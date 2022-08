Nakon što smo nedavno od Hrvata saznali da ih 6 od 8 vara svoje partnerice i uživaju u bježanju u tuđe dvorište, ponovno se pokrenula tema na Redditu o tome što se smatra varanjem pa je jedan Hrvat napisao korisnicima: "Što vi smatrate varanjem u vezi ili braku? Viđam razne odgovore online, od toga da je samo gledanje porno filmova varanje do mišljenja da seks s drugima nije varanje jer je samo seks, a ne vođenje ljubavi. Što vi mislite? Što smatrate varanjem, što ne smatrate varanjem? Koja su vaša pravila i granice za vezu? Imate li drugačija mišljenja ako se radi o braku?"

Postoje granice

Neki su rekli da postoje granice: "Ovisi što se dogovorite. Meni osobno bi bilo ikakvo pipkanje, flertanje preko poruka ili tipkanje s nekim muškim frendovima oko seksualnih tema i sl. Postoje neke granice koje ne treba prelaziti." Na to se nadovezao i drugi muškarac: "Upravo to, zdrav razum. Dok imaš potrebu sam sebi postaviti pitanje 'Je li ovo granica, je li ja varam sad ili ipak još uvijek granica nije pređena', odgovor je da, varaš.

"Bilo što ozbiljnije od tzv. flertanja. S time da za flertanje isto ne smatram da je u redu i iskazuje ogromno nepoštovanje prema partneru, ali mislim da se ne može smatrati varanjem. Rekao bih da varanje počinje kad flertanje preraste u fizički odnos ili razgovor koji upućuje da je osoba otvorena za fizički odnos i da bi do njega moglo doći", objasnio je treći.

Kako se dogovore

Mnogi su dodali da je sve ovisno o dogovoru para: "Pa ono što se dogovorite, vaša veza, vaša pravila, ali generalno, ne volim nikakvo laganje, muljanje, kad nemamo iskrenu komunikaciju. Kad se ništa ne možemo dogovoriti ili se dogovoriš pa sutra svatko po svome, bljak."

"U vezi sam pet godina, volimo se ludo i vjerujemo si, ali apsolutno smo oboje svjesni da ćemo kroz život upoznavati zanimljive, dobre i privlačne ljude. Isto tako znamo da smo najbolji jedno za drugo i da si obogaćujemo živote na nezamislive načine. Zato je dogovor da si ne dopustimo odnose koji će biti rizik za našu vezu. Ne mislim da si branimo druženje s nekime, nego vjerujemo jedno drugom u procjenu koliko je nešto prijateljstvo i postoji li element privlačnosti. Zasad nismo imali nikakve situacije koje uključuju druge ljude, nadam se da ih neće ni biti, ali nikad ne znaš", objasnila je jedna žena u dugogodišnjoj vezi.

Jedan Zagrepčanin je dodao: "Po mome, varanje je onako kako se dogovorite. U mojoj vezi je to tajenje komunikacije s drugom osobom u romantičnom smislu i sve što slijedi nakon toga."

Znakovi varanja

Ostali su otkrili što je za njih varanje: "Sve, seks, ljubljenje, flertanje, pipkanje, gledanje, dopisivanje. Ne bih trpio da radi nešto što ja ne bih radio. Ako ima Tinder samo da vidi tko je tamo."

"Kad mi ženka progovori ijednu riječ s muškarcem. Ja smijem je... uokolo jer ne volim te žene nego mi se samo je.., tako da to nije varanje", rekao je muškarac iz Jastrebarskog.

Jedna žena je rekla što za nju predstavlja varanje: "Po meni bilo kakvo emocionalno ili fizičko zbližavanje s drugom osobom. Dakle ljubljenje, seks, pipkanje, flert, dopisivanje koje nije na prijateljskoj bazi i slično. Osim toga, osobno ne toleriram ni praćenje polugolih ženski po društvenim mrežama jer mi je degutantna pomisao na to da moj partner koji me poštuje ima želju sliniti za drugim ženskama."

