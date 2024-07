Da ljubav može biti vrlo kompleksna i da prevara u vezi ili braku ne mora nužno značiti nedostatak ljubavi između partnera, dokazuje slučaj Marine (50) koja je, unatoč brojnim negativnim komentarima, odlučila izaći u javnost s vlastitom pričom.

Dvije stvari koje se najviše osuđuju na društvenim mrežama su, kako kaže, prevara i velika razlika u godinama, a ona je počinila oba "grijeha". Svoje iskustvo podijelila je s portalom "Moje vrijeme", gdje je opisala brak sa svojim suprugom, ljubavi iz studentskih dana, kojeg je odlučila prevariti s mlađim muškarcem, unatoč ljubavi koju prema mužu osjeća.

Oboje su situirani i sretno ostvareni u roditeljskoj ulozi, a iako su im životi u potpunosti sređeni, ostale stvari u njihovom braku očito nisu bile. “Iako supruga volim više od života, naš brak je zapao u rutinu. Naša ljubav je jaka, ali svakodnevne obaveze i monotonija učinile su da se osjećam manje kao svoja prava 'ja'. Zaboravila sam da mogu biti duhovita, zavodljiva i lijepa drugima. Ne mislim da je moj suprug kriv za to, jednostavno se dogodilo,” započela je svoju ispovijest Marina.

Kako kaže, sve se promijenilo kada je upoznala 22 godine mlađeg Ivana. Njihova veza isprva je bila prijateljska, ali nakon nekoliko susreta njihov odnos je prerastao u nešto više.

"Shvatila sam da me privlači njegova energija i strast prema životu. Nakon nekoliko mjeseci, naša veza se razvila u tjelesnu avanturu. Oboje smo u braku i od početka smo bili jasni da je naša veza samo fizička i da ne mijenja naša osjećanja prema supružnicima,” ispričala je.

S Ivanom se druži za vrijeme radnog vremena, viđaju se nekoliko puta mjesečno i ističe kako joj je to sasvim dovoljno. "Ti trenuci postali su moj ventil, izvor energije i strasti. Nakon što je naša afera započela, osjetila sam se ponovno živom. Moje raspoloženje se poboljšalo, osjećam se sretnijom i ispunjenijom. I fizički sam zablistala. Isprva sam svaki put imala grižnju savjesti, ali sam sve to posložila u glavi i sada nemam problem,” ispričala je ona.

Afera se pozitivno odrazila i na njezinu obitelj

"Postala sam bolja majka. Manje sam frustrirana i razdražljiva, a više prisutna i angažirana u životima svoje djece koja su sada studenti. Počeli smo provoditi više kvalitetnog vremena zajedno, organizirati obiteljske aktivnosti. Strpljiva sam. Čak se i moj intimni život sa suprugom poboljšao, dobili smo novi zamah. Čini se kao da se svima više sviđa ova nova ja," objasnila je Marina.

Iako puno razmišlja o ljubavnom trokutu u kojem se nalazi, kaže da ne razmišlja o prestanku viđanja. Ukoliko bi se to dogodilo, vjerojatno bi, kaže, pronašla drugog partnera umjesto Ivana.

"Zahvalna sam mu, ali znam da to nije ljubav. To što imam s njim, mogla bih imati i s drugim muškarcima," navodi.

Isto bi poželjela i svom suprugu

S druge strane, dodaje, da ne bi imala ništa protiv da njezin suprug pronađe nekoga tko bi mu pružio isto uzbuđenje i energiju, ali i da to nije tema koju bi s njim ikada otvorila.

"Toliko ga volim da bih bila sretna kada bih znala da je on sretan zbog toga. Mislim da naša partnerska ljubav nadmašuje sve tjelesne avanture koje bismo mogli imati, a koje za mene predstavljaju nešto efemerno, otprilike kao odlazak na masažu," kaže Marina pa dodaje:

"O mojoj aferi znaju samo moje najbolje prijateljice, koje me razumiju i ne osuđuju. Jedva sam dočekala da im se pohvalim. One su mi podrška i oslonac, a njihova diskrecija mi omogućava da sačuvam svoju tajnu, iako bih o svemu željela glasno govoriti. Ponekad se osjećam kao tinejdžerka koja je tek iskusila život i želi to podijeliti sa svijetom, ali ne smije jer je svijet zao," objasnila je Marina svoje emocije i dodala da je svjesna kako mnogi ne razumiju njen izbor, ali da joj je to iskustvo bilo neophodno da bi se ponovo osjetila živom.

"Isto tako znam da će me osuđivati žene i muškarci u lošim brakovima koji su davno ubili svaku iskru života u sebi. Ali život moramo živjeti, nismo tu da bismo trpjeli i bili gladni svega. Želim iskoristiti svaki trenutak i biti sretna. To je moja obaveza prema sebi i drugima," zaključila je Marina.

