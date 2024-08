Neki Hrvati su na društvenoj mreži Reddit priznali kako su otkrili da su ih partneri prevarili. Za mnoge su znakovi bili suptilni, poput promjena u ponašanju ili neočekivanih odlazaka, dok su drugi doživjeli šokantna otkrića putem društvenih mreža i tajnih poruka.

Iskreni razgovori o nevjeri pomažu mnogima da shvate da nisu sami u svojim iskustvima i da postoje načini kako se nositi s posljedicama. Tako su ove priče potaknule druge na razmišljanje o povjerenju, opraštanju i obnovi odnosa. Iako je nevjera bolno iskustvo, za neke je postala prilika za osobni rast i nove početke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Muškarci koje su žene prevarile

"Jednostavno sam osjetio čim sam je vidio, i onda je ona shvatila da sam je skužio. Ono kad bi pogledi govorili. Nakon toga se rasplakala i rekla: 'Što misliš, ja tebe nikad ne bih mogla prevariti', a ja ništa nisam rekao, sve smo odmah znali. I to je bilo to, čak nisam rekao da prekidamo, sve se iz naših pogleda riješilo", ispričao je jedan muškarac, a drugi se nadovezao sa svojom pričom: "Momak od moje supruge mi je poslao poruku sa svim gnusnim detaljima. Supruga i ja smo bili 20 godina u sretnom braku. Ne znam što joj je to trebalo, ali hajde, život ide dalje. Kad sam to preživio, sve drugo mi je sad smiješno."

Jedna žena je htjela biti seksepilnija za drugog muškarca: "Skrivanje mobitela, prekovremeni do kasno u noć, odjednom redovita depilacija intimnog područja i oblačenje tangi na posao, a kod kuće nepostojeća intima. U društvu oko te osobe uvijek vidiš da si višak, pa onda krene plaćanje režija, stana i klope 50/50. Došlo je i do odvojenih prijatelja, a komentirala je i: 'Zašto me diraš, tretiraš me kao objekt'. Više sam bio ljut na sebe nego na nju što sam to dopustio umjesto da ranije prekinemo. Zato ću se cijeli život kajati što prije nisam svoju ženu upoznao."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bili smo na moru kod bogatih prijatelja i shvatio sam da se stalno dopisuje na mobitelu. U jednom trenu je prijateljica posudila njen mobitel da nešto fotka i ova je poludjela kada je to skužila. Na povratku kući me počela optuživati da sam toksičan i ljubomoran jer si je ona napokon našla dobrog muškog prijatelja. Dva tjedna nakon toga me ostavila zbog tog tipa i saznao sam da me već neko vrijeme u nekom kontekstu varala (emotivno barem) s tim likom, ali je čekala da ode besplatno na more prije nego me odj***. Karma je ku*** jer joj je od tog trena život samo otišao na gore, a meni je to bila motivacija da rasturim u životu", ispričao je jedan muškarac.

Još jedna žena se slično ponašala: "Odjednom se počela više sređivati, lakirati nokte na nogama, što je nikad nisam vidio da radi, tuširati se i prati kosu prije izlaska, lagati mi da ide vani s X prijateljicom i onda dok razgovara na mobitelu, čujem da će tamo biti još ljudi. Odlazila je u drugu sobu kad je na pozivu, češće se dopisivala s nekime i smijuljila u mobitel, a pazila da ja ne vidim o čemu se radi dok bi inače sve što joj je smiješno podijelila sa mnom, premda je bila i neka sramotna izjava njene frendice. Stvarno nisam trebao biti Sherlock da zbrojim dva i dva i skužim što se događa."

Foto: Shutterstock

Žene koje su muškarci prevarili

Svoja neugodna iskustva ispričale su i žene: "Došla sam s posla i našla njene dlačurine od kose na kauču gdje su se vjerojatno seksali. Još je imala muda ostaviti kičastu gumicu za kosu na stolu. Dva tjedna nakon što smo prekinuli, uselio je s njom. Bila sam bijesna na početku, ali kad sam saznala da je trudna, počela sam je žaliti jer je lik teški narcis i mora sve bit po njegovom. U takvu me depresiju bacio dok smo bili zajedno da sam se htjela ubiti, samopoštovanje mi je već otprije bilo nula bodova, ali on ga je srozao do kraja. Živjeli smo zajedno pa je bilo malo teže izaći iz veze, ali su me roditelji spasili i potjerali da odem privatno psihoterapeutu. Otad sam se preporodila i više ne trpim ničija sr***, a ona neka se pati sa svojom 'nagradom'."

"Znala sam da nešto ne štima, ali nisam mogla skužiti što, tj. mislila sam da je samo neko šugavo razdoblje i da ćemo to riješiti, a onda shvatila da je on u međuvremenu rješavao drugu žensku. Bilo je tu znakova, kao da se odjednom promijenio i ohladio, počeo mi je jako prigovarati za sve i poslao bi mi poruku tipa 'neću cijeli dan biti na mobu, moram učiti za ispit', i onda sam tako, radoznala kakva jesam, pratila njegovu following listu i našla highlightse njegove sada zaručnice kako se naslikavaju po dejtovima i drže za ruke", napisala je druga djevojka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ostale su priznale da se nevjera nije lako sakriti: "Skrivanje mobitela i napad čim bi spomenula to. Tek sam nakon prekida saznala da me varao sa ženskom s kojom je ubrzo nakon dobio dijete i oženio je. Mislim da svi osjetimo to odmah, samo si je teško priznati."

"Ja sam nesvjesno bio doušnik i razlog raspada tuđeg braka. Bio sam predstavnik suvlasnika jedne zgrade i zbog toga sam imao pristup sustavu videonadzora. Jedan dan kad sam izlazio s autom iz garaže, jedan auto se parkirao na zajedničkoj površini i meni znatno otežao ulazak i izlazak iz moje garaže. Nisam u početku obraćao pažnju, ali primijetio sam da je postala rutina da se taj auto parkira ispred moje garaže. Otišao sam pogledati čiji je auto na videonadzoru i primijetio susjeda s nekom ženskom (za koju znam da mu nije žena) kako izlaze iz tog auta. Pretpostavio sam da im je to rođakinja. S obzirom na to da sam imao broj samo od njegove žene, poslao sam njoj poruku da ne parkiraju ispred moje garaže i tu se klupko krenulo odmotavati. Rastali su se brzo nakon toga", ispričao je jedan muškarac koji se slučajno našao u toj priči.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Senzacija iz spavaćih soba Hrvata! Istraživanje otkrilo šokantne detalje o seksu