Velika učestalost prevara u ljubavnim vezama pokazuje da se muškarci i žene ne znaju nositi kada krene kolotečina pa umjesto da se potrude vratiti uzbuđenje i uvesti neke promjene, radije se odluče na prevare.

Jednog reditovca iz Lijepe Naše su zato jako zanimala iskustva ostalih Hrvata i koji je zapravo postotak prevara u Hrvatskoj pa se obratio korisnicima Reddita: "Koliko su učestale ljubavne prevare? Koliko su prevare među prijateljima, unutar obitelji (ne krvna srodstva) učestale? Znate li za koju? Biste li rekli prevarenoj strani? Je li ljudi prevare barem jednom u životu (npr. kako bi iskusili taj osjećaj)?"

Varanje na poslu

Neki su mu komentirali varanje na poslu: "Mogu reći da od 8 kolega na poslu, 6 ih vara, što ženu, što partnericu."

"Kolegica s posla mi se neko vrijeme nabacivala, odvlačila na "kavu i cigaretu", itd. Nisam često bio s njom u smjeni, svidjela mi se, rekao sam si, idem ju pozvati službeno kao na piće, itd., da bi mi kolega rekao "jesi lud, ima muža i dvoje djece". Pobjegao sam od nje, samo na bok-bok, žurim", ispričao je svoje iskustvo jedan Hrvat.

Treći je dodao kako se ponašao kad je čuo da se jedan muškarac hvali kako je prevario ženu s kolegicom s posla: "Prečeste i svjedočio sam dosta njih, nažalost. Jednom sam pijan htio tući lika jer se kur... kako je je... neku žensku s posla u autu, a ima ženu i troje djece, ali su me spriječili, što je dobro jer bi vjerojatno dobio po pi..."

Društvene mreže su krive

Neki misle da je sad s društvenim mrežama sve puno lakše: "Česte su, posebice danas gdje je zahvaljujući mobitelima puno lakše održavati te kontakte, dogovarati se, slati fotke i sl."

Česte nevjere

Mnogi smatraju da su prečeste prevare: "Vrlo je često. U mlađim danima sam se nagledao svega, i prevarantskih muževa i prevarantskih žena. S ponekim takvim ženama sam i imao osobnu potvrdu da varaju muževe (jer su ih varale ili pokušale varati sa mnom). U međuvremenu sam se udaljio od svega toga i ne obazirem se uopće što netko drugi radi, čistim u svom domu i ispred svog praga, a to što radi netko drugi nastojim izbjeći saznati."

"Jako, jako česte. Na svojoj koži sam ih osjetila dosta i to je rezultiralo dosta lijepim strahom od toga kad mi dečko ide van, dobije poruku od ženske osobe, komunicira s meni nepoznatom ženskom osobom i slično i aktivacijom anxious attachmenta koji se trudim kontrolirati, ali je dosta teško. Nakon svojih iskustava se uvijek pobrinem, ako mi se nabacuju zauzeti dečki, da njihove djevojke doznaju sve i same odaberu što će s njima. Najdraža mi je priča kad me frajer zvao plačući i molio da kažem toj njegovoj kako sam lagala i da se ništa nije dogodilo među nama", ispričala je svoja iskustva jedna žena.

Žene ne ostavljaju muževe varalice

Neke žene i ostaju s varalicama: "Lik koji izgleda kao morž je varao ženu koja ima rak s mlađom ženskom. Žena je s vremenom to saznala, ali je ostala s njim. Je... život", a na to mu je jedna žena odgovorila: "Negdje sam čitala da je 10x veća šansa da muž ostavi ženu s teškom bolešću nego obrnuto pa su u SAD-u ili UK ili gdje već počeli na to upozoravati žene u paketu s teškom dijagnozom."

"Od školskog prijatelja je mama imala rak i borila se za život jako dugo, a muž je našao drugu. E sad, je li to počelo prije nego što se ona razboljela ili tijekom njene bolesti, ne znam. Žena je preminula na kraju, a sinovi su izbacili oca iz kuće", napisao je jedan muškarac.

Prevareni muškarci

Javili su se i neki prevareni muškarci: "Doživio dvaput. Nisam ljut, samo razočaran. Ikakvo preostalo povjerenje prema osobi s kojom sam u vezu je bilo ubijeno tog trena kad sam saznao, bilo od nje direktno ili preko treće strane."

"Nažalost, prije 6 godina dogodilo se u mojoj obitelji. I dalje su zajedno ''zbog'' djece i obitelji. Pokajao se taj koji je to napravio, oprostilo mu se, ali je izgubio moje povjerenje i na tu osobu nikada više ne gledam istim očima. Još žalosnije od prethodnog je to što mi se isto dogodilo nedavno s osobom s kojom sam mislio provesti svoj život (emotivna prevara, kasnije prerasla u fizičku i vezu) i koja zna za gore navedeno i kroz što sam prolazio zbog toga (također na njezinoj strani je bila ista stvar obiteljski). Ljudi se mijenjaju, ne znaju komunicirati oko problema nego to skrivaju u sebi i onda te lagano odj... Naučiš s vremenom da svi izdaju, lažu, varaju i moraš vjerovati samome sebi i to je život", objasnio je svoja iskustva jedan muškarac.