1. Dan: Tajna šifra - Dan bez odnosa: Kreirajte svoj tajni kod. Recite svom partneru: „Kad god ti lagano dodirnem leđa, vrat ili ruku, razmišljam o seksu. To ćete morati napraviti nekoliko puta tijekom tjedna kako bi partnerica postala svjesna da ste je dodirnuli, a onda će ubrzo, već kada krenete ka njoj, znati šta točno mislite bez riječi. Ali zapamtite, napravite to javno, a da ljudi ne primijete. To je vaš tajni kod koji nitko drugi ne može razumijeti i možete ga koristiti bilo gdje. Zabavno je to raditi u javnosti, a da nitko ne primijeti, baš kao tinejdžer. Ako vam partner pocrveni, znat ćete od čega je, i samo vi, nitko drugi.