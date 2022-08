Jedan mladi Srbin svjestan problema nacionalnosti osobito zbog širenja mržnje u medijima je odlučio pitati Hrvate za savjet o mogućnosti veze Srbina i Hrvatice.

Voli Hrvatice

Na Redditu je korisnicima napisao: "Veza između Srbina i Hrvatice? Ne znam jesam li jedini Srbin koji je ovdje postao na r/croatia, ali zanima me nešto i nemam koga drugog pitati osim vas. Družim se dosta s Hrvatima i to svaki dan i većina od njih su mi najbolji prijatelji. Nikad nisam imao nikakav loš trenutak s njima, obožavam ih i smiješni su mi. Čak mi se često dogodi da pričam neke riječi kao oni jer sam navikao. Uglavnom, jednu večer sam im rekao kako već duže vrijeme razmišljam o tome da želim biti u vezi s Hrvaticom. Možda je to nekima čudno, ali meni nije. Hrvatice imaju barem po meni jako seksi glas i naglasak, a i upoznao sam dosta njih koje su gotičarke, što je meni jako top. Ne viđam takve ženske kod nas, ali kod njih ih ima. Nakon što sam im to rekao, oni su mi samo rekli da je to teško jer Hrvatice baš i ne gledaju Srbe, niti bi bile s njima. Rekli su mi da možda griješe, ali da oni tako misle. Znam da je možda čudno, ali realno, radije bih Hrvaticu nego Srpkinju jer sam imao trenutaka kada sam pričao s njima i bile su tako opuštene, imali smo o čemu pričati."

Bolje su Srpkinje?

Jedan Hrvat mu je dao bratski savjet: “Brate, drži se Srpkinja, bolje su u krevetu, Ja sam po Novom Sadu često i svaka treća s kojom sam spavao me oduševila jer su aktivnije, odlučnije, imaju ono nešto. A ovo da budeš u vezi s nekom našom, ne vidim ti kao problem, bar ne u većim gradovima pa ni na selu, ali pazi se nekih sredina (kako sam i ja morao paziti u Srbiji, moraš i ti ovdje). I da, ovaj tvoj Vučić loži stalno nešto na nas Hrvate pa budući sukobi ili napetosti su ti mogući, a kada političari dugo pričaju ili potiču ljutnju naroda na gluposti, kao hrvatsko-srpski sukob, zna biti sranja kada ti je partner te nacionalnosti. Vjeruj mi i iznenadit ćeš se da najviše napetosti će vam dolaziti od obitelji. No, pusti ovu relaciju Srbin-Hrvatica, sve ti je to individualno, naći ćeš cura koje neće baš radi nacionalnosti, ali i one koje je briga. Moje iskustvo po Balkanu je da su dečki opterečeni s nacionalnosti, dok 80% cura ne nije briga ni 2%, to govorim i za vaše i naše. Od Crne Gore do Srbije nikad nijednoj nije smetalo što sam Hrvat, čak kontra, bilo im je simpa.”

"Ja bih radije Srpkinju nego Hrvaticu", napisao mu je jedan Zagrepčanin.

Nacionalnost nije bitna

Jedan muškarac mu je poručio: “Što te briga je li i iz Kine i ne trebaju te dirati tuđa mišljenja”, a Srbin mu je na to odgovorio: “Ne znam. Zanima me je li istina ili ne, a to nisam htio pitati neku curu ni pod razno, ali u pravu si, nisam uopće trebao pitati, mogao sam naći neki curu i pokušati.”

“Sve ti je to osobno i ne možeš generalizirati, plus, ovisi o životnom iskustvu. Npr. dosta dugo sam odrastala u čisto-hrvatskoj sredini i stalno mi se nametalo kako su Srbi i Bosanci grozni, kad ono, vidi vraga, krenula se družiti sa Srbima i Bosancima da bih zaključila kako bih prije odabrala Bosanca ili Srbina nego purgera kao partnera. Budi svoj, dejtaj žene pa kud puklo da puklo. Ako je normalna, ništa joj neće smetati, a ako joj smeta, nije za tebe”, poručila mu je jedna Zagrepčanka.

