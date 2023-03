Jedan mladi muškarac živi u zabludi da se njegova maćeha želi seksati s njim, a on mašta o seksualnom životu s njom.

Zbog cijele situacije je odlučio potražiti savjet od psihijatrice: "Možda nije u redu, ali stvarno mi se sviđa moja maćeha i ne mogu prestati razmišljati o tome da sam s njom. Po načinu na koji me gleda, prilično sam siguran da i ona osjeća isto i da se želi seksati sa mnom."

Ne zna što učiniti

Zatim joj je rekao što ga muči: "Sada trebam skupiti hrabrosti da razgovaram s njom o toj temi. Ja imam 23 godine, ona 37, a moj tata ima 49 godina. Moji roditelji su se razveli kad sam imao devet godina. Tata je maćehu upoznao godinu dana kasnije, a vjenčali su se kad sam imao 16 godina. Odrastao sam s mamom i maćehu nikad nisam doživljavao kao roditelja. Ona je jednostavno bila žena s kojom je tata živio."

"Moji osjećaji prema njoj počeli su se razvijati prije dvije godine, tijekom pandemije. Kako tata ima puno veći stan od mame, preselio sam se k njemu. Proveli smo puno vremena zajedno i počeo sam shvaćati koliko je prekrasna i slatka. Nasmijavala me i često smo razgovarali o glazbi. Ona voli iste stvari kao i ja — bendove za koje moj tata nikad nije čuo", dodao je.

Razvili su se osjećaji

Razvio je osjećaje prema njoj: "U početku je bila samo prijateljica, no moji osjećaji su ubrzo prerasli u nešto više. Noću bih ležao u krevetu maštajući o seksu s njom. Ponekad bih zamišljao kako se ona i tata razvode kako bi ona mogla biti sa mnom. Počeo sam vježbati i hodao sam po kući samo u donjem dijelu trenirke. Mogao sam reći iz njezinih pogleda da joj se sviđa moje tijelo."

"Kad su zatvaranja u pandemiji završila, odlučio sam ostati jer sam htio biti blizu nje. Nikad nikome nisam rekao što osjećam prema njoj. Možda je trebala biti sa mnom, a ne s mojim tatom. Mislim da joj moram reći istinu", rekao je psihijatrici.

Nije dobra ideja

Psihijatrica mu je na to odgovorila: "Iako ovo nije strogi incest jer niste u krvnom srodstvu i imaš više od 18 godina, strogo bih te upozorila da svojoj maćehi ne kažeš da se želiš seksati s njom. Bez obzira osjeća li ona isto ili ne, to će uništiti vašu obitelj. To neće uništiti samo njen odnos s tvojim ocem, već i tvoj. Kad biste bili zajedno, društvo bi to osudilo, što bi vam objema otežavalo život."

"Moraš pokušati prevladati te osjećaje. Bilo bi jako dobro da razgovaraš sa savjetnikom. U međuvremenu, vrati se svojoj majci. Udaljenost od maćehe će ti pomoći da se osjećaji stišaju", savjetovala mu je, piše The Sun.