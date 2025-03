Osvojio jackpot 14 puta ovom matematičkom formulom: Zaradio je 30 milijuna dolara

Šanse za dobitak na lutriji su otprilike jedan prema 14 milijuna, ali matematičar Stefan Mandel osvojio je jackpot 14 puta i to je učinio ne prekršivši niti jedan zakon.

Mandel, koji je rođen u Rumunjskoj, upotrijebio je svoju domišljatost i afinitet prema brojevima kako bi stvorio gotovo savršenu formulu za dobitak na lutriji. Dok je radio kao ekonomist u Rumunjskoj, testirao ju je i nadao se drugoj nagradi. Iskoristio je pet brojeva koje je njegova formula pokazala te je pogađao šestu znamenku.

Na kraju je osvojio glavnu nagradu i mogao je napustiti Rumunjsku i skrasiti se u Australiji sa svojom obitelji. Tu je podesio svoju formulu za australsku lutriju. Zbog mnoštva mogućih kombinacija, počeo je tražiti investitore, kako bi kupio što više listića za svako veće izvlačenje.

S pet od šest brojeva odabranih pomoću sistema, broj mogućih kombinacija je postao konačan, a Mandel se usredotočio na glavne nagrade koje su nudile najveće iznose. Potrudio se uplatiti svaku moguću kombinaciju u nadi da će osvojiti jackpot.

Nakon 12 dobitaka, australske vlasti, unatoč zakonitosti njegovih aktivnosti, smatrale su da to nije u duhu igre i uveden je niz zakona kako bi ga se blokirao. Zabranjeno je da jedan čovjek kupi sve listiće lutrije. Također, donesen je zakon koji je zabranio grupi ljudi kupnju svih listića, a Mandel je otvorio tvrtku za lutriju kako bi zaobišao i taj zakon.

Zaradio 30 milijuna dolara

Baš kad bi prevladao svaku prepreku, australska bi vlada pred njega postavila još jednu. Mandel se nakon nekog vremena umorio od svog tog natezanja pa se usredotočio na šire tržište. Dok je istraživao opcije, doznao je da SAD još nije uveo ograničenja koja vrijede u Australiji. Odmah je počeo raditi na probijanju američkog sistema, a posebni fokus imao je na lutriju Virginije.

U to je vrijeme bilo 7,1 milijuna mogućih kombinacija, a listići su se prodavali po cijeni od jednog dolara. Mandel je uvjerio 2500 Australaca da investiraju svaki po 2500 dolara. Dvije godine kasnije, jackpot je iznosio 27 milijuna dolara, a Mandelov tim je kupio sve listiće.

"Znao sam da ću osvojiti prvu nagradu, šest drugih nagrada, 132 treće nagrade i nekoliko tisuća manjih nagrada", rekao je Mandel svojevremeno za Planet Money.

Ukupno je zaradio 30 milijuna dolara, no to je rezultiralo četverogodišnjom pravnom bitkom, u kojoj su ga istraživali CIA i FBI, no nisu našli ništa ilegalno. Unatoč tome, kako bi se zabranila Mandelova tehnika, promijenjeni su zakoni i u SAD-u. Stefan je 1995. godine bankrotirao, piše Daily Mail.

Mandelova formula za dobitak na lutriji

Mandelova formula bila je toliko precizna da mu je omogućila da predvidi pet od šest brojeva potrebnih za osvajanje glavnog dobitka na lutriji.

Njegov sistem se sastojao od sljedećih koraka:

Izračunavanje ukupnog broja mogućih kombinacija u određenoj igri.

2. Pronalaženje lutrija u kojima je nagradni fond najmanje tri puta veći od broja mogućih kombinacija.

3. Prikupljanje dovoljno sredstava za kupnju svih mogućih kombinacija.

4. Korištenje matematičkog algoritma i tehnologije za popunjavanje svih listića.

5. Distribucija personaliziranih listića kod prodavača i njihovo plaćanje.

6. Strpljivo čekanje da jedan od njegovih listića bude izvučen kao dobitni.

