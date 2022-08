55-godišnja žena nakon 18 godina s mužem i razvoda i dalje ima telefonski seks, ali problem je što se on ženi sljedeći tjedan.

U braku bili 15 godina, imaju i dijete

Neutješna žena se za savjet što treba napraviti, obratila stručnjakinji za muško-ženske odnose: "Moj bivši se planira oženiti svojom djevojkom, ali svaki tjedan imamo telefonski seks. Bili smo zajedno 18 godina, od toga 15 kao bračni par i zajedno imamo kćer tinejdžericu. Ja imam 55 godina, a moj bivši 56 godina. Bili smo sretni, iako sam znala da je barem nekoliko puta bio nevjeran. Razveli smo se i s njim nisam imala kontakta skoro deset godina. Od tada sam bila vani s drugim dečkima, ali nisam se baš povezala ni sa kime od njih. Moja 16-godišnja kći rijetko viđa svog tatu, ali kad ga vidi, ispriča mi ponešto o njegovom životu."

"Jedne noći, nakon nekoliko pića, nadvladala me znatiželja i potražila sam ga na društvenim mrežama. Nije se mnogo promijenio u vremenu koje smo bili razdvojeni. Poslala sam mu poruku i on je gotovo odmah odgovorio i činilo se da mi je drago što smo se čuli. Razmijenili smo neke lijepe riječi, a zatim i brojeve telefona. Počeli smo si slati poruke, a zatim, nakon mjesec dana počeli smo telefonirati svaki tjedan. Svaki put razgovori traju najmanje sat vremena. Naši su se osjećaji jedno prema drugom vrlo brzo vratili. Imali smo telefonski seks nekoliko puta i razgovarali o susretu", objasnila je žena.

Ali on se ženi

"Kćerka se nakon posljednjeg susreta s njim vratila kući s iznenađujućim vijestima - njezin tata i njegova djevojka s kojom ima dvoje male djece, odredili su datum vjenčanja. Toliko sam uznemirena jer sam mislila da ćemo možda na kraju ponovno biti zajedno. Rekao je da nema njegove najmlađe djece, da bi bio sa mnom. On samo nastavlja kriviti tajming i govori da je ljut što nismo mogli "riješiti to". Ne znam što da radim", tražila je savjet od stručnjakinje.

Savjet stručnjakinje

Stručnjakinja Deidre joj je savjetovala: "Da, moraš, ali trebat će ti snaga volje. Nastavite si govoriti da ovo ne vodi nikamo. Vaš bivši nema namjeru ostaviti svoju djevojku, pogotovo dok može imati najbolje od oba svijeta. Budite odlučni u tome da ga više nećete kontaktirati, osim ako to nije isključivo za razgovor o vašoj kćeri. Znate da je varalica i da mu ne možete vjerovati. Zaslužuješ bolje od ovoga, a isto tako i njegova djevojka. Odvojite dan po dan za sada i oslonite se na prijatelje i obitelj. Usredotočite se na svoj društveni život i upoznajte puno novih ljudi. To će vam pomoći da skrenete misli s njega", piše The Sun.