Mladi gube kontrolu: Sve se češće javlja ovisnost o aplikacijama za upoznavanje

Aplikacije za upoznavanje postale su glavno mjesto gdje ljudi traže ljubav i veze, ali kod nekih mogu izazvati nesigurnost i potaknuti loše navike. Kako piše The New York Time, novo istraživanje objavljeno u časopisu Computers in Human Behavior otkriva da određene nesigurnosti mogu biti razlog zbog kojeg neki ljudi neprestano koriste aplikacije za upoznavanje. Pokazalo se da su oni koji su nesigurni zbog svog izgleda, boje društvenih situacija i često misle da će biti odbijeni i češće koriste aplikacije na način koji može postati problematičan.

U istraživanju je sudjelovalo više od 5400 mladih u dobi od 18 do 35 godina s Tajvana, a cilj je bio otkriti kako psihološke osobine utječu na način kako ljudi koriste ovu vrstu aplikacija. Oni koji osjećaju tjeskobu zbog izgleda ili društvenih kontakata češće biraju digitalnu komunikaciju jer im omogućuje veću kontrolu nad tim kako će izgledati i što će reći.

Opasnost od razvijanja ovisnosti

Iako to može zvučati kao dobra stvar, takav pristup često vodi do pretjeranog provjeravanja poruka, stalnog uređivanja profila i prevelike brige o tome hoće li im se netko javiti ili ne. Kad komunikacija ne ide kako su zamislili, lako dolazi do razočarenja, stresa i osjećaja frustracije.

Kod nekih se razvija i ovisnost o aplikacijama jer sve više izbjegavaju stvarne kontakte, što na koncu dodatno pojačava strah od odbijanja i otežava povezivanje u stvarnom životu.

Aplikacije za upoznavanje uistinu olakšavaju upoznavanje, ali prečesto korištenje i oslanjanje na njih može negativno utjecati na mentalno zdravlje te otežati razvoj zdravih odnosa. Mladi ljudi, posebno generacija Z i milenijalci, osjetljiviji su na takve posljedice jer su još uvijek u razdoblju kada uče kako se nositi s emocijama i graditi samopouzdanje.

