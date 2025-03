Proizvođač za Net.hr savjetuje: 'Ovo je način da prepoznate kvalitetno bučino ulje'

Bučino ulje je sve popularnije zbog svojih zdravstvenih prednosti, ali i mogućnosti raznolike upotrebe. Osim što poboljšava okus jela sadrži zdrave masti koje su dobre za srce. Jedna jušna žlica (15 ml) bučinog ulja ima 14 grama masti, većinom polinezasićenih i mononezasićenih masnih kiselina. Osim toga, bogato je linolenskom kiselinom, vrstom omega-6 masne kiseline koja može pomoći u poboljšanju zdravlja srca i ravnoteže šećera u krvi.

Također sadrži mnogo antioksidansa, poput polifenola i karotenoida, koji pomažu u zaštiti od upala i kroničnih bolesti. Bučino ulje je odlično za salate, marinade ili kao dodatak kuhanim jelima.

Mladen Cesarec iz Stubičke Slatine kraj Oroslavja proizvodi bučino ulje već 11 godina. Dosad su tri puta bili šampioni Hrvatske i dva puta Europe kada su jedno zlato osvojili u Bruxellesu, a drugo u regiji. OPG Cesarec se može pohvaliti s ukupno 20-ak medalja s raznih gastro natjecanja. Ovaj poduzetnik priprema i radionice za grupe do 50 ljudi kako bi kupcima objasnio po čemu se razlikuju hladno i toplo prešano bučino ulje, ali i kako bi im prezentirao svoje proizvode.

Cesarec je za Net.hr otkrio proces proizvodnje bučinog ulja, po čemu se razlikuju hladno i toplo prešano bučino ulje, ali i kako se može prepoznati kvalitetno ulje.

Foto: Privatna arhiva

Proizvodnja bučinog ulja

"Na proizvodnju bučinog ulja me potaknula želja za promjenom i pogoršanje uvjeta na tadašnjem poslu. Proizvodnja zahtjeva puno strojeva i odricanja, a najteže od svega je to što je tvornica pod otvorenim nebom zbog čega ovisimo o vremenu te smo tako izloženi nevremenu. Pogon nam je blizu kuće i od milja smo ga počeli zvati 'Bučograd' te je tako i ostalo", započeo je svoju priču proizvođač bučinog ulja Mladen Cesarec.

Proizvodnja zahtijeva pažljiv pristup i visoke standarde kako bi se postigla najviša kvaliteta. Svaki korak, od berbe do obrade, ključan je za finalni proizvod, naglašava proizvođač koji je otkrio i koju vrstu bučinih sjemenki koristi za proizvodnju ulja.

"Bučine sjemenke se kombajnom za buče vade direktno na polju, tada se peru i suše u sušarama. Taj proces ne smije trajati duže od 24 sata. Za bučino ulje koristimo buče golice, austrijske sorte Gleisdorfer, koje se selektiraju kod branja i pranja te završno u čistilici nakon sušenja", objašnjava Cesarec proces pripreme.

Foto: Shutterstock

Hladno i toplo prešano bučino ulje

Kako neki ljudi još uvijek ne znaju po čemu se razlikuju hladno i toplo prešano bučino ulje, Cesarec je rekao da jako puno truda ulaže u prezentacije kupcima o njihovim razlikama. Također, napomenuo je kako su upravo ti detalji ključni za razumijevanje kvalitete proizvoda koji se nudi na tržištu.

"Kod hladno prešanog ulja, koštice se samo isprešaju u posebnoj preši koja nema ni grijač na sebi te se tako sačuvaju svi benefiti same koštice. Ulje je svjetlije boje, blagog okusa i mirisa same koštice. Dosta ljudi ostane iznenađeno nedostatkom mirisa i okusa, ali ako su koštice samo istisnute bez grijanja, nema im što dati jaki prženi okus i miris (karakterističan za toplo prešano ulje)", pojašnjava proizvođač i dodaje: "Kod toplo prešanog ulja, koštice se prvo samelju, prže i tada se u preši istisne ulje. To prženje daje onu bogatu i jaku aromu bučinom ulju. Tada ulje nekoliko dana odstoji u inox spremnicima i onda je spremno za točenje u staklenu ambalažu."

