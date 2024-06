Vjerojatno ne postoji osoba na svijetu koja barem jednom nije maštala o tome da dobije milijune na lutriji. Ideja o instant bogatstvu i lagodnom životu skoro svima se čini vrlo primamljiva.

Mnoštvo ljudi neumorno igra igre na sreću kako bi se na brzinu obogatili ili izvukli iz financijskih problema. No, to baš i nije pametno jer su znanstvenici izračunali da igranje lota s ekonomsko-matematičke strane uopće nije isplativo.

I sada na red dolazi ona famozna izreka "veće su šanse da vas pogodi grom, nego da dobijete na lotu". Ne trebate biti Einstein, da biste shvatili da su šanse za dobitak na lutriji izuzetno male i sigurno će vas prije spucati grom. No, ajmo to i statistički provjeriti!

Kolike su šanse za dobitak na lutriji?

Šanse za osvajanje glavnog jackpota u Eurojackpotu su 1 prema 139,838,160.

Eurojackpot nudi različite nagradne razine, tako da šanse za osvajanje neke od nižih nagrada nisu toliko niske kao za glavni jackpot. Primjerice, šanse za osvajanje druge nagrade (5 glavnih brojeva + 1 dodatni broj) su 1 prema 6,991,908. Šanse za osvajanje treće nagrade (5 glavnih brojeva) su 1 prema 3,107,515.

Šanse za osvajanje glavnog jackpota u hrvatskom Loto 7 su 1 prema 6,724,520.

Foto: Shutterstock

Šanse za osvajanje jackpota u američkom Powerballu su otprilike 1 prema 292 milijuna.

Za EuroMillions, šanse su oko 1 prema 139 milijuna.

S druge strane, statistički gledano, šanse da nekoga pogodi grom u bilo kojoj godini su otprilike 1 prema milijun. Tijekom životnog vijeka, te šanse rastu na otprilike 1 prema 15,300.

Pametnom dosta!

Kako povećati šanse za zgoditak na lotu?

Ipak, ako ste ovisni o uplaćivanju lutrije te ni za živu glavu ne želite odustati od toga, dobra vijest je da postoje tri taktike za povećavanje šanse za zgoditak.

Kupnja više listića

Kupnja više lutrijskih listića povećava šanse za dobitak, ali trošak proporcionalno raste i šanse su i dalje veoma male.

Foto: Shutterstock

Igranje manje popularnih lutrija

Manje lutrije često imaju bolje šanse za dobitak jer manje ljudi igra.

Kombiniranje s drugima

Igranje lutrije s drugim ljudima može povećati šanse za zgoditak jer grupno kupujete više listića i dijelite dobitke.

Može li se predvidjeti ishod lutrije?

Imajte na umu da ne postoji siguran način da se predvidi ishod lutrije. Mnogi vjeruju u sretne brojeve ili posebne strategije, ali nijedna od tih metoda nije znanstveno dokazana kao učinkovita.

Lutrija je igra sreće, a njen rezultat je nepredvidiv. Također, imajte u vidu da je to oblik kockanja, pa ako ste shvatili da svaki tjedan baš morate uplatiti listić za lutriju i pomisao na to da to više ne radite stvara vam nemir ili nervozu, potražite stručnu pomoć.

U redu je dok vam je lutrija povremeni oblik zabave, no kad preraste u opsesiju, vrijeme je da shvatite da imate problem. Važno je igrati odgovorno i unutar svojih mogućnosti.

