fotografije prekrivene natpisima koji govore: 'Da, ja kuham, ja odgajam njegovu djecu, da, ja čistim, da, ja mu pravim ručak za posao, da, ja perem sav veš. Zato što sam tužna? Ne! Zato što sam potlačena? Ne! Jer mislim da sam savršena? Ne! Zato što sam udana za ženomrsca? Jer sam glupa ili bezvrijedna? Apsolutno ne!" Dodala je da je potpuno ispunjava briga o mužu, djeci i domu, opisujući to kao svoj poziv.

Okolina zabrinuta

Mnogi su se zgražali na takve izjave i napisali: "Ono što je toliko ludo u ovome su njihove žene koje govore te stvari."

"Mislila sam da smo prošli ovaj mentalitet prije dosta vremena? To će muškarcu dugoročno samo koristiti", poručila je druga žena, a treća zabrinuta žena je dodala: "Je li ovo pokret koji proizlazi iz ovih podcasta alfa mužjaka? Što se događa?"

Još jedna žena iz Ujedinjenog Kraljevstva je napisala: "Ovo vidim posvuda na društvenim medijima. Mlade žene govore o povratku u "prirodno žensko stanje podložnosti" svom partneru. Čini se da to uključuje napuštanje posla, postajete supruga (ili čak djevojka) koja ostaje kod kuće, kuhate i čistite za svog partnera, brinete se za sve njegove potrebe i prepuštate mu kontrolu nad svim financijama i poteškoćama u životu."

Na te izjave im je jedna žena koja je podložna svom muškarcu odgovorila: "Poanta je u tome da zbog feminizma možemo odabrati ovaj način života. Volim služiti mužu tako što ću kuhati, čistiti, voditi kuću, itd. I dalje sam feministica, ravnopravni smo partneri i međusobno se poštujemo."

"Čini se da mnoge mlade žene vole ovakve stvari, iako ne tako ekstremne, ali čini se da je muško-ženska energija popularna. Djelomično to pripisujem pobuni protiv vrijednosti kojima su ih naučile njihove majke, modi koja se u teoriji može činiti romantičnom, ali bi vrlo brzo izgubila privlačnost ako je provode u praksi, pogotovo kad shvate koliko god 'ženske energije' dala svom muškarcu, on će i dalje biti Joe Average iz Slougha, nimalo sposobniji ili voljniji paziti na tebe nego što je bio da se nisi trudila", poručila je jedna žena.

Ista priča svakih par godina

U međuvremenu, drugi su primijetili da se slični trendovi pojavljuju svakih nekoliko godina pa je jedna osoba rekla: "Ovo se događa svakih desetak godina - nekada je bila "predana žena" i bilo je knjiga koje ste mogli kupiti. Fasciniralo me kako ovo funkcionira s nasilnim muškarcem koji troši sav obiteljski novac na sebe i ne dolazi kući tri do pet dana u komadu kao moj bivši u to vrijeme", piše Daily Mail.