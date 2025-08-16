Od amazonskih prašuma do arktičke tundre: Ovi su narodi čuvari neprocjenjivog nasljeđa i znanja

O njima ste sigurno čuli u kontekstu očuvanja okoliša, borbe za ljudska prava ili jedinstvenih kulturnih tradicija. Autohtoni narodi od amazonskih prašuma do arktičke tundre, čuvari su neprocjenjivog nasljeđa i znanja koje je ključno za budućnost našeg planeta.

Tko su autohtoni narodi?

Iako ne postoji jedna, univerzalna definicija, autohtoni narodi prepoznaju se po nizu zajedničkih karakteristika koje ih razlikuju od dominantnih društava u kojima žive. Njihov status temelji se na kombinaciji povijesnih, kulturnih i društvenih čimbenika.

Najvažniji kriterij jest da se pojedinci sami identificiraju kao pripadnici autohtonog naroda te da ih njihova zajednica kao takve priznaje.

Autohtoni narodi imaju duboku povijesnu vezu s teritorijima na kojima su živjeli prije dolaska kolonizatora ili uspostave današnjih državnih granica. Njihova zemlja, teritoriji i resursi ključni su za njihov opstanak, identitet i duhovnost. Posjeduju jedinstvene društvene, ekonomske i političke sustave, kao i vlastite jezike, kulture i vjerovanja, a upravo ih te razlike čine posebnima u odnosu na dominantnu kulturu.

Uglavnom čine nedominantne skupine unutar države, a kroz povijest su često bili izloženi marginalizaciji, diskriminaciji i asimilaciji, zbog čega su odlučni u namjeri da očuvaju svoj identitet i nasljeđe za buduće generacije. Također, oni upravljaju s gotovo četvrtinom svjetske kopnene površine i štite 80% preostale bioraznolikosti. Njihovo tradicionalno ekološko znanje nudi neprocjenjive uvide u održivo upravljanje resursima i borbu protiv klimatskih promjena.

Kao priznanje njihovog značaja, Ujedinjeni narodi proglasili su 9. kolovoza, Međunarodnim danom autohtonih naroda svijeta. Ovaj datum obilježava se svake godine kako bi se podigla svijest o pravima i potrebama ovih zajednica te se slave njihova postignuća i doprinosi očuvanju svjetske kulturne i biološke raznolikosti.

Autohtoni narodi Europe

Koncept autohtonosti u Europi je složen zbog tisućljeća migracija i miješanja naroda. Ipak, nekoliko se skupina ističe svojim jedinstvenim kulturama i poviješću koja prethodi stvaranju modernih nacionalnih država.

Sámi (Saami)

Često smatrani posljednjim autohtonim narodom Europe, Sámi žive u arktičkim područjima Norveške, Švedske, Finske i Rusije. Njihova kultura i tradicionalni način života neraskidivo su vezani uz uzgoj sobova, a njihov jezik i običaji čine ih jedinstvenom kulturnom cjelinom.

Baski

Naseljeni u Pirinejima na sjeveru Španjolske i jugozapadu Francuske, Baski su poznati po svom jeziku (Euskara), koji nije srodan nijednom drugom poznatom jeziku na svijetu. Njihov snažan kulturni identitet i duga povijest čine ih jednim od najstarijih naroda Europe.

Kelti

Iako je njihov povijesni utjecaj bio raširen diljem Europe, keltske kulture i jezici danas su najočuvaniji u Irskoj, Škotskoj, Walesu, Cornwallu, na otoku Manu i u Bretanji. Ove zajednice aktivno rade na očuvanju svog jezičnog i kulturnog nasljeđa.

Irski Putnici

Priznati kao autohtona etnička manjina u Irskoj, Irski Putnici imaju vlastiti jezik, kulturu i nomadsku tradiciju koja ih razlikuje od većinskog stanovništva.

Autohtoni narodi Srednje Amerike

Srednja Amerika je kulturno i jezično raskrižje, dom desecima autohtonih naroda čije su civilizacije bile u usponu davno prije dolaska Europljana. Unatoč povijesnim nedaćama, mnoge od ovih zajednica uspjele su sačuvati svoje jedinstvene tradicije.

Maje

Potomci jedne od najpoznatijih drevnih civilizacija, Maje i danas čine značajan dio populacije u Gvatemali, Belizeu, Hondurasu i južnom Meksiku. Skupine poput K'iche', Kaqchikel, Mam i Q'eqchi' i dalje govore svojim jezicima te njeguju bogatu tradiciju tkanja, poljoprivrede i duhovnosti.

Garifuna

Narod jedinstvenog podrijetla, potomci su zapadnoafričkih i karipskih indijanaca, Garifune žive duž karipske obale Belizea, Gvatemale, Hondurasa i Nikaragve. Njihova glazba, ples i jezik priznati su kao dio nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

Lenca

Smatraju se jednim od najstarijih naroda Hondurasa i El Salvadora. Iako je njihov izvorni jezik uglavnom nestao, Lenca zajednice snažno čuvaju svoj kulturni identitet kroz običaje, poljoprivredne prakse i prepoznatljivu keramiku.

Kuna (Guna)

Ovaj narod prvenstveno živi u Panami, na arhipelagu San Blas unutar autonomne regije Guna Yala. Poznati su po živopisnim tekstilnim rukotvorinama zvanim "molas" i snažnoj političkoj organizaciji koja im je osigurala visok stupanj autonomije.

Miskito

Naseljeni duž karipske ("Miskito") obale Nikaragve i Hondurasa, narod Miskito ima dugu povijest autonomije i interakcije s europskim trgovcima, što je oblikovalo njihovu jedinstvenu kulturu i identitet.

