Zatrpan fotografijama božićni žiri radi punom parom: 'Ovo je pravi kaos'

Nije sad neka novost da će Djed i Baka Mraz imati najviše posla za blagdane, navikli su oni na to. Nekad su pomalo čangrizavi, ali sob ih uvijek uspije razveseliti, pa se atmosfera ipak brzo popravi.

Uostalom znate li ijednu obitelj koja se barem jednom nije barem malo porječkala za blagdane? Najvažnije je da se na kraju svi okupimo oko jelki, i u ugodnoj atmosferi proslavimo Božić.

Zato su božićne jelke ključne. One su središnji dio okupljanja obitelji, prizor koji uveseljava sve, od najstarijih do najmlađih ukućana. Baš zbog toga nas i dalje veseli svaka vaša fotografija, kao i svaka ocjena našeg božićnog žirija.

Foto: Ljubica Brajković

DJED MRAZ:

Ovdje je pravi božićni kaos, ali na najbolji mogući način! Drvo je prepuno zabavnih i šarenih ukrasa, što mu daje živahnu atmosferu i energiju. Puno smiješnih figura i detalja poput skakača, zvjezdica i spirala čini ovo drvo nevjerojatno zabavnim. Djeluje kao božićna zabava koju ne želite propustiti. Možda nije najsuptilnije, ali svakako ima puno osobnosti i strasti.

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Svi ovi simpatični detalji, poput skakača i božićnih figura, donose mi osmijeh na lice. Drvo ima veseli, razigrani duh i puno je živopisnih boja koje podižu atmosferu u svakom kutu. Iako možda nije klasično elegantno, ovo je drvo puno veselja i ljubavi, što mi jako odgovara u božićnom vremenu. Svi ovi dodaci stvaraju dojam zaista veselog doma.

Ocjena: 8/10

SOB RUDOLF:

Ovo je drvo za ljubitelje zabave i ludih božićnih dekoracija! Zaista se osjeća božićni duh kroz sve te šarene loptice, figure i smiješne detalje. Osim što je zabavno, drvo ima i pomalo neuredan šarm koji mi se sviđa. Iako nije najklasičnije, sigurno bi svakoga obradovalo svojim veseljem.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Ovo drvo je čista zabava! Bez previše straha od pretjerivanja, svakako donosi božićni duh kroz veselje i šarenilo. Dok je možda malo neuobičajeno za tradicionalnu božićnu atmosferu, to ga čini još posebnijim i jedinstvenim. Nudi sve što bi božićno drvo trebalo – zabavu, svjetlost i veselje.

Prosječna ocjena: 8.3/10

Foto: Ivanka Janjanin

DJED MRAZ:

Ovo drvo je vrlo upečatljivog izgleda! Jarko crvene trake i svjetla stvaraju živahnu atmosferu koja ne može proći nezapaženo. Iako je jednostavno, njegov svjetlucavi efekat uz crne grane daje mu poseban karakter. Crvena boja je tipična za božićnu sezonu, i ovo drvo doista zrači svečano.

Ocjena: 7.5/10

BAKA MRAZ:

Sviđa mi se jednostavnost ovog drvca. Crvena boja je jako dominantna i daje mu toplinu i božićnu atmosferu. Osim što izgleda elegantno u svojoj jednostavnosti, crvene trake daju dozu glamura. Svjetla koja prate tu crvenu boju donose još više magije. Ipak, možda bi bilo lijepo da su dodani neki dodatni ukrasi ili detalji da bi bilo bogatije.

Ocjena: 7/10

SOB RUDOLF:

Ovo drvo ima mnogo karaktera, ali možda je malo previše jednostavno. Svjetla i crvene trake stvaraju lijep kontrast, ali mislim da bi više ukrasa ili raznih boja drvetu dodalo još više božićnog duha. No, ipak ostavlja snažan dojam, osobito noću kada su svjetla upaljena.

Ocjena: 6.5/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Ovo drvo je upečatljivo zbog svoje jednostavnosti i živih crvenih tonova. Iako je efektno možda mu nedostaje malo više detalja kako bi bilo bogatije i raznovrsnije. Međutim, doista pruža osjećaj božićne svečanosti i topline.

Prosječna ocjena: 7/10

Foto: Iva Ivana

DJED MRAZ:

Ovo je elegantno, klasično drvce! Zlatne trake i crvene kuglice čine ga očiglednim božićnim favoritom. Zlatna i bijela boja dodaju sofisticiranost, a bijeli snijeg stvara poseban zimski ugođaj. U kombinaciji s malim jaslicama na dnu, cijeli prostor izgleda toplo i svečano. Drvo je zaista bogato ukrašeno, ali možda bi ga malo više različitih ukrasa učinilo još interesantnijim.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Ovo drvo je pravo božićno remek-djelo! Zlatne trake su savršen detalj i dajem pohvale zbog bogatih crvenih kuglica i svjetlucavih akcenata. Jaslice na dnu dodaju duhovni aspekt i to je divno. Boje su tradicionalne i toplina svjetla doista stvara osjećaj domaće atmosfere. Drvo je prelijepo, ali možda bi se moglo dodati još malo boja, da bi bilo živahnije.