"Flert, tj. specifično pokretanje razgovora s nekim u svrhu da to preraste u nešto fizičko, tajno dopisivanje koje nema prijateljski ton ili općenito javljanje drugima u dm/inbox s namjerom da se taj razgovor pretvori u fizičke susrete, naravno ljubljenje i seks. Gledanje pornića ne smatram varanjem, ali moj dečko ih ionako ne gleda svaki dan i nismo nikada imali konflikte oko toga", dodala je druga žena.

Pornići su ok, OnlyFans nije

Porniće mnogi odobravaju: "Većina spomenutog, dakle seks, ljubljenje, flertanje s drugim osobama kao i dopisivanje (ne samo razgovor, nego više od toga, isto flertanje kroz poruke). Samo gledanje pornjave ne smatram prevarom, no smeta mi ako mi partner previše konzumira pornografiju. Kupovanje pornografskog sadržaja tipa OnlyFans smatram oblikom prevare i to mi je apsolutni red flag u vezi. Također praćenje "modela" i "influencerica" na Instagramu koje kroz svoje objave reklamiraju OnlyFans smatram red flagom."

Na to se nadovezala još jedna žena: "Oko ovog lajkanja golih guzica/influencera se često lome koplja u raspravi je li to varanje. Ja bih nazvala to manjak poštovanja prema partneru, što je po meni također razlog za prekid."

Opasna ljubomora

Jedan muškarac je ispričao svoje iskustvo: "Imao sam jednu curu koja me doslovce napala ako bi mi tijekom šetnje po gradu vidno polje slučajno prešlo preko osobe ženskog spola, zbog koje se ona osjeća ugroženo (Ja u većini slučajeva nisam ni vidio ženu o kojoj je riječ). Meni je to bilo too much, a s druge strane znam puno ljudi kojima je takvo ponašanje sasvim "normalno" ili prihvatljivo. Nešto što netko drugi neće ni zamijetiti, nekom trećem će slomiti srce."

Svatko ima drugačiji stav

Svatko ima određeni stav o varanju: "Kako sam prije znao posjetiti šašave i vesele saune u Austriji, moram napomenuti da više emocija i osjećaja dobijem kod svoje frizerke. Ne, doista, ne kenjam bez veze. Također sam jednom davno s bivšom curom posjetio swingerski klub, mislim, što da kažem, ljudi se seksaju s drugim partnerima. S time u kontekstu, ako voliš svoju ženicu onda nećeš sigurno raditi stvari koje bi ju povrijedile, čak iako one tebi ne djeluju tako. Meni osobno, osjećam da u određenim situacijama niti seks s drugim partnerom nije varanje ako je tvoja polovica to odobrila, a s druge strane je li izlazak na kavu s drugom djevojkom varanje, ako tvoja ženica to ne zna (i ne odobrava)? Ipak se radi samo o kavi, a ne o seksu. Nisam siguran da nije varanje jer je naglasak na VARANJU. PREVARI. Raditi nešto drugome iza leđa."

"Nisam baš ljubomoran tip. Dosta flertam sa ženama, oduvijek sam takav, moja cura to zna i ne smeta joj. Naravno, to uvijek ostaje samo na flertu. Što se tiče varanja, fizički aspekt mi nije toliko bitan, koliko emocionalan. U smislu ako mi super funkcioniramo i sve je super u vezi/braku, ali nakon toliko i toliko godina se zasitiš malo jednog te istog i ona upozna nekog lika koji joj je čisto fizički prenapet i htjela bi ga kresnuti na jednu noć, iskreno, radije ga kresni i iživi se pa možemo normalno dalje, nego da si uskraćuješ i radi toga budeš ogorčen i žališ se. I naravno iskrenost, znači nebitno što si napravila, bitno je da mi kažeš. Varanje više smatram viđanje s nekim drugim, a da mi to tajiš i još da je emocionalno investirana u to. To mi je varanje", zaključio je jedan Zagrepčanin.