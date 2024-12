Mariah Carey obitelj je uništila blagdane kad je bila mala: 'Sestra me pokušala prodati...'

Na Božić, nezamislivo je ne čuti glas Mariah Carey i njezin hit "All I Want For Christmas Is You", pjesmu koja već tri desetljeća dominira blagdanskim playlistama diljem svijeta. Objavljena 1994. godine, ova legendarna numera postala je sinonim za radost blagdanskog razdoblja, no priča iza pjesme i pjevačice otkriva mnogo dublju i složeniju stvarnost.

Mariah Carey, čestitano nazvana "kraljicom Božića", odrasla je u teškim uvjetima. Rođena 27. ožujka 1969. godine, suočavala se s rasnim predrasudama, nasiljem i disfunkcionalnim obiteljskim odnosima. Kao dijete prošla je kroz brojne selidbe i oskudicu, a odnosi unutar obitelji bili su obilježeni sukobima.

"Nikad nisam osjetila toplinu obitelji. Moja su djetinjstva blagdanska sjećanja ispunjena tugom i razdvojenošću", priznala je pjevačica.

Njezini roditelji, Alfred Roy i Patricia, rastali su se kada je imala samo tri godine. Majka, operna pjevačica, prepoznala je Mariahinu glazbenu nadarenost i uvela je u svijet glazbe. No, njihov je odnos bio kompliciran. Mariah je već s 12 godina bila izložena opasnosti zbog načina života kojim je živjela njezina obitelj.

"Kad sam imala 12 godina, sestra me drogirala, nanijela mi opekline trećeg stupnja i pokušala me prodati svodniku", napisala je u svojim memoarima.

"Uvijek sam se htjela lijepo zabaviti za Božić, a oni su to uništili, tako da sam se zaklela da ću se pobrinuti da svaki Božić bude sjajan", rekla je jednom prilikom.

Unatoč traumatičnim iskustvima, Mariah se okrenula glazbi kao načinu izražavanja i bijega iz stvarnosti.

Pjesma "All I Want For Christmas Is You" brzo je stekla status modernog klasika. Kombinacija zarazne melodije i pamtljivog teksta stvorila je hit koji i danas osvaja publiku svih generacija. Prošle godine pjesma je donijela Mariah oko 80 milijuna dolara prihoda, a njezina popularnost ne jenjava.

"Kad sam pisala tu pjesmu, cilj mi je bio stvoriti bezvremenski hit koji neće zvučati kao proizvod 90-ih godina", objasnila je pjevačica. Iako je pjesma danas nezaobilazan dio blagdanske sezone, Mariah je priznala kako nije očekivala da će postići takav uspjeh.

"Nisam htjela snimiti božićni album jer sam mislila da su takvi albumi rezervirani za izvođače čije su karijere već u padu", priznala je.