Ocjena: 8.5/10

SOB RUDOLF:

Ovo drvo ima svu klasičnu čar božićnog ugođaja. Crvene kuglice i svjetla sjajno se slažu s bijelim granama, a čini mi se da je cijeli prostor prepun topline i svjetlosti. Jaslice na dnu su divan dodatak, ali mislim da bi možda bilo lijepo dodati još pokoji ukras ili detalj na samom vrhu, tako da cijelo drvce bude uravnoteženo.

Ocjena: 7.5/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Ovo drvo je pravo božićno čudo. Sviđa nam se klasični dizajn, tople boje, crvena i zlatna, te jaslice kao duhovni element. Drvo je dobro ukrašeno i odiše božićnim duhom, ali bismo voljeli vidjeti još pokoji detalj kako bi cijeli izgled bio živahniji.

Prosječna ocjena: 8/10

Foto: Danijela Loidolt

DJED MRAZ:

Ovo je drvce u minimalističkom stilu, ali ima puno elegancije! Bijelo svjetlo i ledene suze stvaraju stvarno čaroban dojam. Jednostavno je, ali baš zato tako efektno. Dizajn je pun finih detalja koji na najbolji način naglašavaju mirnoću božićne noći. Možda bismo željeli još neki veći ukras na vrhu drveća, da podigne cijeli dojam, ali u cjelini, drvo je prekrasno.

Ocjena: 7/10

BAKA MRAZ:

Ovo drvce mi je posebno drago! Svjetla su ugodno smještena i odaju osjećaj mira i spokoja, dok ledene suze upotpunjuju čaroliju. Drvo ima zimski, snježni ugođaj koji podsjeća na romantičnu božićnu večer. Mislim da bi možda trebalo dodati još pokoju boju da bi bilo živahnije, ali u cjelini je oku jako ugodno.

Ocjena: 7.5/10

SOB RUDOLF:

Zadivljuje me elegancija ovoga drvca! Bijela svjetla i ledene suze izgledaju fantastično i sve skupa donosi mirnu, zimsku čaroliju. Iako je jednostavno, ima onu prirodnu ljepotu. Drvo me podsjeća na snježnu noć u planinama. Bilo bi lijepo da je možda malo bogatije ukrašeno ili da ima veći ukras na vrhu, ali svakako odražava čistu ljepotu božićnog duha.

Ocjena: 7/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Ovo drvce odražava minimalizam i eleganciju svojom jednostavnošću. Lijepo je ukrašeno, s ledenim suzama koje doista ističu zimski ugođaj. No, možda bi bilo lijepo dodati još pokoji božićni detalj kako bi izgledalo dinamičnije.

Prosječna ocjena: 7.2/10

Foto: Jasmina Stojković

DJED MRAZ:

Ovo drvo je elegantno i sofisticirano! Klasična kombinacija crvene, zlatne i bijele boje stvara zaista lijep, otmjeni dojam. Zlatni ukrasi uz crvene kugle i svjetla donose puno topline. Osim toga, natpisi "santa" i "new" doprinose božićnom duhu. Drvo je dovoljno ukrašeno, ali istovremeno zadržava jednostavnost koja čini prostor ugodnim. Bilo bi lijepo dodati još pokoji ukras na vrh kako bi drvo bilo još upečatljivije.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Drvo je zaista predivno! Boje su savršeno usklađene, a riječi "Santa" i "new" na granama stvaraju posebnu čaroliju. Lijepo je što je ukrašeno jednostavno, ali s pažljivim odabirom ukrasa. Sviđa mi se ravnoteža između elegancije i jednostavnosti, ali mislim da bi nekoliko dodatnih ukrasa na donjem dijelu drveća podiglo cijeli dojam.

Ocjena: 7.5/10

SOB RUDOLF:

Ovo drvce ima sve - od boja do nježnog svjetla koje stvara ugodnu atmosferu! Zlatni detalji stvaraju blistav ugođaj, a crvene kuglice dodaju božićnu dinamiku. Drvo ima moderan izgled, ali i puno topline i tradicije. Iako je već dobro ukrašeno, možda bi trebalo dodati još jedan ukras na vrh.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Elegantan dizajn sa savršeno usklađenim bojama. Drvo stvara vrlo ugodnu atmosferu s blistavim detaljima. Moguće je dodati još pokoji ukras, posebno na vrhu, ali ukupni dojam je vrlo pozitivan.

Prosječna ocjena: 7.8/10

