Bizarne navike spavanja uspješnih ljudi: Donald Trump noću spava samo tri sata

Kada govorimo o postignućima, spavanje tu često ima neočekivanu ulogu. Iako znanstvena istraživanja naglašavaju važnost kvalitetnog sna za zdravlje i učinkovitost, mnogi od najpametnijih i najuspješnijih ljudi u povijesti imali su neobičan pristup spavanju. Od polifaznih ciklusa spavanja do stvaranja savršeno prilagođenih uvjeta za odmor, neki od najpoznatijih umova u povijesti radili su s, a ponekad i protiv, tradicionalnih obrazaca spavanja kako bi maksimizirali svoju produktivnost.

Nikola Tesla

Nikola Tesla možda je najpoznatiji primjer nesvakidašnjeg pristupa spavanju. Tesla je prakticirao polifazni ciklus spavanja pa je tako spavao samo dva sata noću, a ponekad je ukupno spavao samo pet sati. Još kao dijete, Tesla bi ostajao budan čitajući, što je zabrinulo njegovog oca. Iako ga je otac upozoravao, Tesla je nastavio gurati svoje granice. Smatrao je da spavanje nije potrebno za briljantnost njegovog uma, ali je nažalost doživio mentalni slom zbog svoje neobične navike spavanja.

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci je također bio poznat po svom polifaznom ciklusu spavanja, ali s još ekstremnijim pristupom. On je spavao po 20 minuta svakih četiri sata, zbog čega je uspio biti budan veći dio dana. Ovaj režim, poznat kao Ubermanov režim, dao je Da Vinciju dodatnih šest sati produktivnosti dnevno. Da Vinci je vjerovao da mu je ovaj ciklus omogućio dodatnih 20 godina produktivnog života, iako je živio samo 67 godina.

Mariah Carey

Pjevačica Mariah Carey poznata je po tome što zahtijeva nevjerojatnih 15 sati sna kako bi bila spremna za nastupe. Osim toga, spava s 20 ovlaživača zraka oko svog kreveta, stvarajući tako idealnu mikroklimu za odmor. Carey je spomenula kako joj ovakav san omogućuje da pjeva onako kako želi.

Winston Churchill

Bivši britanski premijer Winston Churchill bio je poznat po tome što je volio raditi do kasno u noć, no tijekom popodneva je uvijek spavao gotovo dva sata. Obično oko 17 sati, uživao je u laganom viskiju s gaziranom vodom prije nego bi zaspao na nekoliko sati. Ova popodnevna siesta omogućila mu je da zapravo obavi 1,5 dana posla u samo 24 sata.

Tom Cruise

Tom Cruise je poznat po tome što vrlo glasno hrče, pa koristi posebno dizajniranu sobu za spavanje, zvanu "snoratorium", koja je zvučno izolirana. Ova soba je toliko učinkovita da se ništa od njegovog hrkanja ne čuje izvan zaključanih vrata. Iako zvuči kao nešto iz filma znanstvene fantastike, Cruiseova navika pokazuje koliko je ponekad potrebno prilagoditi prostor za optimalan odmor, posebice kada ste javna osoba.

Michael Phelps

Olimpijski zlatni medalist Michael Phelps koristi posebnu komoru koja simulira visinu od oko 2.500 metara, smanjujući količinu kisika u zraku. Ovaj visoki tlak prisiljava njegovo tijelo da proizvodi više crvenih krvnih stanica, što poboljšava izdržljivost i priprema ga za natjecanja na velikim nadmorskim visinama. Phelps smatra da mu ovaj način spavanja pomaže u njegovim sportskim postignućima.

Charles Dickens

Pisac Charles Dickens imao je vrlo specifičan ritual spavanja – uvijek je spavao okrenut prema sjeveru, jer je smatrao da to poboljšava njegovu kreativnost. Čak je uvijek nosio kompas kako bi bio siguran da je okrenut u pravom smjeru. Dickens je vjerovao da su mu upravo ove neobične navike spavanja pomagale da stvori svoja najpoznatija djela.

Richard Branson

Richard Branson spava svega 6 sati po noći i ustaje već u 5:45 ujutro, kako bi mogao početi s radom. Često vježba ujutro i provodi vrijeme sa svojom obitelji. Branson vjeruje da tako dobiva prednost u odnosu na konkurenciju i maksimizira svoje produktivne sate.

Sigmund Freud

Sigmund Freud, poznati neurolog, spavao je samo 6 sati noću, vjerojatno zbog eksperimentiranja s velikim dozama kokaina. Osim toga, bio je poznat po svom pušenju cigara, što mu je uzrokovalo brojne zdravstvene probleme, uključujući 33 operacije zbog raka.

Barack Obama

Barack Obama ne spava puno, ali jako cijeni vrijeme koje provodi u snu. Iako spava samo nekoliko sati svake noći, Obama je za vrijeme svog predsjedništva uvijek bio sposoban donijeti ključne odluke jer je uvijek davao prioritet svom zdravlju.

Voltaire

Francuski filozof Voltaire spavao je samo četiri sata noću, a uz to bio poznat po tome što je pio do 40 šalica kave dnevno. Bio je veliki zaljubljenik u kavu i vjerovao da mu to daje energiju i snagu da ostane produktivan i stvori svoja filozofska djela.

Donald Trump

Donald Trump spava samo tri sata po noći jer smatra da će mu to dati prednost u poslovnom svijetu. Ne vjeruje da bi ljudi koji spavaju više mogli konkurirati onima koji spavaju manje. Za njega je san samo gubitak vremena.

Margaret Thatcher

Bivša britanska premijerka Margaret Thatcher postala je poznata po tome što je spavala samo četiri sata noću. Ove navike su utjecale na njezinu sposobnost da obavlja posao i stvori dobar radni ritam, a takav pristup sna imao je dugoročne posljedice na njezinu politiku.

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin je bio veliki zagovornik ranog ustajanja. Njegova poznata krilatica: "Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise" ostala je i dugo nakon njegovog vremena kao nadahnuće mnogima.

