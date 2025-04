Psihologinja savjetuje: 'Uz ovih pet trikova odmah ćete se svidjeti drugim ljudima'

Prvi dojmovi su nevjerojatno moćni i često se formiraju u svega nekoliko sekundi susreta. Bilo da upoznajete novog kolegu, idete na spoj ili jednostavno želite ostaviti pozitivan trag u novom okruženju, način na koji se predstavljate neverbalnom komunikacijom može biti presudan. Francesca Tighinean, psihologinja i popularna TikTok kreatorica poznata kao @francescapsychology, koja je diplomirala psihologiju na Sveučilištu City u Londonu, podijelila je niz korisnih savjeta temeljenih na psihologiji i govoru tijela koji vam mogu pomoći da se svidite ljudima gotovo na prvi pogled. Ovi trikovi nisu manipulativni, već se oslanjaju na razumijevanje ljudske psihologije kako bi potaknuli osjećaj ugode, povjerenja i povezanosti. U nastavku donosimo pet njezinih ključnih savjeta.

Pretvarajte se da osobu već poznajete ("Assume Comfort")

Jedan od najučinkovitijih trikova, posebno koristan ako ste po prirodi sramežljivi ili se osjećate nelagodno u novim socijalnim situacijama, jest da prevarite vlastiti mozak. Tighinean savjetuje: "Zamislite da osobu s kojom razgovarate već dobro poznajete. Pretpostavite da vam je ugodno u njezinom društvu." Ovaj mentalni trik ima dvostruki učinak. Prvo, pomaže vama da se opustite. Kada nismo pod pritiskom ostavljanja savršenog prvog dojma na potpunog stranca, naša tjeskoba se smanjuje, a naše ponašanje postaje prirodnije i spontanije. Drugo, ta vaša opuštenost prenosi se i na sugovornika. Ljudi podsvjesno reagiraju na energiju koju odašiljemo. Ako djelujete smireno i pristupačno, kao da ste među prijateljima, druga osoba će se vjerojatnije osjećati ugodnije u vašem prisustvu. To stvara pozitivnu povratnu spregu – vaša opuštenost opušta njih, a njihova pozitivna reakcija dodatno učvršćuje vaš osjećaj ugode. Rezultat je prirodnija interakcija koja potiče simpatije i olakšava povezivanje.

Koristite otvorene dlanove za prijateljski dojam

Položaj vaših ruku tijekom razgovora šalje snažne podsvjesne poruke. Francesca Tighinean ističe da način na koji koristite dlanove može signalizirati jeste li prijateljski nastrojeni ili dominantni. "Govor s dlanovima okrenutim prema gore šalje podsvjesni signal da ste prijateljski raspoloženi, otvoreni i da nemate što skrivati", objašnjava ona. Ovaj položaj ruku povijesno se povezuje s iskrenošću i miroljubivošću – pokazivanje praznih dlanova značilo je da ne nosite oružje. U suvremenom kontekstu, to se prevodi kao signal pristupačnosti i spremnosti na suradnju. S druge strane, govor s dlanovima okrenutim prema dolje može se doživjeti kao pokušaj uspostavljanja dominacije ili autoriteta. To može biti korisno u situacijama kada trebate preuzeti kontrolu ili naglasiti važnost onoga što govorite, ali ako vam je cilj svidjeti se nekome i stvoriti opuštenu atmosferu, otvoreni dlanovi okrenuti prema gore znatno su bolji izbor. Ovaj mali detalj može suptilno utjecati na percepciju vaše osobnosti i namjera.

Uklonite fizičke prepreke između vas

Predmeti koji se nalaze između vas i osobe s kojom komunicirate mogu djelovati kao nesvjesne barijere. Tighinean objašnjava da uklanjanje tih prepreka – poput šalice kave, torbe ili čak samo papira na stolu – može signalizirati otvorenost i želju za povezivanjem. "Ako osoba uklanja predmete koji stoje između vas, to znači da se osjeća dobro u vašem društvu, da joj se sviđate i da ne želi da joj išta stoji na putu do vas", kaže ona. Obrnuto također vrijedi. Ako netko postavlja predmete između vas (npr. stavi šalicu točno ispred sebe dok razgovara s vama), to može biti podsvjesni znak da stvara barijeru, osjeća nelagodu ili se želi distancirati. Svjesnim uklanjanjem potencijalnih prepreka iz prostora između vas i sugovornika, šaljete poruku da ste otvoreni, zainteresirani i da želite smanjiti distancu, kako fizičku tako i psihološku. Ovo je jednostavan, ali učinkovit način da neverbalno komunicirate svoju pristupačnost i pozitivne namjere.

Samopouzdanje kroz položaj "crkvenog tornja"

Govor tijela ne utječe samo na to kako nas drugi vide, već i na to kako se mi sami osjećamo. Jedan od načina za projiciranje samopouzdanja i vjerodostojnosti jest korištenje položaja ruku poznatog kao "crkveni toranj" (eng. "steeple"). Tighinean objašnjava da spajanje vrhova prstiju obje ruke, s palčevima često usmjerenim prema gore, "ukazuje da je sve u redu" i demonstrira samopouzdanje. Ovaj položaj često koriste ljudi na pozicijama moći ili stručnjaci tijekom prezentacija jer signalizira promišljenost, sigurnost u vlastito znanje i kontrolu nad situacijom. Iako se može činiti kao gesta koja naglašava autoritet, ona također može pridonijeti tome da vas drugi dožive kao osobu koja zna što govori i kojoj se može vjerovati. U kontekstu prvog dojma, suptilno korištenje ovog položaja može vam pomoći da djelujete kompetentnije i sigurnije u sebe, što su privlačne osobine. Važno je ne pretjerivati kako ne biste djelovali arogantno, ali povremeno korištenje ove geste može pozitivno utjecati na percepciju vaše vjerodostojnosti.

Obratite pažnju na stopala sugovornika

Dok često obraćamo pažnju na izraze lica ili geste rukama, stopala mogu otkriti mnogo o stvarnim osjećajima i namjerama osobe, posebno u grupnim situacijama ili prilikom pridruživanja razgovoru. Tighinean nudi praktičan savjet: "Recimo da dvoje ljudi razgovara i vi im prilazite. Ako okrenu samo torzo prema vama, ali ne i stopala, to znači da ih prekidate i vjerojatno biste ih trebali ostaviti na miru." Stopala često nesvjesno pokazuju smjer naše pažnje ili željeni smjer kretanja. Ako su nečija stopala usmjerena prema izlazu ili dalje od vas, to može biti znak da osoba želi otići ili nije u potpunosti angažirana u interakciji. "Ali, ako okrenu i stopala prema vama, zajedno s torzom, to znači da vam izražavaju dobrodošlicu u razgovor", dodaje Tighinean. Praćenje ovog suptilnog znaka može vam pomoći da procijenite situaciju i izbjegnete nametanje ili prekidanje, čime ostavljate bolji dojam. Pokazuje socijalnu inteligenciju i poštovanje prema dinamici grupe, što su uvijek pozitivne osobine.

Ovladavanje umijećem ostavljanja dobrog prvog dojma ne zahtijeva drastične promjene osobnosti, već razumijevanje suptilnih signala koje šaljemo svojim tijelom i načinom interakcije.

