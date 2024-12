Mariah Carey iznenadila fanove modnom kombinacijom: 'Izgleda kao Baka Mraz'

Pjevačica Mariah Carey gotovo svake godine tijekom zime posjeti Aspen, provodeći većinu svojih slobodnih blagdanskih dana na toj destinaciji. Sada su ju paparazzi uhvatili u neobičnoj modnoj kombinaciji u kojoj se pojavila u jednom restoranu. Ovaj put odabrala je tamnocrvenu mini haljinu dugih rukava, koju je upotpunila Chanelovim modnim dodacima.

Pjevačica je nosila pletenu Chanelovu kapu s krznenim obrubom, uz odgovarajuće rukavice, a sve je zaokružila visokim snježnim čizmama do koljena s debelom potpeticom.

Foto: Profimedia

Nakon što su fotografije izašle u javnost, mnogi su se složili kako Mariah podsjeća na Baku Mraz, a neki su otišli korak dalje pa komentirali kako je Mariah prvi ''vjesnik Božića''.

Mariah Carey već desetljećima vlada blagdanskom glazbenom scenom, a njezina pjesma "All I Want for Christmas Is You" postala je nezaobilazni dio božićnih proslava diljem svijeta. Ovaj klasik, objavljen 1994. godine, izdržao je test vremena i svake se godine vraća na vrhove glazbenih ljestvica, ne samo u Americi, već i u svijetu.

Foto: Profimedia

Za samu Carey, Božić nije samo komercijalni uspjeh. U brojnim intervjuima istaknula je kako joj je ovaj blagdan uvijek bio poseban, posebno zbog djetinjstva obilježenog financijskim poteškoćama. "Božić je uvijek bio trenutak nade, ljubavi i obitelji, čak i kada nisam imala puno," izjavila je jednom prilikom. Danas, kao majka dvoje djece, Mariah s velikim entuzijazmom prenosi tu tradiciju na sljedeću generaciju.