Foto: Privatna arhiva

Ljekovitost bučinog ulja

Bučino ulje poznato je po svojim ljekovitim svojstvima i brojnim zdravstvenim prednostima, uključujući utjecaj na smanjenje upala, poboljšanje zdravlja srca i antioksidativna svojstva. Proizvođač bučinog ulja kaže da se ovo ulje sve češće spominje kao korisno za specifične zdravstvene probleme, osobito za zdravlje prostate.

"Jedna jušna žlica dnevno hladno prešanog bučinog ulja dovoljna je za poboljšanje probave, jačanje korijena kose, a kod muškaraca može pomoći i u održavanju zdravlja prostate. Također prevenira rizik od pojave moždanog i srčanog udara, pozitivno utječe na funkcije mozga, preventivno djeluje u reguliranju krvnog tlaka i pozitivno utječe na vid. Imamo puno pozitivnih primjera i povratnih informacija koliko je ljudima pomoglo. Ono najviše može pomoći ako se počne na vrijeme preventivno koristiti, a stalni kupci kažu da im je pomoglo kod smanjivanja prostate", navodi Cesarec.

Foto: Shutterstock

Bučino ulje u prehrani

Bučino ulje se često koristi u prehrani zbog svog bogatog okusa i hranjivih svojstava, a proizvođač ističe njegovu svestranost u različitim jelima. Osim što obogaćuje teksturu jela, ono se može koristiti u različitim kombinacijama. Cesarec je istaknuo svoje najdraže kombinacije.

"Popijem jednu žlicu hladnog, dok toplo svakodnevno koristim u svim salatama. Favorit mi je crveno zelje u kombinaciji s aceto balsamico. Kod slatkih opcija je savršena kombinacija sladoled Bourbon vanilija sa 100 postotnim bučinim uljem i malo preprženim i nasjeckanom košticama. Ljubitelji juhe od buče (koju isto pakiramo - dehidrirane buče), mogu je pripremiti tako da nakon što zavrije voda, buča se redehidrira, malo se izblenda, stavi u tanjur i prelije toplo prešanim uljem", kaže.

"Kod toplo prešanog bučinog ulja je teško stati na maloj količini jer je toliko fino u svim salatama", dodaje.

Foto: Shutterstock

Prepoznavanje kvalitetnog bučinog ulja

Kako bi kupci odabrali najbolje bučino ulje, proizvođač savjetuje na što trebaju obratiti pažnju te koje karakteristike i oznake mogu pomoći u prepoznavanju najkvalitetnijeg proizvoda.

"Oznaka 100 posto bučino ulje i proizvedeno u EU pomoći će u prepoznavanju kvalitetnog bučinog ulja. Ako netko stavi tu oznaku na naljepnicu, iza toga bi trebao i stajati. Toplo prešano ulje mora imati ugodan i jak miris, ali ne po spaljenom. Također treba biti gusto i tamne boje (smećkasto-zelene). Hladno prešano bučino ulje ne smije imati prženi okus, mora se osjetiti samo esencija koštice. Treba imati blagi okus, a boja mora biti zelenkasta", upozorava.

Premda većina ljudi danas negoduje zbog visokih cijena proizvoda, Cesarec ističe da takve cijene nisu slučajnost, već rezultat određenih faktora koji oblikuju tržište. Iako mnogi smatraju cijene previsokima, on naglašava važnost razumijevanja tih čimbenika i njihovu povezanost s kvalitetom proizvoda.

"Kupci trebaju biti svjesni da za čisto ulje treba i do 3 kg koštica te cijena ne može biti niska. Za hladno prešano je potrebno i preko 6,5 kg koštica za jednu litru ulja zbog čega cijena ne može biti niska. Na tržištu postoje i ulja koja imaju i 30 posto suncokreta u sebi, ali i 80 posto", naglašava.

Većina ljudi koristi maslinovo ulje, često ne prepoznajući ljekovita svojstva i kvalitetu bučinog ulja, koje također nudi brojne zdravstvene prednosti, zbog čega proizvođač smatra važnim osvrnuti se na ovu problematiku i podići svijest o vrijednostima bučinog ulja.

"Maslinovo ulje je raširenije i prepoznatljivije u svijetu, ali se krug kupaca i ljubitelja bučinog ulja neprestano širi te su sve više informirani o gurmanskim i zdravstvenim blagodatima bučinog ulja", zaključuje Cesarec.

