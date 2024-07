Jerko? Leko! U novoj epizodi specijala '1 na 1 s Rastom' powered by Coca-Cola stigla nam je još jedna nogometna legenda, Jerko Leko, nekadašnji hrvatski reprezentativac, bivši nogometaš Dinama i još nekoliko domaćih i stranih klubova, te današnji trener NK Jarun. Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju Jerko Leko odigrao je čak 59 utakmica!

Jerko Leko karijeru je započeo u NK Dinamu u 2000. godine. Odmah na početku, kratko vrijeme proveo je na posudbi u NK Sesvete, no ubrzo se vraća u Dinamo, gdje je ubrzo pokazao kao zadnji vezni igrač što sve može i zna s loptom. Leko je pogotkom u napetoj finalnoj utakmici protiv Varteksa osigurao Dinamu osvajanje Kupa i zbog tog gola proglašen je igračem susreta.

Najskuplji igrač u povijesti kijevskog Dinama

Njegov nogometni talent nije prošao nezapaženo preko granice, pa je 2002. godine pozvan u ukrajinski Dinamo za vrtoglavih 5,5 milijuna eura. U tome je trenutku Leko postao najskuplji igrač u povijesti tog kluba. Investicija im se isplatila jer je već u prvoj sezoni kijevski Dinamo s Lekom postao dvostruki prvak u Ukrajini.

Nakon nekoliko godina odlazi igrati u NK Monaco u kojem je proveo četiri godine, a dvije godine nakon toga igrao je i za turski Bucaspor. Zatim se 2006. vraća u Hrvatsku, u svoj prvi klub Dinamo. Svoju dinamičnu karijeru na travnjaku završio je u NK Lokomotivi, no Leko je već po povratku u Hrvatsku počeo razmišljati o trenerskoj karijeri.

„Vukao me taj trenerski poziv. Iako sam govorio da ću uzeti dvije, tri godine malo odmora od stalnih putovanja i utakmica, nije me dugo držalo. Tako sam odmah nakon igračke karijere u Lokomotivi počeo raditi kao trener, prvo kao pomoćni, a onda kao glavni trener“, prisjetio se Leko. Sada već tri godine trenira mlade nade hrvatskog nogometa u NK Jarun.

Legendarni Ćiro kao trenerski uzor

Kada je krenula priča o trenerskom pozivu, Rasta je pitao Leku ima li možda kakvog uzora među trenerima.

„Od trenera, legendarni Ćiro, on mi je bio trener u Dinamu....Taj motivacijski dio koji je on imao, to rijetko tko ima. Takvog trenera, to nisam doživio u ostalim klubovima... Od stranih, Ricardo Gomes, koji mi je bio trener u AS Monaco. Tada sam već bio u godinama, imao sam 28, 29 godina i od njega sam učio, 'lovio' taj psihološki način obraćanja igračima“, objasnio je Leko.

„Od uzora među igračima, ja sam bio i ostao milanist“, rekao je Leko pa je kao uzore naveo slavnog nizozemskog nogometaša i trenera Marca van Bastena, koji je u Milanu igrao na poziciju napadača, ali i našeg nezaboravnog Vatrenog Zvonimira Bobana koji se također proslavio u talijanskom klubu Milan.

Što se sve promijenilo u nogometu?

Imate li kao trener neke svoje rituale, zanimalo je Rastu.

„Nisam ni kao igrač previše tome pridavao pažnje. Znam da sam jednom probao raditi sve isto kao i u tom tjednu kada je ispala dobra utakmica ili dobar tjedan. I onda idući tjedan uopće ne ispadne sve dobro... Iak sam sve isto jeo, sve sam isto radio... Tako da nisam neki praznovjerni tip. Bilo je igrača koji moraju prvo obući lijevi pa onda desni kostobran, onda poljubiti kopačku... Ali ja nisam taj tip“, ispričao je kroz smijeh.

I sami znamo da se nogomet dosta promijenio otkako je Jerko Leko započeo svoju karijeru. Kako to izgleda iz njegove perspektive? „U mojem periodu, kada sam počeo u Dinamu pa sam otišao na posudbu u NK Sesvete pa sam se vratio u Dinamo... Dosta toga se promijenilo. Zato volim raditi s mladima koji su u toj prijelaznoj fazi. Ti odabiri, gdje ćeš nakon juniora, su najbitniji. Tu se mnogo igrača izgubi. Igraš sa svojom generacijom pa dolaziš na igrače s iskustvom... Bilo je to i u moje doba, a i ima toga i sada", kaže Leko.

„Jedino što je sada i u tome razlika što su igrači opterećeniji s menadžerima, roditeljima, tim pritiscima sa strane... Ja sam do juniora uživao u nogometu. Nisam razmišljao da ću živjeti od toga...“

Tko je bolje prošao u izazovu - pogodi stativu gola?

A osim onima u NK Jarun, Leko je oslonac i svojim sinovima koji su na svom nogometnom putu. „Moji klinci koji imaju 10 i 12 godina igraju u Lokomotivi. I drugačije je danas, danas se više gleda tko ima kakve kopačke, tko ima ovo ili ono... Općenito, pritisak na djecu je prevelik. I ovi najmanji imaju prevelik pritisak rezultata. To bi po meni trebalo malo smanjiti, ali evo, ne možeš protiv modernog doba“, kazao je iskreno simpatični trener Leko.

Inspirativni nogometaš i trener Jerko Leko ostao je dosljedan sebi i ni ovom prilikom nije se štedio, pa je prihvatio izazov našeg influencera u pucanju na stativu gola. A kako je naš Rasta prošao u tom srazu, pogledajte u novoj epizodi specijala '1 na 1 s Rastom' powered by Coca-Cola.

