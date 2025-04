Psiholog o spašavanju naizgled propalog braka: 'Nad ovim svakako imamo kontrolu'

Ako se ne rješavaju problemi u braku, oni se s vremenom nagomilaju. Mnogi tada pomišljaju na razvod, no brak se može spasiti. Psiholog, poslovni trener i poduzetnik Matej Sakoman za Net.hr je otkrio da je to moguće, no samo ako su oba partnera spremna uložiti trud.

Matej Sakoman jedan je od tri eksperta popularnog showa "Brak na prvu", koji možete gledati na RTL-u i na platformi Voyo.

"Ako maknemo ekstreme, nepopravljiv je brak onaj u kojem osoba ne želi popravljati brak i kada je osoba odlučila da brak umre", istaknuo je.

Sakoman je rekao da smo "mi krivci" za propadanje braka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nekim se ljudima netko svidi, ali ih nitko ne tjera na to da odu na kavu s tom osobom. Često smo krivi jer ne učimo o tome da nemamo kontrolu nad emocijama, ali imamo nad ponašanjem. Da se emocije mijenjaju našim ponašanjem i duhovnim i psihičkim rastom", objasnio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Monotonija u braku je normalna

Mnogi za napukli brak krive monotoniju. Sakoman je rekao da je ona sasvim normalna, no da ovisi o osobi kako će je prihvatiti, kao kraj ljubavi ili razlog za rast.

"Naravno da je monotonija u braku normalna. Sve to je dio 'bračne krize' i normalnih faza koje neki interpretiraju kao 'ljubav je mrtva' ili 'ja više nemam ništa s tim čovjekom' dok drugi gledaju 'došao je i taj test, super idemo rasti'", kazao je.

Kako biste popravili "napukli" brak potrebno je mnogo truda, a svakako se preporučuje odlazak na bračnu terapiju.

"Idite na bračnu terapiju ako treba, ali ne s figom u džepu. Reaktivna formacija je obrambeni mehanizam kojim se ponašamo na neki način samo zato da sakrijemo istinu o sebi drugima i sebi. 'Da idem na bračnu terapiju jer onda sam ispunio uvjet da odem s ljubavnicom čist k'o suza.'", istaknuo je Sakoman.

POGLEDAJTE GALERIJU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nove epizode "Braka na prvu" gledajte od ponedjeljka do četvrtka na RTL-u od 21.15! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Evo što nas očekuje u petoj sezoni 'Braka na prvu': Pogledajte trailer