Druga žena mu je savjetovala: “Meni je srpski dosta seksi i većina Srba mi ima super smisao za humor, a upoznala sam ih dosta preko posla. Ima moj stari jednu foru oko veze između Hrvata i Srba. Ako ti kćer hoda sa Srbinom kažeš: A je…, ali bar nije lezbijka. Ako ti je kćer lezbijka kažeš: A je.., ali bar nije sa Srbinom. Ako ti je kćer lezbijka i hoda s Srpkinjom kažeš: A je.., ali bolje nego Bosanka. Stari ima boomer humor ali mislim da je dosta okej sumirao mentalitet određene generacije roditelja. Normalno, ima baš ekipe koja bi se odrekla kćeri zbog jednog ili drugog, ali mislim da nije tak grozna situacija po tom pitanju, redikula uvijek ima.”

Važnost naglaska

Neki su se osvrnuli na naglaske: “Hajde za početak prestani generalizirati. U kontekstu dejtanja nema nikakvog smisla raditi razliku između Hrvatica i Srpkinja. Jedino o čemu možemo raspravljati je koliko je koji naglasak seksi, iako je i to individualno. Osobno mi je srpski odbojan, ali ako pričam s nekime dulje od dvije minute, moj mozak to doslovno krene ignorirati. Isto kao i s Međimurcima, Istrijanima i još nekim naglascima koji su mi vjerojatno odbojni samo zato što ih ne čujem često. Čim malo dulje slušam taj govor postane mi normalno. Tako da, nemaš se oko čega brinuti ili nešto dublje promišljati.”

Njegov komentar je morao prokomentirati i drugi muškarac: “Kad žene kažu da im je britanski naglasak hot i da isključivo dejtaju Britance, to je okej, a ovo njegovo kao nije. Čovjek ima pravo na preference i bira ženu za sebe, a ne za druge.”

“Srpski naglasak je seksi, a ako ti nije onda nisi pravi Hrvat”, poručio je jedan muškarac.

Veze Hrvatica i Srba

Jedan muškarac mu je dao primjer: “Prijateljica od supruge je dosta dugo hodala sa Srbinom iz Vojvodine. Puklo je jer on nije htio doći živjeti u Hrvatsku, a stalno se žalio da u Srbiji nema posla. Cura mu je mogla bez beda srediti ok posao u jednom od hotela na sezoni. Dečko je dolazio kod nje, ona išla kod njega, nikad nije bilo nikakvih problema, a njezini roditelji baš i nisu nešto liberalni.”

“Možeš biti s Hrvaticom, ali postoji šansa da ćeš njenog oca koštati par srčanih udara. Šalu na stranu, svi imamo preference, netko nikad ne bi bio s crncem ili Kineskinjom i to je okej. Budi s Hrvaticom ako nađeš neku koja ti odgovara”, poručio mu je muškarac. Treći se našalio: “Bivša Juga: jedino mjesto na zemlji gdje je veza između dvoje bijelaca miješana veza.”

Zagrepčankama se sviđaju Srbi

Jedan Hrvat mu je rekao da se Zagrepčankama sviđaju Srbi: “To ti sve ovisi o tome što te privlači. Dobro taj gotičarski stil, ali želiš li tradicionalnu curu ili neku Extra FM curu. Najčešće cura mora stvarno biti nabrijana na Južni Vetar da bi bila sa Srbinom ili totalno modernizirana do bola (ne znam kako opisati, jednostavno ju ne zanima prošlost, a takvih bome ima). Također ovisi gdje živiš. Ako ovaj post šalješ iz srca Hercegovine, nemoj ni pokušavati, još ćeš nastradati, ako si u Zagrebu ne znam kako još nisi našao curu kad se sve pale na vašu ekavicu, vidio sam i neke u komentarima da isto pišu kako je to seksi. Po meni te gotičarske cure nemaju neku nacionalnu svijest pa da ne žele biti sa Srbinom, tko zna možda im tata ne da. Jednostavno treba probati.”

“Lažu te. Zagrepčanke žive za vas, doslovno ne mogu prestati razmišljati o vama. Skoro da i nema ženskog celebrityja u Hrvatskoj koji se nije bar jednom otišao seksati u Beograd. Samo naprijed i uživaj”, poručio je drugi.