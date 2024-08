Afrikanka u čudu: 'Zašto Hrvati ne smiju imati više žena? To je kod nas normalno'

Mlada žena iz Afrike se zbog ljubavi preselila u Hrvatsku, a na svom TikTok profilu dijeli snimke o tome kako se snašla u našoj državi, ali često priča i o razlikama koje su je iznenadile.

Tako je Thandeka u jednom videu ispričala kakav je ljubavni odnos inače uobičajen u njezinoj zemlji: "Nešto što je normalno u Južnoj Africi, ali nije legalno u Hrvatskoj - radi se o poligamiji. Uobičajeno je za muškarca u Južnoj Africi da ima dvije, tri ili četiri žene, ovisno o tome koliko ima novca. To je normalno i legalno. Žene se dobro slažu i svi predstavljaju jednu veliku sretnu obitelj. Je li to uopće legalno u Hrvatskoj jer u Africi možete raditi što hoćete, dokle god imate financijska sredstva."

"Zapravo, prva supruga mora dati suglasnost. Ako najstarija žena ne pristane na to i kaže muškarcu da ne želi da on ima mlađu ženu, onda neće imati još jednu suprugu. Uvijek je tako, prva žena mora pristati na to. Muškarac dođe kod prve supruge i kaže da je vrijeme da ima novu, onda njegova prva supruga kaže: 'Ok, pomoći ću ti u odabiru", objasnila je kroz smijeh.

Muškarci tvrde da Hrvatice varaju u većem broju

Jedan Riječanin joj je napisao: "Zanimljivo! Nisam znao za to", a Hrvatice su influencerici poručile: "U Hrvatskoj, i u Europi općenito, muškarci varaju supruge i djevojke pa je to postalo toliko uobičajeno da dođe na isto. Hrvati imaju jednu suprugu i tri ljubavnice, ali ako žena sazna, ne piše im se dobro." S tim izjavama se muškarci nisu složili pa su dodali da su Hrvatice te koje najviše varaju.

"U Hrvatskoj su žene drugačije pa vjerujem da bi teško bilo živjeti s više njih", komentirao je drugi muškarac, a Thandeka mu je odgovorila: "Žene su iste svagdje."

Kada su je pitali može li žena imati više supruga, Thandeka je odgovorila: "Ne. Jednakost je mit. Mislim da žene pristaju na to zbog materijalnog dobra."

