Jedna Hrvatica je u potrazi za muškarcem svog života odlučila potražiti savjet od korisnika Reddita i pitati ih postoje li muškarci kakve one želi:

"Ima li relativno normalnih, odanih i iskrenih muškaraca koji vole skijati, ponekad planinariti, fakultetski su obrazovani, socijalno prilagođeni, imaju okej posao i žele se skrasiti i dobiti dijete ili dva? Gdje su ti ljudi, poznajete li ih i jeste li vi jedni od njih? Ne tražim muža, nego me zanima, ovo nije oglas. Izgled nije bitan ako je u nekim granicama 'normale'. Relativno normalni: nisu bili u zatvoru, ne dilaju drogu i ljude, imaju svoje mane, ali rade na njima, imaju neke svoje interese, ponekad izađu, ponekad odu na izlet, ponekad putuju, generalno se trude biti ok ljudi."

Njezin krug ljudi je upitan?

Neki su odmah pomislili da se ona kreće u čudnom krugu ljudi: "Ako su svi oko tebe "nenormalni" i stalno nailaziš na "nenormalne" onda je gotovo sigurno nešto do tebe, a da ne govorim da je prvi kriterij "nisu bili u zatvoru i ne dilaju drogu", mislim sorry, ali u kakvim si ti krugovima onda bila?"

Previše traži?

Mnogi misle da ona previše traži: "Problem je što imaš popis kao da ideš u trgovinu. Umjesto da odeš, nađeš nekoga i daš toj osobi šansu. Možda neće biti fakultetski obrazovan ili nešto treće s popisa, ali će te možda iznenaditi što zna dobro kuhati ili nešto treće što će ti se svidjeti." S time se složio još jedan muškarac: "Ma upravo to, ovom postu fali još jedan, dva uvjeta da se ispostavi da nema takvog u Hrvatskoj (npr. da ima +185 cm i sl.)."

"Gle, naravno da ima, ne znam kakvo je ovo pitanje, ali nije baš crno-bijelo. Kažeš da izgled nije bitan, ali ako idu planinariti i na takve slične izlete onda ti već ovo spada da nisu pretili (ili ne jako ako ćemo biti picajzle), je li 6000 kn stabilan posao ili za 15.000 kn nestabilan posao? Vole ići na izlet, to može i značiti da vole otići na kavu 300 km od kuće, ali ovo automatski znači da će on voziti kako hoće, a ti kao suvozač nemaš što prigovarati. Mislim, gle, kompliciram malo, ali neki tvoji kriteriji postavljaju dodatne kriterije, a to je već teško", objasnio joj je jedan muškarac.

Savjeti muškaraca

Javili su joj se i muškarci sa savjetima: "Ako te hvataju misli oko biološkog sata i skrašavanja, empatiju nećeš pronaći na hredditu. Ovdje je prosjek godina možda 20, pitanje je koliko dobar dio njih uopće poznaje ženu koja je oko 30-te, a kamoli da razumiju njene brige. Pusti komentare koji ti govore da si problematična, imaš sasvim razumne brige i s obzirom na kombinaciju ženskog biološkog sata i kulture ekstremno dugog dejtanja prije braka/obitelji, svakoj ženi je jasno da je s 29-30 jednu "krivu" vezu udaljena od toga da joj prođe prilika za imati djecu. Probaj si zadati nekakvu kvotu, npr. da ti ne smije proći mjesec, a da nisi nikog novog upoznala jer je lako osamiti se i povući iz dejtanja. Odaberi neki svoj interes koji je društven i počni se njime intenzivnije baviti, da si olakšaš upoznavanja. Također, vidim da pišeš da želiš mlađeg dečka, tj. istih godina pretpostavljam, ali uzmi u obzir da dečko od 29 može ludovati još 10 godina ako želi i onda stvoriti obitelj bez problema, dok je ženama taj rok ipak nešto kraći."

"Normalni" muškarci su se većinom već skrasili u nekim normalnim godinama i pred 30-te ako već nisu oženjeni, onda se sad spremaju. Od ostalih, većina ima dobar razlog zašto su single, ali i dalje postoji manji dio normalnih po tvojim standardima, ali ovo govorim i općenito za oba spola, nema veze što su muški", napisao joj je jedan Istrijan.

Ne postoje savršeni muškarci, ni žene

Jedna žena joj objasnila svoju situaciju: "Ovako, nas je 4 sestre i imamo muževe/dečke i svaki od njih ima nešto od toga. Jedan je za putovanja, sve organizira, ima super spiku, drugi dobro zarađuje, nikad nije doma, a kada je onda se opušta uz pivo i samo se zaj..., treći zna sve po kući raditi, na to mislim popravljati, pločice, knauf, ma ono majstor u kući, ali asocijalan, četvrti je uvijek za uskočiti, možeš popričati ozbiljno o svim temama i super za druškanje. Prva tri imaju djecu, prvi uskače sa svim obavezama oko bebe, druga dva su samo smetalo, onako ništa ne znaju i samo kompliciraju, a nas četiri smo baš super bez mana, je, možeš misliti. Uglavnom, svi smo mi ljudi s manama i vrlinama, samo je pitanje koje mane kod druge osobe tebi neće predstavljati veliki problem, a i dosta stvari kod osoba otkrivaš kroz vrijeme u pojedinim specifičnim situacijama koje ti se dogode i sl. Nas tri smo dečke, muževe upoznale na poslu, jednom tijekom izlaska."

"Bio sam jedan od takvih, a onda me se dočepala žena koja je to sve sje..., 10 godina kasnije, imam dvoje djece i propali brak iza sebe. S druge strane, na puno razina sam sposobniji, imam puno više vještina, mogu se snaći u gotovo svakoj situaciji (nisam još bio u padajućem zrakoplovu, ni našao se usred pljačke banke pa za to ne znam) i imam se čime ponositi jer sam odvalio puno izazova, ali nisam više onako dobra osoba kakav sam bio prije 10 godina, to je jednostavno činjenica. Reagiram na svaki znak prijetnje eliminacijom iste, a onda tek provjeravam o čemu se radi i to je ono na što se priča svodi. Osoba koja nije živjela pod staklenim zvonom nužno nakupi kilometražu i digne oko sebe zidove, veće ili manje. U mom slučaju, barem sam imao neki brak i napravio djecu i roditelj sam koji nije samo roditelj na papiru. U mnogim slučajevima ne dođe ni do toga. Jedan frend je imao curu koju je mislio ženiti i oženio bi ju da nije otišla na sezonu i na sezoni radila svašta. Doslovno mu je rekla što sve. Danas je đubre prema ženama, svim ženama iz opreza da ga ne povrijede, a pritom on od tih žena stvara nove manijake koji dalje šire mantru", opisao joj je jedan muškarac svoju priču.

Javili se oženjeni muškarci

Javilo joj se i nekoliko oženjenih muškaraca: "Ja sam sve to osim što sam oženjen, imam dijete, duplo stariji nego tvoja ciljna skupina koju nisi navela, nisam nikad završio fakultet (ostao mi je jedan ispit) i ne volim skijati. Svi ljudi imaju neke svoje interese."

"Ja imam sve ove vrline i volim skijati, nemam fakultet jedino, ali imam samo jednu manu…oženjen sam", napisao joj je drugi oženjen muškarac, a i treći se nadovezao: "Možemo na kavu, samo da pitam ženu."

Još joj se jedan javio: "Ja sam jedan od njih samo nemam ok posao."